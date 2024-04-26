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Петербургский автопром вышел из кризиса, заявил Беглов - РИА Новости, 26.04.2024
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17:59 26.04.2024 (обновлено: 19:04 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/avtoprom-1942572794.html
Петербургский автопром вышел из кризиса, заявил Беглов
Петербургский автопром вышел из кризиса, заявил Беглов - РИА Новости, 26.04.2024
Петербургский автопром вышел из кризиса, заявил Беглов
Автопром Санкт-Петербурга вышел из кризиса, запущены производства, сохранены рабочие места, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор города Александр... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:59
2024-04-26T19:04
санкт-петербург
александр беглов
авто
экономика
россия
владимир путин
автоваз
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Автопром Санкт-Петербурга вышел из кризиса, запущены производства, сохранены рабочие места, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор города Александр Беглов."Мы вышли из кризиса… в автомобилестроении в нашем городе. Прикладывали здесь в свое время очень много усилий, чтобы развить здесь автопром наш, и он хорошо работал. Ушли наши западные партнеры – на их место пришли наши. На сегодняшний день уже "Автоваз" выпускает машины, электрические будут выпускать. Мы быстро заменили… Это 12,5 тысяч рабочих квалифицированных мест", - сказал Беглов во время встречи с главой государства.Губернатор отметил, что все эти рабочие места сохранены."Запустили производство, сейчас дальше с министерством промышленности и торговли продолжаем эту тему. И вышли из этого кризиса, набираем темп", - добавил Беглов.
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санкт-петербург, александр беглов, авто, экономика, россия, владимир путин, автоваз
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Авто, Экономика, Россия, Владимир Путин, АвтоВАЗ
Петербургский автопром вышел из кризиса, заявил Беглов

Беглов: петербургский автопром вышел из кризиса, производство запущено

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 26 апреля 2024
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 26 апреля 2024
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Автопром Санкт-Петербурга вышел из кризиса, запущены производства, сохранены рабочие места, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор города Александр Беглов.
«
"Мы вышли из кризиса… в автомобилестроении в нашем городе. Прикладывали здесь в свое время очень много усилий, чтобы развить здесь автопром наш, и он хорошо работал. Ушли наши западные партнеры – на их место пришли наши. На сегодняшний день уже "Автоваз" выпускает машины, электрические будут выпускать. Мы быстро заменили… Это 12,5 тысяч рабочих квалифицированных мест", - сказал Беглов во время встречи с главой государства.
Губернатор отметил, что все эти рабочие места сохранены.
"Запустили производство, сейчас дальше с министерством промышленности и торговли продолжаем эту тему. И вышли из этого кризиса, набираем темп", - добавил Беглов.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Беглов сообщил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга
18:03
 
Санкт-ПетербургАлександр БегловАвтоЭкономикаРоссияВладимир ПутинАвтоВАЗ
 
 
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