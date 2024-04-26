СМИ сообщили о переносе визита Эрдогана в США
Reuters: визит Эрдогана в США отложили с 9 мая на более поздний срок
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США перенесли, сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.
"Запланированная на 9 мая встреча Эрдогана с Байденом в Белом доме отложена", — говорится в публикации.
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Переговоры Эрдогана и Байдена планировались на 9 мая, но накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в графике президента США Джо Байдена пока не фигурируют контакты с его турецким коллегой и Белому дому нечего сообщить на этот счет.
Как утверждает проправительственная турецкая газета Yeni Şafak, переговоры перенесли по просьбе президента Турции.
При этом ранее издание Hürriyet писало, что Эрдоган не давал указаний отменять планируемую поездку в США. Эта же газета со ссылкой на источники сообщила, что визит пытаются сорвать Израиль и некоторые круги в США из-за встречи Эрдогана с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. По их мнению, появление фото Байдена с Эрдоганом после публикации фото Эрдогана с Ханией сыграет против действующего американского президента на выборах.
О том, что запланированный визит не состоится, несколько дней назад написали оппозиционные турецкие СМИ.