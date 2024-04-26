Эрдоган не отменял визит в США, пишет СМИ
Hürriyet: Эрдоган не давал указаний об отмене планируемой поездки в США
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не давал указаний об отмене планируемой поездки в США, Анкара и Вашингтон ведут переговоры о программе визита, сообщила газета Hürriyet.
Переговоры Эрдогана и президента США Джо Байдена планировались 9 мая. Однако в четверг представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в графике Байдена пока не фигурируют контакты с его турецким коллегой, и Белому дому нечего сообщить на этот счет.
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"Из США не поступало никакой информации об отмене поездки. Президент Эрдоган не давал указаний об отмене поездки. Делегации Турции и США ведут переговоры о программе поездки", - пишет издание.
Спекуляции вокруг готовящегося визита Эрдогана в США издание связало с "израильским лобби".
"После визита (в Турцию - ред.) главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании группа, связанная с израильским лобби в США, пытается помешать этому визиту. США и Турция не должны играть в игру таких лобби. Этот визит должен состояться", - отмечает газета.
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