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Школьники на "Уроке цифры" узнают о технологиях интернет-торговли - РИА Новости, 26.04.2024
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10:00 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/internet-torgovlya-1942129098.html
Школьники на "Уроке цифры" узнают о технологиях интернет-торговли
Школьники на "Уроке цифры" узнают о технологиях интернет-торговли - РИА Новости, 26.04.2024
Школьники на "Уроке цифры" узнают о технологиях интернет-торговли
Российские школьники смогут познакомиться с технологиями интернет-торговли на занятиях (6+), которые с 6 по 31 мая пройдут на платформе всероссийского... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:00
2024-04-26T10:00
россия
ozon
маркетплейс
цифровизация
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
it-индустрия
it-специалисты
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские школьники смогут познакомиться с технологиями интернет-торговли на занятиях (6+), которые с 6 по 31 мая пройдут на платформе всероссийского образовательного проекта "Урок цифры", сообщает Ozon.Проект "Урок цифры" реализуется АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения России, Минцифры России в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями и организациями в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика".Материалы для урока подготовили эксперты команды Ozon Tech.Занятия состоят из нескольких блоков разного уровня сложности, рассчитанных на школьников младшего, среднего и старшего возраста. Ребятам предстоит узнать, как устроена электронная коммерция изнутри, специалисты каких профессий участвуют в создании и поддержке применяемых в ней технологий.Благодаря интерактивным тренажерам школьники смогут попробовать себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений: аналитиков, программистов и тестировщиков. Они проведут анализ рынка и интересов покупателей, разберутся с основами программирования.Для учителей эксперты Ozon Tech разработали методические материалы (18+), которые помогут провести урок как с использованием тренажеров, так и в оффлайн-формате, а также адаптировали его для проведения в летних пришкольных лагерях."Электронная коммерция стала привычной частью повседневной жизни, и наша задача — с помощью интерактивной программы показать школьникам, из чего она состоит и заинтересовать детей технологиями, которые лежат в ее основе", — приводится в сообщении комментарий директора по ИТ-персоналу Ozon Анастасии Кучай.Директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова отметила, что "Урок цифры" в будущем может помочь школьникам в выборе профессии и они свяжут свою жизнь с миром технологий.Методические материалы уроков остаются в доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тематик: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в интернете, управление проектами, ИИ, машинное обучение, персональные помощники, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире.Реклама, ООО "Интернет Решения", erid: F7NfYUJCUneLr2Ujsn8w
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россия, ozon, маркетплейс, цифровизация, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), it-индустрия, it-специалисты, общество, образование
Россия, Ozon, маркетплейс, Цифровизация, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), IT-индустрия, IT-специалисты, Общество, Образование

Школьники на "Уроке цифры" узнают о технологиях интернет-торговли

© Фото : пресс-служба ОzonШкольники на "Уроке цифры" узнают о технологиях интернет-торговли
Школьники на Уроке цифры узнают о технологиях интернет-торговли - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : пресс-служба Оzon
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские школьники смогут познакомиться с технологиями интернет-торговли на занятиях (6+), которые с 6 по 31 мая пройдут на платформе всероссийского образовательного проекта "Урок цифры", сообщает Ozon.
Проект "Урок цифры" реализуется АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения России, Минцифры России в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями и организациями в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика".
Материалы для урока подготовили эксперты команды Ozon Tech.
Занятия состоят из нескольких блоков разного уровня сложности, рассчитанных на школьников младшего, среднего и старшего возраста. Ребятам предстоит узнать, как устроена электронная коммерция изнутри, специалисты каких профессий участвуют в создании и поддержке применяемых в ней технологий.
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Благодаря интерактивным тренажерам школьники смогут попробовать себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений: аналитиков, программистов и тестировщиков. Они проведут анализ рынка и интересов покупателей, разберутся с основами программирования.
Для учителей эксперты Ozon Tech разработали методические материалы (18+), которые помогут провести урок как с использованием тренажеров, так и в оффлайн-формате, а также адаптировали его для проведения в летних пришкольных лагерях.
«
"Электронная коммерция стала привычной частью повседневной жизни, и наша задача — с помощью интерактивной программы показать школьникам, из чего она состоит и заинтересовать детей технологиями, которые лежат в ее основе", — приводится в сообщении комментарий директора по ИТ-персоналу Ozon Анастасии Кучай.
Директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова отметила, что "Урок цифры" в будущем может помочь школьникам в выборе профессии и они свяжут свою жизнь с миром технологий.
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Методические материалы уроков остаются в доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тематик: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в интернете, управление проектами, ИИ, машинное обучение, персональные помощники, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире.
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РоссияOzonмаркетплейсЦифровизацияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)IT-индустрияIT-специалистыОбществоОбразование
 
 
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