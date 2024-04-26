https://ria.ru/20240426/diversii-1942441775.html
Западные советники участвуют в подготовке Киевом диверсий, заявил Шойгу
Западные советники участвуют в подготовке Киевом диверсий, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.04.2024
Западные советники участвуют в подготовке Киевом диверсий, заявил Шойгу
Иностранные советники непосредственно участвуют в подготовке диверсий, которые Украина проводит на территории России, заявил Сергей Шойгу на совещании министров РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:09
2024-04-26T11:09
2024-04-26T11:54
специальная военная операция на украине
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АСТАНА, 26 апр — РИА Новости. Иностранные советники непосредственно участвуют в подготовке диверсий, которые Украина проводит на территории России, заявил Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС. "Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры", — добавил глава Минобороны.По его словам, в режиме реального времени передаются разведданные, организована подготовка украинских военнослужащих, западные военные специалисты и наемники находятся в зоне боевых действий. Шойгу предупредил, что бесконтрольное перемещение оружия, которым "коллективный Запад продолжает накачивать Киев", создает риски его попадания к террористам.Говоря о продолжающихся ударах ВСУ по Запорожской АЭС, министр обороны подчеркнул, что это может повлечь катастрофические последствия.Кроме того, "следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл", также ведут на Украину", добавил Шойгу."Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени", — подчеркнул министр.Глава Минобороны предупредил, что попытки Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал, а все цели СВО будут достигнуты.
https://ria.ru/20240426/atacms-1942427046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, киев, сергей шойгу, шос
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Сергей Шойгу, ШОС
Западные советники участвуют в подготовке Киевом диверсий, заявил Шойгу
Шойгу: иностранные советники участвуют в подготовке Украиной диверсий в России
АСТАНА, 26 апр — РИА Новости. Иностранные советники непосредственно участвуют в подготовке диверсий, которые Украина проводит на территории России, заявил Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС.
"Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры", — добавил глава Минобороны.
По его словам, в режиме реального времени передаются разведданные, организована подготовка украинских военнослужащих, западные военные специалисты и наемники находятся в зоне боевых действий.
Шойгу предупредил, что бесконтрольное перемещение оружия, которым "коллективный Запад продолжает накачивать Киев", создает риски его попадания к террористам.
Говоря о продолжающихся ударах ВСУ
по Запорожской АЭС
, министр обороны подчеркнул, что это может повлечь катастрофические последствия.
Кроме того, "следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл
", также ведут на Украину", добавил Шойгу.
"Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени", — подчеркнул министр.
Глава Минобороны предупредил, что попытки Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал, а все цели СВО будут достигнуты.