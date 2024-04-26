Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о переносе визита Эрдогана в США - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 26.04.2024 (обновлено: 19:34 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/erdogan-1942580712.html
СМИ сообщили о переносе визита Эрдогана в США
СМИ сообщили о переносе визита Эрдогана в США - РИА Новости, 26.04.2024
СМИ сообщили о переносе визита Эрдогана в США
Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США перенесли, сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:25
2024-04-26T19:34
в мире
сша
турция
реджеп тайип эрдоган
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США перенесли, сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника. "Запланированная на 9 мая встреча Эрдогана с Байденом в Белом доме отложена", — говорится в публикации.Переговоры Эрдогана и Байдена планировались на 9 мая, но накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в графике президента США Джо Байдена пока не фигурируют контакты с его турецким коллегой и Белому дому нечего сообщить на этот счет.Как утверждает проправительственная турецкая газета Yeni Şafak, переговоры перенесли по просьбе президента Турции.При этом ранее издание Hürriyet писало, что Эрдоган не давал указаний отменять планируемую поездку в США. Эта же газета со ссылкой на источники сообщила, что визит пытаются сорвать Израиль и некоторые круги в США из-за встречи Эрдогана с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. По их мнению, появление фото Байдена с Эрдоганом после публикации фото Эрдогана с Ханией сыграет против действующего американского президента на выборах.О том, что запланированный визит не состоится, несколько дней назад написали оппозиционные турецкие СМИ.
https://ria.ru/20231209/usa-1914813553.html
https://ria.ru/20240112/zapad-1920944068.html
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a6d0f68f7cfc59da0da023b041e6b528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, турция, реджеп тайип эрдоган, джо байден
В мире, США, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Джо Байден
СМИ сообщили о переносе визита Эрдогана в США

Reuters: визит Эрдогана в США отложили с 9 мая на более поздний срок

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США перенесли, сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.
"Запланированная на 9 мая встреча Эрдогана с Байденом в Белом доме отложена", — говорится в публикации.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США
9 декабря 2023, 15:50
Переговоры Эрдогана и Байдена планировались на 9 мая, но накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в графике президента США Джо Байдена пока не фигурируют контакты с его турецким коллегой и Белому дому нечего сообщить на этот счет.
Как утверждает проправительственная турецкая газета Yeni Şafak, переговоры перенесли по просьбе президента Турции.
При этом ранее издание Hürriyet писало, что Эрдоган не давал указаний отменять планируемую поездку в США. Эта же газета со ссылкой на источники сообщила, что визит пытаются сорвать Израиль и некоторые круги в США из-за встречи Эрдогана с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. По их мнению, появление фото Байдена с Эрдоганом после публикации фото Эрдогана с Ханией сыграет против действующего американского президента на выборах.
О том, что запланированный визит не состоится, несколько дней назад написали оппозиционные турецкие СМИ.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Британия и США хотят превратить Красное море в кровавое озеро, заявил Эрдоган
12 января, 14:39
 
В миреСШАТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала