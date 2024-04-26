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Западные советники участвуют в подготовке Киевом диверсий, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 26.04.2024 (обновлено: 11:54 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/diversii-1942441775.html
Западные советники участвуют в подготовке Киевом диверсий, заявил Шойгу
Западные советники участвуют в подготовке Киевом диверсий, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.04.2024
Западные советники участвуют в подготовке Киевом диверсий, заявил Шойгу
Иностранные советники непосредственно участвуют в подготовке диверсий, которые Украина проводит на территории России, заявил Сергей Шойгу на совещании министров РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:09
2024-04-26T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
сергей шойгу
шос
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АСТАНА, 26 апр — РИА Новости. Иностранные советники непосредственно участвуют в подготовке диверсий, которые Украина проводит на территории России, заявил Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС. "Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры", — добавил глава Минобороны.По его словам, в режиме реального времени передаются разведданные, организована подготовка украинских военнослужащих, западные военные специалисты и наемники находятся в зоне боевых действий. Шойгу предупредил, что бесконтрольное перемещение оружия, которым "коллективный Запад продолжает накачивать Киев", создает риски его попадания к террористам.Говоря о продолжающихся ударах ВСУ по Запорожской АЭС, министр обороны подчеркнул, что это может повлечь катастрофические последствия.Кроме того, "следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл", также ведут на Украину", добавил Шойгу."Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени", — подчеркнул министр.Глава Минобороны предупредил, что попытки Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал, а все цели СВО будут достигнуты.
https://ria.ru/20240426/atacms-1942427046.html
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в мире, россия, киев, сергей шойгу, шос
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Сергей Шойгу, ШОС
Западные советники участвуют в подготовке Киевом диверсий, заявил Шойгу

Шойгу: иностранные советники участвуют в подготовке Украиной диверсий в России

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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АСТАНА, 26 апр — РИА Новости. Иностранные советники непосредственно участвуют в подготовке диверсий, которые Украина проводит на территории России, заявил Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС.
"Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры", — добавил глава Минобороны.
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По его словам, в режиме реального времени передаются разведданные, организована подготовка украинских военнослужащих, западные военные специалисты и наемники находятся в зоне боевых действий.
Шойгу предупредил, что бесконтрольное перемещение оружия, которым "коллективный Запад продолжает накачивать Киев", создает риски его попадания к террористам.
Говоря о продолжающихся ударах ВСУ по Запорожской АЭС, министр обороны подчеркнул, что это может повлечь катастрофические последствия.
Кроме того, "следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл", также ведут на Украину", добавил Шойгу.
"Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени", — подчеркнул министр.
Глава Минобороны предупредил, что попытки Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал, а все цели СВО будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевСергей ШойгуШОС
 
 
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