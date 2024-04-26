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Эрдоган не отменял визит в США, пишет СМИ - РИА Новости, 26.04.2024
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08:37 26.04.2024 (обновлено: 09:55 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/erdogan-1942409802.html
Эрдоган не отменял визит в США, пишет СМИ
Эрдоган не отменял визит в США, пишет СМИ - РИА Новости, 26.04.2024
Эрдоган не отменял визит в США, пишет СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не давал указаний об отмене планируемой поездки в США, Анкара и Вашингтон ведут переговоры о программе визита, сообщила... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T08:37
2024-04-26T09:55
в мире
цены на нефть
сша
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
джо байден
джон кирби
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АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не давал указаний об отмене планируемой поездки в США, Анкара и Вашингтон ведут переговоры о программе визита, сообщила газета Hürriyet. Переговоры Эрдогана и президента США Джо Байдена планировались 9 мая. Однако в четверг представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в графике Байдена пока не фигурируют контакты с его турецким коллегой, и Белому дому нечего сообщить на этот счет. "Из США не поступало никакой информации об отмене поездки. Президент Эрдоган не давал указаний об отмене поездки. Делегации Турции и США ведут переговоры о программе поездки", - пишет издание. Спекуляции вокруг готовящегося визита Эрдогана в США издание связало с "израильским лобби". "После визита (в Турцию - ред.) главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании группа, связанная с израильским лобби в США, пытается помешать этому визиту. США и Турция не должны играть в игру таких лобби. Этот визит должен состояться", - отмечает газета.
https://ria.ru/20240423/erdogan-1941740779.html
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В мире, Цены на нефть, США, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Джо Байден, Джон Кирби, ХАМАС
Эрдоган не отменял визит в США, пишет СМИ

Hürriyet: Эрдоган не давал указаний об отмене планируемой поездки в США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не давал указаний об отмене планируемой поездки в США, Анкара и Вашингтон ведут переговоры о программе визита, сообщила газета Hürriyet.
Переговоры Эрдогана и президента США Джо Байдена планировались 9 мая. Однако в четверг представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в графике Байдена пока не фигурируют контакты с его турецким коллегой, и Белому дому нечего сообщить на этот счет.
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"Из США не поступало никакой информации об отмене поездки. Президент Эрдоган не давал указаний об отмене поездки. Делегации Турции и США ведут переговоры о программе поездки", - пишет издание.
Спекуляции вокруг готовящегося визита Эрдогана в США издание связало с "израильским лобби".
"После визита (в Турцию - ред.) главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании группа, связанная с израильским лобби в США, пытается помешать этому визиту. США и Турция не должны играть в игру таких лобби. Этот визит должен состояться", - отмечает газета.
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В миреЦены на нефтьСШАТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганДжо БайденДжон КирбиХАМАС
 
 
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