Двести километров дорог отремонтируют в Ленобласти в 2024 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Двести километров региональных дорог отремонтируют в 2024 году, работы будут идти даже ночью, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
"География дорожных ремонтов в этом году затронет практически всю территорию Ленинградской области от Подпорожья до Выборгского района. Большая часть работ пройдет в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Областным дорожникам предстоит обновить порядка 200 километров региональных трасс", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что в основе ремонтной программы - обращения жителей области. "При этом часть объектов, запланированных на 2025 год будет выполнена досрочно этим летом. Чтобы минимизировать неудобства водителей из-за ремонтных ограничений работы будут вестись по ночам там, где это позволяет местность", - добавляется в сообщении.
Первые объекты, где уже ведутся работы, расположены во Всеволожском, Тосненском и Выборгском районах. Так, во Всеволожском районе техника убирает изношенное покрытие на участках трассы между Юкками и Кузьмолово: здесь будет обновлено 3 отрезка, включая путепровод над Новоприозерском шоссе. В Тосненском районе дорожники разбирают старые остановки на подъезде к поселку Войскорово. В Выборгском районе идет очистка полосы отвода на участке трассы между Выборгом и Приозерском.
Кроме того, в регионе запланировано обновление подъездных трасс к садоводствам, в рамках совместной программы Ленобласти и Санкт-Петербурга. План на этот год — 16 дорог из которых одна региональная (подъезд к деревне Посадников Остров в Киришском районе) и 15 муниципальных: от Пикалево до Ивангорода.