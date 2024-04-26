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В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 26.04.2024
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07:40 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/diversanty-1942405686.html
В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ, сообщил Марочко
В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 26.04.2024
В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ, сообщил Марочко
Пункт временной дислокации диверсионной группы ВСУ уничтожили силы РФ в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T07:40
2024-04-26T07:40
в мире
россия
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Пункт временной дислокации диверсионной группы ВСУ уничтожили силы РФ в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Благодаря агентурным источникам, стало известно, что в здании учебного заведения населенного пункта Кирилловка Чугуевского района Харьковской области дислоцировалось диверсионно-разведывательное подразделение вооруженных формирований Украины, которое осуществляло свою деятельность вдоль границы Белгородской области", - сообщил Марочко. Он уточнил, что по военному объекту был нанесен удар ВКС РФ высокоточным оружием. "По предварительной информации, кроме личного состава ВФУ, также уничтожены западные инструкторы и наемники", - добавил собеседник агентства, сославшись на собственные источники.
https://ria.ru/20240426/podpolschik-1942403273.html
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в мире, россия, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ, сообщил Марочко

Марочко: ВС России уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Пункт временной дислокации диверсионной группы ВСУ уничтожили силы РФ в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"Благодаря агентурным источникам, стало известно, что в здании учебного заведения населенного пункта Кирилловка Чугуевского района Харьковской области дислоцировалось диверсионно-разведывательное подразделение вооруженных формирований Украины, которое осуществляло свою деятельность вдоль границы Белгородской области", - сообщил Марочко.
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Он уточнил, что по военному объекту был нанесен удар ВКС РФ высокоточным оружием.
"По предварительной информации, кроме личного состава ВФУ, также уничтожены западные инструкторы и наемники", - добавил собеседник агентства, сославшись на собственные источники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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