Украинцы не ожидали. Стало известно, какой удар ВС России нанесли по ВСУ
Defense TV: российские "Искандеры" застают ВСУ врасплох, причиняя крупные потери
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе недалеко от Донецка
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские военные застают врасплох Вооруженные силы Украины двойными ударами ракетами "Искандер", нанося тяжелые потери, сообщил YouTube-канал Defense TV.
«
"Эта тактика, известная как "двойной удар", предполагает одновременный запуск нескольких ракет по определенной цели. Стратегия подразумевает нанесение ударов один за другим, стратегически рассчитанных на максимальное поражение по украинским войскам. Сообщается, что эти удары застали украинские силы врасплох, приведя к увеличению потерь, особенно когда солдаты ВСУ собираются в одном месте в районе цели", — отмечается в публикации.
Обозреватель также предупредил, что Россия значительно увеличила производство ракет этого типа, из-за чего российские военные будут активнее применять их в зоне специальной военной операции.
Седьмого апреля в программе "Военная приемка" генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") Олег Рязанцев сообщил, что ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена.
Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.