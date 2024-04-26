https://ria.ru/20240426/avtoprom-1942572794.html

Петербургский автопром вышел из кризиса, заявил Беглов

Петербургский автопром вышел из кризиса, заявил Беглов - РИА Новости, 26.04.2024

Петербургский автопром вышел из кризиса, заявил Беглов

Автопром Санкт-Петербурга вышел из кризиса, запущены производства, сохранены рабочие места, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор города Александр... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:59

2024-04-26T17:59

2024-04-26T19:04

санкт-петербург

александр беглов

авто

экономика

россия

владимир путин

автоваз

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Автопром Санкт-Петербурга вышел из кризиса, запущены производства, сохранены рабочие места, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор города Александр Беглов."Мы вышли из кризиса… в автомобилестроении в нашем городе. Прикладывали здесь в свое время очень много усилий, чтобы развить здесь автопром наш, и он хорошо работал. Ушли наши западные партнеры – на их место пришли наши. На сегодняшний день уже "Автоваз" выпускает машины, электрические будут выпускать. Мы быстро заменили… Это 12,5 тысяч рабочих квалифицированных мест", - сказал Беглов во время встречи с главой государства.Губернатор отметил, что все эти рабочие места сохранены."Запустили производство, сейчас дальше с министерством промышленности и торговли продолжаем эту тему. И вышли из этого кризиса, набираем темп", - добавил Беглов.

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санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, александр беглов, авто, экономика, россия, владимир путин, автоваз