https://ria.ru/20240426/iran-1942511989.html

Шойгу встретился с министром обороны Ирана

Шойгу встретился с министром обороны Ирана - РИА Новости, 26.04.2024

Шойгу встретился с министром обороны Ирана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани заявил о готовности Москвы расширить военное сотрудничество с Тегераном. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:56

2024-04-26T14:56

2024-04-26T14:56

иран

россия

сергей шойгу

безопасность

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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани заявил о готовности Москвы расширить военное сотрудничество с Тегераном. "Совместная борьба с международным терроризмом в Сирии является ярким примером наших давних дружественных отношений. В последнее время они приобретают особенно доверительный характер и успешно развиваются. Кратно возросла интенсивность контактов - как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств", - сказал он в ходе рабочей встречи с Аштиани в Астане. По оценке Шойгу, "сотрудничество России и Ирана всегда отличалось динамикой и многоплановостью". "К этому обязывает современная военно-политическая обстановка и угрозы нашим государствам, а также общие подходы к построению справедливого миропорядка, основанного на равноправии всех участников международного сообщества", - отметил министр. "Подтверждаем готовность к дальнейшему развитию, расширению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества. Уделим этому особое внимание", - добавил он.

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

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иран

россия

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Кирилл Волков

иран, россия, сергей шойгу, безопасность