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"Дураки". Американский офицер резко высказался об Украине - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:05 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/ukraina-1942170498.html
"Дураки". Американский офицер резко высказался об Украине
"Дураки". Американский офицер резко высказался об Украине - РИА Новости, 25.04.2024
"Дураки". Американский офицер резко высказался об Украине
Соединенные Штаты и НАТО совершают ошибку, принимая решение продолжать выделять средства Украине, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T01:05
2024-04-25T01:05
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты и НАТО совершают ошибку, принимая решение продолжать выделять средства Украине, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Вашингтон и НАТО выставили себя дураками", — написал он.По мнению полковника, западным союзникам Киева следует прекратить выделять пакеты дополнительной военной помощи Украине, поскольку, по его словам, страна фактически терпит поражение в конфликте."Украинское государство разрушено. Что бы из этого ни вышло в итоге, скорее всего, это будет демилитаризованная зона", — заключил Макгрегор.В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Президент Владимир Путин заявлял, что демилитаризованная зона на Украине должна пройти таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов. В свою очередь, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о такой санитарной зоне, отмечал, что с учетом поставок дальнобойных видов оружия она должна проходить по границам Львова, это будут новые безопасные рубежи соседней страны.
https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1942085842.html
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в мире, сша, нато, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, НАТО, Украина, Россия
"Дураки". Американский офицер резко высказался об Украине

Макгрегор: США и НАТО проявляют недальновидность, спонсируя киевский режим

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты и НАТО совершают ошибку, принимая решение продолжать выделять средства Украине, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Вашингтон и НАТО выставили себя дураками", — написал он.
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По мнению полковника, западным союзникам Киева следует прекратить выделять пакеты дополнительной военной помощи Украине, поскольку, по его словам, страна фактически терпит поражение в конфликте.
"Украинское государство разрушено. Что бы из этого ни вышло в итоге, скорее всего, это будет демилитаризованная зона", — заключил Макгрегор.
В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.
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Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
Президент Владимир Путин заявлял, что демилитаризованная зона на Украине должна пройти таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов. В свою очередь, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о такой санитарной зоне, отмечал, что с учетом поставок дальнобойных видов оружия она должна проходить по границам Львова, это будут новые безопасные рубежи соседней страны.
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