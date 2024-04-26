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Дневник Тани Савичевой впервые представили за пределами Петербурга - РИА Новости, 26.04.2024
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19:03 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/dnevnik-1942595678.html
Дневник Тани Савичевой впервые представили за пределами Петербурга
Дневник Тани Савичевой впервые представили за пределами Петербурга - РИА Новости, 26.04.2024
Дневник Тани Савичевой впервые представили за пределами Петербурга
Дневник Тани Савичевой из фондов Музея истории Санкт-Петербурга впервые представили за пределами северной столицы – на выставке "Я говорю с тобой из Ленинграда" РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T19:03
2024-04-26T19:03
ленинград
нижний новгород
горький
таня савичева
алла манилова
русский музей
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр – РИА Новости. Дневник Тани Савичевой из фондов Музея истории Санкт-Петербурга впервые представили за пределами северной столицы – на выставке "Я говорю с тобой из Ленинграда" в Манеже Нижегородского кремля, передает корреспондент РИА Новости. Выставка "Я говорю с тобой из Ленинграда…" — проект Русского музея и Нижегородского художественного музея, приуроченный к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, длившейся с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. В годы войны в город Горький (ныне Нижний Новгород) привозили детей из блокадного Ленинграда, в том числе и Таню Савичеву, которая в итоге умерла уже в эвакуации в поселке Шатки Горьковской области. "Линия ленинградских детей на выставке предопределена нашей совместной блокадной историей – линия Тани Савичевой, которая является символом блокадной трагедии. Впервые мы демонстрируем дневник Тани Савичевой, это абсолютная сенсация для выставки", - рассказала журналистам генеральный директор Русского музея Алла Манилова. По ее словам, дневник хранится в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, и организаторам выставки пришлось долго убеждать коллег предоставить его для выставки в Нижнем Новгороде. "Дневник невероятно хрупкий, это бумага 1941 года, это чернила, он не подлежит никаким транспортировкам, его нельзя открывать. В порядке большого исключения… такое решение было принято", - сказала Манилова. Для экспонирования оригинала дневника Тани Савичевой была закуплена современная витрина с климат-контролем. А для того, чтобы посетители выставки могли "прикоснуться" к нему, были созданы высокоточные цифровые копии, чтобы можно было дневник "полистать". "Сопровождают" дневник письма и документы из личного архива семьи Савичевых. Они предоставлены семьей и экспонируются впервые. Сам дневник озвучила внучатая племянница Тани Савичевой – внучка ее родного брата Михаила двенадцатилетняя Лиза Савичева. "Я записывала в первую очередь сам дневник, для меня это было очень трогательно, сама тема Тани Савичевой, ее жизнь, невозможно описать словами то, что она пережила. Я читала дневник, очень много раз перечитывала, слезы на глазах наворачивались", - рассказала девочка. На выставке представлены 49 работ художников-блокадников из коллекции Русского музея. Одна из самых примечательных картин - "Прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943" художников Владимира Серова, Иосифа Серебряного и Анатолия Казанцева. Кроме того, на выставке представлены предметы и фотографии из фондов районных краеведческих музеев, в том числе тех, где располагались детские дома, куда привозили детей из блокадного Ленинграда. Одним из музеев предоставлены аудиозаписи воспоминаний воспитанников детских домов, которые в экспозиции можно послушать в наушниках. Специально для выставки "Я говорю с тобой из Ленинграда" создан аудиоспектакль, созданный на основе множества дневников и воспоминаний блокадников. Аудиоспектакль ведет через всю историю военного Ленинграда от первого дня, 22 июня 1941 года, до "ленинградского Дня Победы" - 27 января 1944 года, когда была полностью снята блокада.
https://ria.ru/20231216/muzey-1916184365.html
https://ria.ru/20240118/vystavka-1922176280.html
https://ria.ru/20230928/muzey-1899075399.html
ленинград
нижний новгород
горький
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ленинград, нижний новгород, горький, таня савичева, алла манилова, русский музей
Ленинград, Нижний Новгород, Горький, Таня Савичева, Алла Манилова, Русский музей
Дневник Тани Савичевой впервые представили за пределами Петербурга

Дневник Тани Савичевой представили на выставке в Нижегородском кремле

© Фото : Глеб Никитин/ВКонтакте Дневник Тани Савичевой на выставке "Я говорю с тобой из Ленинграда" в Манеже Нижегородского кремля
Дневник Тани Савичевой на выставке Я говорю с тобой из Ленинграда в Манеже Нижегородского кремля - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Глеб Никитин/ВКонтакте
Дневник Тани Савичевой на выставке "Я говорю с тобой из Ленинграда" в Манеже Нижегородского кремля
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр – РИА Новости. Дневник Тани Савичевой из фондов Музея истории Санкт-Петербурга впервые представили за пределами северной столицы – на выставке "Я говорю с тобой из Ленинграда" в Манеже Нижегородского кремля, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка "Я говорю с тобой из Ленинграда…" — проект Русского музея и Нижегородского художественного музея, приуроченный к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, длившейся с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. В годы войны в город Горький (ныне Нижний Новгород) привозили детей из блокадного Ленинграда, в том числе и Таню Савичеву, которая в итоге умерла уже в эвакуации в поселке Шатки Горьковской области.
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«
"Линия ленинградских детей на выставке предопределена нашей совместной блокадной историей – линия Тани Савичевой, которая является символом блокадной трагедии. Впервые мы демонстрируем дневник Тани Савичевой, это абсолютная сенсация для выставки", - рассказала журналистам генеральный директор Русского музея Алла Манилова.
По ее словам, дневник хранится в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, и организаторам выставки пришлось долго убеждать коллег предоставить его для выставки в Нижнем Новгороде.
«
"Дневник невероятно хрупкий, это бумага 1941 года, это чернила, он не подлежит никаким транспортировкам, его нельзя открывать. В порядке большого исключения… такое решение было принято", - сказала Манилова.
Для экспонирования оригинала дневника Тани Савичевой была закуплена современная витрина с климат-контролем. А для того, чтобы посетители выставки могли "прикоснуться" к нему, были созданы высокоточные цифровые копии, чтобы можно было дневник "полистать". "Сопровождают" дневник письма и документы из личного архива семьи Савичевых. Они предоставлены семьей и экспонируются впервые. Сам дневник озвучила внучатая племянница Тани Савичевой – внучка ее родного брата Михаила двенадцатилетняя Лиза Савичева.
«
"Я записывала в первую очередь сам дневник, для меня это было очень трогательно, сама тема Тани Савичевой, ее жизнь, невозможно описать словами то, что она пережила. Я читала дневник, очень много раз перечитывала, слезы на глазах наворачивались", - рассказала девочка.
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18 января, 17:39
На выставке представлены 49 работ художников-блокадников из коллекции Русского музея. Одна из самых примечательных картин - "Прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943" художников Владимира Серова, Иосифа Серебряного и Анатолия Казанцева.
Кроме того, на выставке представлены предметы и фотографии из фондов районных краеведческих музеев, в том числе тех, где располагались детские дома, куда привозили детей из блокадного Ленинграда. Одним из музеев предоставлены аудиозаписи воспоминаний воспитанников детских домов, которые в экспозиции можно послушать в наушниках.
Специально для выставки "Я говорю с тобой из Ленинграда" создан аудиоспектакль, созданный на основе множества дневников и воспоминаний блокадников. Аудиоспектакль ведет через всю историю военного Ленинграда от первого дня, 22 июня 1941 года, до "ленинградского Дня Победы" - 27 января 1944 года, когда была полностью снята блокада.
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