https://ria.ru/20240426/diversanty-1942405686.html
В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ, сообщил Марочко
В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 26.04.2024
В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ, сообщил Марочко
Пункт временной дислокации диверсионной группы ВСУ уничтожили силы РФ в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T07:40
2024-04-26T07:40
2024-04-26T07:40
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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Пункт временной дислокации диверсионной группы ВСУ уничтожили силы РФ в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Благодаря агентурным источникам, стало известно, что в здании учебного заведения населенного пункта Кирилловка Чугуевского района Харьковской области дислоцировалось диверсионно-разведывательное подразделение вооруженных формирований Украины, которое осуществляло свою деятельность вдоль границы Белгородской области", - сообщил Марочко. Он уточнил, что по военному объекту был нанесен удар ВКС РФ высокоточным оружием. "По предварительной информации, кроме личного состава ВФУ, также уничтожены западные инструкторы и наемники", - добавил собеседник агентства, сославшись на собственные источники.
https://ria.ru/20240426/podpolschik-1942403273.html
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в мире, россия, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ, сообщил Марочко
Марочко: ВС России уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ в Харьковской области