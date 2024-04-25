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Украинцы будут искать политубежище за границей, предупредили в Раде - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/ukraintsy-1942318051.html
Украинцы будут искать политубежище за границей, предупредили в Раде
Украинцы будут искать политубежище за границей, предупредили в Раде - РИА Новости, 25.04.2024
Украинцы будут искать политубежище за границей, предупредили в Раде
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что отказ украинских властей от предоставления РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:18
2024-04-25T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что отказ украинских властей от предоставления консульских услуг для военнообязанных граждан за границей является прямым путем для получения ими политического убежища. МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Украинское издание "Страна" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства. "Это (решение о прекращении консульских услуг для граждан Украины за рубежом -ред.) называется отказ от собственных граждан. Прямой путь для миллионов украинцев на получение политического убежища", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, закон вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html
https://ria.ru/20240415/evropa-1939571509.html
https://ria.ru/20240318/ukraina-1933887630.html
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в мире, украина, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
Украинцы будут искать политубежище за границей, предупредили в Раде

Дубинский: лишение украинцев консульских услуг толкнет их на поиск политубежища

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы в Румынии
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что отказ украинских властей от предоставления консульских услуг для военнообязанных граждан за границей является прямым путем для получения ими политического убежища.
МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Украинское издание "Страна" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.
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"Это (решение о прекращении консульских услуг для граждан Украины за рубежом -ред.) называется отказ от собственных граждан. Прямой путь для миллионов украинцев на получение политического убежища", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, закон вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
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В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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