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Шойгу встретился с министром обороны Ирана - РИА Новости, 26.04.2024
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14:56 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/iran-1942511989.html
Шойгу встретился с министром обороны Ирана
Шойгу встретился с министром обороны Ирана - РИА Новости, 26.04.2024
Шойгу встретился с министром обороны Ирана
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани заявил о готовности Москвы расширить военное сотрудничество с Тегераном. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:56
2024-04-26T14:56
иран
россия
сергей шойгу
безопасность
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани заявил о готовности Москвы расширить военное сотрудничество с Тегераном. "Совместная борьба с международным терроризмом в Сирии является ярким примером наших давних дружественных отношений. В последнее время они приобретают особенно доверительный характер и успешно развиваются. Кратно возросла интенсивность контактов - как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств", - сказал он в ходе рабочей встречи с Аштиани в Астане. По оценке Шойгу, "сотрудничество России и Ирана всегда отличалось динамикой и многоплановостью". "К этому обязывает современная военно-политическая обстановка и угрозы нашим государствам, а также общие подходы к построению справедливого миропорядка, основанного на равноправии всех участников международного сообщества", - отметил министр. "Подтверждаем готовность к дальнейшему развитию, расширению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества. Уделим этому особое внимание", - добавил он.
https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html
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иран, россия, сергей шойгу, безопасность
Иран, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу встретился с министром обороны Ирана

Шойгу заявил о готовности России расширять военное сотрудничество с Ираном

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани заявил о готовности Москвы расширить военное сотрудничество с Тегераном.
"Совместная борьба с международным терроризмом в Сирии является ярким примером наших давних дружественных отношений. В последнее время они приобретают особенно доверительный характер и успешно развиваются. Кратно возросла интенсивность контактов - как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств", - сказал он в ходе рабочей встречи с Аштиани в Астане.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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По оценке Шойгу, "сотрудничество России и Ирана всегда отличалось динамикой и многоплановостью". "К этому обязывает современная военно-политическая обстановка и угрозы нашим государствам, а также общие подходы к построению справедливого миропорядка, основанного на равноправии всех участников международного сообщества", - отметил министр.
"Подтверждаем готовность к дальнейшему развитию, расширению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества. Уделим этому особое внимание", - добавил он.
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ИранРоссияСергей ШойгуБезопасность
 
 
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