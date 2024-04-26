https://ria.ru/20240426/erdogan-1942580712.html

СМИ сообщили о переносе визита Эрдогана в США

СМИ сообщили о переносе визита Эрдогана в США - РИА Новости, 26.04.2024

СМИ сообщили о переносе визита Эрдогана в США

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США перенесли, сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:25

2024-04-26T18:25

2024-04-26T19:34

в мире

сша

турция

реджеп тайип эрдоган

джо байден

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США перенесли, сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника. "Запланированная на 9 мая встреча Эрдогана с Байденом в Белом доме отложена", — говорится в публикации.Переговоры Эрдогана и Байдена планировались на 9 мая, но накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в графике президента США Джо Байдена пока не фигурируют контакты с его турецким коллегой и Белому дому нечего сообщить на этот счет.Как утверждает проправительственная турецкая газета Yeni Şafak, переговоры перенесли по просьбе президента Турции.При этом ранее издание Hürriyet писало, что Эрдоган не давал указаний отменять планируемую поездку в США. Эта же газета со ссылкой на источники сообщила, что визит пытаются сорвать Израиль и некоторые круги в США из-за встречи Эрдогана с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. По их мнению, появление фото Байдена с Эрдоганом после публикации фото Эрдогана с Ханией сыграет против действующего американского президента на выборах.О том, что запланированный визит не состоится, несколько дней назад написали оппозиционные турецкие СМИ.

https://ria.ru/20231209/usa-1914813553.html

https://ria.ru/20240112/zapad-1920944068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, турция, реджеп тайип эрдоган, джо байден