https://ria.ru/20240426/diversii-1942441775.html

Западные советники участвуют в подготовке Киевом диверсий, заявил Шойгу

Западные советники участвуют в подготовке Киевом диверсий, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.04.2024

Западные советники участвуют в подготовке Киевом диверсий, заявил Шойгу

Иностранные советники непосредственно участвуют в подготовке диверсий, которые Украина проводит на территории России, заявил Сергей Шойгу на совещании министров РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:09

2024-04-26T11:09

2024-04-26T11:54

специальная военная операция на украине

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АСТАНА, 26 апр — РИА Новости. Иностранные советники непосредственно участвуют в подготовке диверсий, которые Украина проводит на территории России, заявил Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС. "Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры", — добавил глава Минобороны.По его словам, в режиме реального времени передаются разведданные, организована подготовка украинских военнослужащих, западные военные специалисты и наемники находятся в зоне боевых действий. Шойгу предупредил, что бесконтрольное перемещение оружия, которым "коллективный Запад продолжает накачивать Киев", создает риски его попадания к террористам.Говоря о продолжающихся ударах ВСУ по Запорожской АЭС, министр обороны подчеркнул, что это может повлечь катастрофические последствия.Кроме того, "следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл", также ведут на Украину", добавил Шойгу."Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени", — подчеркнул министр.Глава Минобороны предупредил, что попытки Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал, а все цели СВО будут достигнуты.

https://ria.ru/20240426/atacms-1942427046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, киев, сергей шойгу, шос