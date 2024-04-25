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Путин назвал финансовую модель ВСМ уникальной - РИА Новости, 25.04.2024
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16:47 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/vsm-1942309657.html
Путин назвал финансовую модель ВСМ уникальной
Путин назвал финансовую модель ВСМ уникальной - РИА Новости, 25.04.2024
Путин назвал финансовую модель ВСМ уникальной
В России нет других проектов, подобных ВСМ Москва-Петербург, его финансовая модель уникальна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:47
2024-04-25T16:47
экономика
россия
москва
санкт-петербург
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В России нет других проектов, подобных ВСМ Москва-Петербург, его финансовая модель уникальна, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг участвует в съезде РСПП. Член правления РСПП Игорь Вдовин во время выступления на съезде заявил, что проект строительства ВСМ может являться моделью для других крупных проектов. "Что касается ВСМ. Это, как вы сказали, могло бы быть моделью для других подобных проектов. Во-первых, у нас других подобных проектов нет, у нас есть другие, но не подобные. Они большие, мощные, работы там всем хватит, а может ли эта модель финансовая - я не знаю, потому что она в известной степени уникальная", - ответил президент. Путин уточнил, что в проекте задействовано и правительство, и регионы. "Наверное, как какой-то образец того, что нам удалось сделать. Но смотреть на это можно и нужно", - добавил он. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом стала ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Протяженность дороги составит 679 километров. Время в пути между конечными точками - 2 часа 15 минут. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Министр транспорта РФ Виталий Савельев ранее говорил, что проект предусматривает два участка строительства: от Санкт-Петербурга до Зеленограда стоимостью 1,755 триллиона рублей в рамках концессионного соглашения и выходов из Москвы стоимостью 221,5 миллиарда рублей в рамках инвестпрограммы РЖД. Закупка первых 28 поездов для ВСМ потребует 148 миллиардов рублей. "Сбер" планирует участвовать в финансировании проекта в рамках консорциума банков, пенсионных фондов и лизинговых компаний.
https://ria.ru/20240327/vsm-1936239718.html
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экономика, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин назвал финансовую модель ВСМ уникальной

Путин: в России нет других проектов, подобных ВСМ Москва — Петербург

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда на заводе "Уральские локомотивы"
Модель высокоскоростного электропоезда на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Модель высокоскоростного электропоезда на заводе "Уральские локомотивы" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В России нет других проектов, подобных ВСМ Москва-Петербург, его финансовая модель уникальна, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг участвует в съезде РСПП. Член правления РСПП Игорь Вдовин во время выступления на съезде заявил, что проект строительства ВСМ может являться моделью для других крупных проектов.
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"Что касается ВСМ. Это, как вы сказали, могло бы быть моделью для других подобных проектов. Во-первых, у нас других подобных проектов нет, у нас есть другие, но не подобные. Они большие, мощные, работы там всем хватит, а может ли эта модель финансовая - я не знаю, потому что она в известной степени уникальная", - ответил президент.
Путин уточнил, что в проекте задействовано и правительство, и регионы. "Наверное, как какой-то образец того, что нам удалось сделать. Но смотреть на это можно и нужно", - добавил он.
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Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом стала ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Протяженность дороги составит 679 километров. Время в пути между конечными точками - 2 часа 15 минут. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев ранее говорил, что проект предусматривает два участка строительства: от Санкт-Петербурга до Зеленограда стоимостью 1,755 триллиона рублей в рамках концессионного соглашения и выходов из Москвы стоимостью 221,5 миллиарда рублей в рамках инвестпрограммы РЖД. Закупка первых 28 поездов для ВСМ потребует 148 миллиардов рублей. "Сбер" планирует участвовать в финансировании проекта в рамках консорциума банков, пенсионных фондов и лизинговых компаний.
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ЭкономикаРоссияМоскваСанкт-ПетербургВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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