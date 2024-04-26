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Глава Гагаузии заявила, что власти делают все для ее задержания - РИА Новости, 26.04.2024
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21:58 26.04.2024 (обновлено: 22:44 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/gutsul-1942634309.html
Глава Гагаузии заявила, что власти делают все для ее задержания
Глава Гагаузии заявила, что власти делают все для ее задержания - РИА Новости, 26.04.2024
Глава Гагаузии заявила, что власти делают все для ее задержания
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что молдавские власти делают все для ее задержания или унижения. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:58
2024-04-26T22:44
молдавия
россия
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
евразийский экономический союз
возрождение
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что молдавские власти делают все для ее задержания или унижения.В пятницу политик прилетела из России, где была третий раз с рабочим визитом за последние два месяца. Сторонники ждали ее в аэропорту Кишинева больше часа, была объявлена эвакуация, полиция пыталась вывести встречающих из зала ожидания. Вскоре глава автономии вышла к сторонникам и рассказала, что ее держали больше часа, хотели допросить, но передумали."Власти Кишинева все делают для того, чтобы меня задержать или как-то попытаться унизить. &lt;…&gt; Было очень много полицейских с автоматами, раньше тоже было, но не до такой степени, как сегодня. Пристальные взгляды сотрудников правоохранительных органов и таможни чувствовались. Хочу сказать, что каждый раз, какие бы сюрпризы нас ни ждали, я приезжаю с лучшими сюрпризами и новостями", — отметила Гуцул.По ее словам, в аэропорту остались члены правительства Гагаузии, в отношении которых полиция хочет составить протоколы. Гуцул вызвала для них адвокатов.Глава автономии добавила, что смогла добиться в России надбавок к пенсиям и зарплатам для гагаузов. В нынешний свой приезд Гуцул приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором объявили о создании блока "Победа — Виктория". Структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Глава автономии стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
https://ria.ru/20240410/gagauziya-1938975328.html
https://ria.ru/20240423/gutsul-1941851992.html
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Глава Гагаузии Гуцул о повышенном внимании к ней со стороны правоохранительных органов
Глава Гагаузии Гуцул заявила после инцидентов (https://t.me/rian_ru/243122) в аэропорту Кишинева, что власти Молдавии все делают для ее задержания или унижения
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молдавия, россия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, евразийский экономический союз, возрождение, таможенный союз, кишинев
Молдавия, Россия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Евразийский экономический союз, Возрождение, Таможенный союз, Кишинев
Глава Гагаузии заявила, что власти делают все для ее задержания

Гуцул заявила, что власти Молдавии делают все для ее задержания или унижения

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что молдавские власти делают все для ее задержания или унижения.
В пятницу политик прилетела из России, где была третий раз с рабочим визитом за последние два месяца. Сторонники ждали ее в аэропорту Кишинева больше часа, была объявлена эвакуация, полиция пыталась вывести встречающих из зала ожидания. Вскоре глава автономии вышла к сторонникам и рассказала, что ее держали больше часа, хотели допросить, но передумали.
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"Власти Кишинева все делают для того, чтобы меня задержать или как-то попытаться унизить. <…> Было очень много полицейских с автоматами, раньше тоже было, но не до такой степени, как сегодня. Пристальные взгляды сотрудников правоохранительных органов и таможни чувствовались. Хочу сказать, что каждый раз, какие бы сюрпризы нас ни ждали, я приезжаю с лучшими сюрпризами и новостями", — отметила Гуцул.
По ее словам, в аэропорту остались члены правительства Гагаузии, в отношении которых полиция хочет составить протоколы. Гуцул вызвала для них адвокатов.
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Глава автономии добавила, что смогла добиться в России надбавок к пенсиям и зарплатам для гагаузов.
В нынешний свой приезд Гуцул приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором объявили о создании блока "Победа — Виктория". Структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Глава автономии стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.
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Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.
Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

Изображение сгенерировано ИИ
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МолдавияРоссияГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуЕвразийский экономический союзВозрождениеТаможенный союзКишинев
 
 
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