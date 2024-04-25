"Дураки". Американский офицер резко высказался об Украине
Макгрегор: США и НАТО проявляют недальновидность, спонсируя киевский режим
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты и НАТО совершают ошибку, принимая решение продолжать выделять средства Украине, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Вашингтон и НАТО выставили себя дураками", — написал он.
По мнению полковника, западным союзникам Киева следует прекратить выделять пакеты дополнительной военной помощи Украине, поскольку, по его словам, страна фактически терпит поражение в конфликте.
"Украинское государство разрушено. Что бы из этого ни вышло в итоге, скорее всего, это будет демилитаризованная зона", — заключил Макгрегор.
В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
Президент Владимир Путин заявлял, что демилитаризованная зона на Украине должна пройти таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов. В свою очередь, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о такой санитарной зоне, отмечал, что с учетом поставок дальнобойных видов оружия она должна проходить по границам Львова, это будут новые безопасные рубежи соседней страны.