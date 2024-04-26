https://ria.ru/20240426/iran-1942511989.html
Шойгу встретился с министром обороны Ирана
Шойгу встретился с министром обороны Ирана - РИА Новости, 26.04.2024
Шойгу встретился с министром обороны Ирана
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани заявил о готовности Москвы расширить военное сотрудничество с Тегераном. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:56
2024-04-26T14:56
2024-04-26T14:56
иран
россия
сергей шойгу
безопасность
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани заявил о готовности Москвы расширить военное сотрудничество с Тегераном. "Совместная борьба с международным терроризмом в Сирии является ярким примером наших давних дружественных отношений. В последнее время они приобретают особенно доверительный характер и успешно развиваются. Кратно возросла интенсивность контактов - как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств", - сказал он в ходе рабочей встречи с Аштиани в Астане. По оценке Шойгу, "сотрудничество России и Ирана всегда отличалось динамикой и многоплановостью". "К этому обязывает современная военно-политическая обстановка и угрозы нашим государствам, а также общие подходы к построению справедливого миропорядка, основанного на равноправии всех участников международного сообщества", - отметил министр. "Подтверждаем готовность к дальнейшему развитию, расширению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества. Уделим этому особое внимание", - добавил он.
https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, сергей шойгу, безопасность
Иран, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу встретился с министром обороны Ирана
Шойгу заявил о готовности России расширять военное сотрудничество с Ираном
АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани заявил о готовности Москвы расширить военное сотрудничество с Тегераном.
"Совместная борьба с международным терроризмом в Сирии
является ярким примером наших давних дружественных отношений. В последнее время они приобретают особенно доверительный характер и успешно развиваются. Кратно возросла интенсивность контактов - как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств", - сказал он в ходе рабочей встречи с Аштиани в Астане
.
По оценке Шойгу, "сотрудничество России и Ирана всегда отличалось динамикой и многоплановостью". "К этому обязывает современная военно-политическая обстановка и угрозы нашим государствам, а также общие подходы к построению справедливого миропорядка, основанного на равноправии всех участников международного сообщества", - отметил министр.
"Подтверждаем готовность к дальнейшему развитию, расширению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества. Уделим этому особое внимание", - добавил он.