https://ria.ru/20240426/dorogi-1942583808.html

Двести километров дорог отремонтируют в Ленобласти в 2024 году

Двести километров дорог отремонтируют в Ленобласти в 2024 году - РИА Новости, 26.04.2024

Двести километров дорог отремонтируют в Ленобласти в 2024 году

Двести километров региональных дорог отремонтируют в 2024 году, работы будут идти даже ночью, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:38

2024-04-26T18:38

2024-04-26T18:38

ленинградская область

выборгский район

автомобильные дороги

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Двести километров региональных дорог отремонтируют в 2024 году, работы будут идти даже ночью, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. "География дорожных ремонтов в этом году затронет практически всю территорию Ленинградской области от Подпорожья до Выборгского района. Большая часть работ пройдет в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Областным дорожникам предстоит обновить порядка 200 километров региональных трасс", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что в основе ремонтной программы - обращения жителей области. "При этом часть объектов, запланированных на 2025 год будет выполнена досрочно этим летом. Чтобы минимизировать неудобства водителей из-за ремонтных ограничений работы будут вестись по ночам там, где это позволяет местность", - добавляется в сообщении. Первые объекты, где уже ведутся работы, расположены во Всеволожском, Тосненском и Выборгском районах. Так, во Всеволожском районе техника убирает изношенное покрытие на участках трассы между Юкками и Кузьмолово: здесь будет обновлено 3 отрезка, включая путепровод над Новоприозерском шоссе. В Тосненском районе дорожники разбирают старые остановки на подъезде к поселку Войскорово. В Выборгском районе идет очистка полосы отвода на участке трассы между Выборгом и Приозерском. Кроме того, в регионе запланировано обновление подъездных трасс к садоводствам, в рамках совместной программы Ленобласти и Санкт-Петербурга. План на этот год — 16 дорог из которых одна региональная (подъезд к деревне Посадников Остров в Киришском районе) и 15 муниципальных: от Пикалево до Ивангорода.

https://ria.ru/20240423/sotrudnichestvo-1941865511.html

выборгский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

выборгский район, автомобильные дороги