https://ria.ru/20240426/internet-torgovlya-1942129098.html

Школьники на "Уроке цифры" узнают о технологиях интернет-торговли

Школьники на "Уроке цифры" узнают о технологиях интернет-торговли - РИА Новости, 26.04.2024

Школьники на "Уроке цифры" узнают о технологиях интернет-торговли

Российские школьники смогут познакомиться с технологиями интернет-торговли на занятиях (6+), которые с 6 по 31 мая пройдут на платформе всероссийского... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:00

2024-04-26T10:00

2024-04-26T10:00

россия

ozon

маркетплейс

цифровизация

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

it-индустрия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские школьники смогут познакомиться с технологиями интернет-торговли на занятиях (6+), которые с 6 по 31 мая пройдут на платформе всероссийского образовательного проекта "Урок цифры", сообщает Ozon.Проект "Урок цифры" реализуется АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения России, Минцифры России в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями и организациями в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика".Материалы для урока подготовили эксперты команды Ozon Tech.Занятия состоят из нескольких блоков разного уровня сложности, рассчитанных на школьников младшего, среднего и старшего возраста. Ребятам предстоит узнать, как устроена электронная коммерция изнутри, специалисты каких профессий участвуют в создании и поддержке применяемых в ней технологий.Благодаря интерактивным тренажерам школьники смогут попробовать себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений: аналитиков, программистов и тестировщиков. Они проведут анализ рынка и интересов покупателей, разберутся с основами программирования.Для учителей эксперты Ozon Tech разработали методические материалы (18+), которые помогут провести урок как с использованием тренажеров, так и в оффлайн-формате, а также адаптировали его для проведения в летних пришкольных лагерях."Электронная коммерция стала привычной частью повседневной жизни, и наша задача — с помощью интерактивной программы показать школьникам, из чего она состоит и заинтересовать детей технологиями, которые лежат в ее основе", — приводится в сообщении комментарий директора по ИТ-персоналу Ozon Анастасии Кучай.Директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова отметила, что "Урок цифры" в будущем может помочь школьникам в выборе профессии и они свяжут свою жизнь с миром технологий.Методические материалы уроков остаются в доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тематик: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в интернете, управление проектами, ИИ, машинное обучение, персональные помощники, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире.Реклама, ООО "Интернет Решения", erid: F7NfYUJCUneLr2Ujsn8w

https://ria.ru/20240411/sotrudniki-1939200937.html

https://ria.ru/20240129/ozon-1924047637.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, ozon, маркетплейс, цифровизация, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), it-индустрия, it-специалисты, общество, образование