Глава Гагаузии заявила, что власти делают все для ее задержания
Гуцул заявила, что власти Молдавии делают все для ее задержания или унижения
КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что молдавские власти делают все для ее задержания или унижения.
В пятницу политик прилетела из России, где была третий раз с рабочим визитом за последние два месяца. Сторонники ждали ее в аэропорту Кишинева больше часа, была объявлена эвакуация, полиция пыталась вывести встречающих из зала ожидания. Вскоре глава автономии вышла к сторонникам и рассказала, что ее держали больше часа, хотели допросить, но передумали.
"Власти Кишинева все делают для того, чтобы меня задержать или как-то попытаться унизить. <…> Было очень много полицейских с автоматами, раньше тоже было, но не до такой степени, как сегодня. Пристальные взгляды сотрудников правоохранительных органов и таможни чувствовались. Хочу сказать, что каждый раз, какие бы сюрпризы нас ни ждали, я приезжаю с лучшими сюрпризами и новостями", — отметила Гуцул.
По ее словам, в аэропорту остались члены правительства Гагаузии, в отношении которых полиция хочет составить протоколы. Гуцул вызвала для них адвокатов.
Глава автономии добавила, что смогла добиться в России надбавок к пенсиям и зарплатам для гагаузов.
В нынешний свой приезд Гуцул приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором объявили о создании блока "Победа — Виктория". Структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Глава автономии стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.
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Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.
Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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