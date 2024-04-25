https://ria.ru/20240425/ukraintsy-1942318051.html

Украинцы будут искать политубежище за границей, предупредили в Раде

Украинцы будут искать политубежище за границей, предупредили в Раде - РИА Новости, 25.04.2024

Украинцы будут искать политубежище за границей, предупредили в Раде

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что отказ украинских властей от предоставления РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:18

2024-04-25T17:18

2024-04-25T17:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

александр дубинский

верховная рада украины

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что отказ украинских властей от предоставления консульских услуг для военнообязанных граждан за границей является прямым путем для получения ими политического убежища. МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Украинское издание "Страна" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства. "Это (решение о прекращении консульских услуг для граждан Украины за рубежом -ред.) называется отказ от собственных граждан. Прямой путь для миллионов украинцев на получение политического убежища", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, закон вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

https://ria.ru/20240415/evropa-1939571509.html

https://ria.ru/20240318/ukraina-1933887630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, александр дубинский, верховная рада украины