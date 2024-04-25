https://ria.ru/20240425/ukraina-1942170498.html

"Дураки". Американский офицер резко высказался об Украине

"Дураки". Американский офицер резко высказался об Украине - РИА Новости, 25.04.2024

"Дураки". Американский офицер резко высказался об Украине

Соединенные Штаты и НАТО совершают ошибку, принимая решение продолжать выделять средства Украине, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T01:05

2024-04-25T01:05

2024-04-25T01:05

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты и НАТО совершают ошибку, принимая решение продолжать выделять средства Украине, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Вашингтон и НАТО выставили себя дураками", — написал он.По мнению полковника, западным союзникам Киева следует прекратить выделять пакеты дополнительной военной помощи Украине, поскольку, по его словам, страна фактически терпит поражение в конфликте."Украинское государство разрушено. Что бы из этого ни вышло в итоге, скорее всего, это будет демилитаризованная зона", — заключил Макгрегор.В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Президент Владимир Путин заявлял, что демилитаризованная зона на Украине должна пройти таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов. В свою очередь, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о такой санитарной зоне, отмечал, что с учетом поставок дальнобойных видов оружия она должна проходить по границам Львова, это будут новые безопасные рубежи соседней страны.

https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1942085842.html

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