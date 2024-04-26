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Эрдоган заявил о поддержке ХАМАС - РИА Новости, 26.04.2024
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16:17 26.04.2024 (обновлено: 16:18 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/erdogan--1942541202.html
Эрдоган заявил о поддержке ХАМАС
Эрдоган заявил о поддержке ХАМАС - РИА Новости, 26.04.2024
Эрдоган заявил о поддержке ХАМАС
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на прошлой встрече с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Стамбуле заявил ему о полной... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:17
2024-04-26T16:18
в мире
стамбул
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анкара (провинция)
исмаил хания
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АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на прошлой встрече с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Стамбуле заявил ему о полной поддержке Анкары в их борьбе. "Никто не должен ожидать, что мы будем молчать о геноциде. Мы не можем быть одними из тех, кто клевещет на ХАМАС как на террористическую организацию только потому, что так хочет Запад. Мы не можем называть палестинских бойцов сопротивления террористами", - сказал турецкий лидер, выступая в пятницу. Эрдоган напомнил, что недавно принимал в Стамбуле лидера ХАМАС. "Я заявил ему о нашей поддержке в их освободительной борьбе. Мы будем продолжать считать наших братьев и сестер из ХАМАС, которые защищают свою родину от захватчиков, палестинской национальной гвардией", - подчеркнул турецкий лидер.
https://ria.ru/20240426/konflikt-1915630213.html
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в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), исмаил хания, хамас
В мире, Стамбул, Турция, Анкара (провинция), Исмаил Хания, ХАМАС
Эрдоган заявил о поддержке ХАМАС

Эрдоган заявил о поддержке ХАМАС в их борьбе

© AP Photo / Emrah GurelПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на прошлой встрече с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Стамбуле заявил ему о полной поддержке Анкары в их борьбе.
«
"Никто не должен ожидать, что мы будем молчать о геноциде. Мы не можем быть одними из тех, кто клевещет на ХАМАС как на террористическую организацию только потому, что так хочет Запад. Мы не можем называть палестинских бойцов сопротивления террористами", - сказал турецкий лидер, выступая в пятницу.
Эрдоган напомнил, что недавно принимал в Стамбуле лидера ХАМАС.
"Я заявил ему о нашей поддержке в их освободительной борьбе. Мы будем продолжать считать наших братьев и сестер из ХАМАС, которые защищают свою родину от захватчиков, палестинской национальной гвардией", - подчеркнул турецкий лидер.
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В миреСтамбулТурцияАнкара (провинция)Исмаил ХанияХАМАС
 
 
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