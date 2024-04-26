https://ria.ru/20240426/dnevnik-1942595678.html

Дневник Тани Савичевой впервые представили за пределами Петербурга

Дневник Тани Савичевой впервые представили за пределами Петербурга - РИА Новости, 26.04.2024

Дневник Тани Савичевой впервые представили за пределами Петербурга

Дневник Тани Савичевой из фондов Музея истории Санкт-Петербурга впервые представили за пределами северной столицы – на выставке "Я говорю с тобой из Ленинграда" РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T19:03

2024-04-26T19:03

2024-04-26T19:03

ленинград

нижний новгород

горький

таня савичева

алла манилова

русский музей

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр – РИА Новости. Дневник Тани Савичевой из фондов Музея истории Санкт-Петербурга впервые представили за пределами северной столицы – на выставке "Я говорю с тобой из Ленинграда" в Манеже Нижегородского кремля, передает корреспондент РИА Новости. Выставка "Я говорю с тобой из Ленинграда…" — проект Русского музея и Нижегородского художественного музея, приуроченный к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, длившейся с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. В годы войны в город Горький (ныне Нижний Новгород) привозили детей из блокадного Ленинграда, в том числе и Таню Савичеву, которая в итоге умерла уже в эвакуации в поселке Шатки Горьковской области. "Линия ленинградских детей на выставке предопределена нашей совместной блокадной историей – линия Тани Савичевой, которая является символом блокадной трагедии. Впервые мы демонстрируем дневник Тани Савичевой, это абсолютная сенсация для выставки", - рассказала журналистам генеральный директор Русского музея Алла Манилова. По ее словам, дневник хранится в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, и организаторам выставки пришлось долго убеждать коллег предоставить его для выставки в Нижнем Новгороде. "Дневник невероятно хрупкий, это бумага 1941 года, это чернила, он не подлежит никаким транспортировкам, его нельзя открывать. В порядке большого исключения… такое решение было принято", - сказала Манилова. Для экспонирования оригинала дневника Тани Савичевой была закуплена современная витрина с климат-контролем. А для того, чтобы посетители выставки могли "прикоснуться" к нему, были созданы высокоточные цифровые копии, чтобы можно было дневник "полистать". "Сопровождают" дневник письма и документы из личного архива семьи Савичевых. Они предоставлены семьей и экспонируются впервые. Сам дневник озвучила внучатая племянница Тани Савичевой – внучка ее родного брата Михаила двенадцатилетняя Лиза Савичева. "Я записывала в первую очередь сам дневник, для меня это было очень трогательно, сама тема Тани Савичевой, ее жизнь, невозможно описать словами то, что она пережила. Я читала дневник, очень много раз перечитывала, слезы на глазах наворачивались", - рассказала девочка. На выставке представлены 49 работ художников-блокадников из коллекции Русского музея. Одна из самых примечательных картин - "Прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943" художников Владимира Серова, Иосифа Серебряного и Анатолия Казанцева. Кроме того, на выставке представлены предметы и фотографии из фондов районных краеведческих музеев, в том числе тех, где располагались детские дома, куда привозили детей из блокадного Ленинграда. Одним из музеев предоставлены аудиозаписи воспоминаний воспитанников детских домов, которые в экспозиции можно послушать в наушниках. Специально для выставки "Я говорю с тобой из Ленинграда" создан аудиоспектакль, созданный на основе множества дневников и воспоминаний блокадников. Аудиоспектакль ведет через всю историю военного Ленинграда от первого дня, 22 июня 1941 года, до "ленинградского Дня Победы" - 27 января 1944 года, когда была полностью снята блокада.

https://ria.ru/20231216/muzey-1916184365.html

https://ria.ru/20240118/vystavka-1922176280.html

https://ria.ru/20230928/muzey-1899075399.html

ленинград

нижний новгород

горький

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ленинград, нижний новгород, горький, таня савичева, алла манилова, русский музей