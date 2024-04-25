https://ria.ru/20240425/terakt-1942221520.html

Чиханчин: теракт в "Крокусе" финансировали в том числе через криптовалюту

Чиханчин: теракт в "Крокусе" финансировали в том числе через криптовалюту - РИА Новости, 25.04.2024

Чиханчин: теракт в "Крокусе" финансировали в том числе через криптовалюту

В финансировании теракта в "Крокус Сити Холле" участвовали граждане нескольких стран, использовалась в том числе криптовалюта, сообщил глава Росфинмониторинга... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:19

2024-04-25T11:19

2024-04-25T14:40

нижний новгород

красногорск

юрий чиханчин

крокус сити холл

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. В финансировании теракта в "Крокус Сити Холле" участвовали граждане нескольких стран, использовалась в том числе криптовалюта, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Международном совете комплаенс."Финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты", — сказал глава ведомства.Как отметил Чиханчин, нападение на "Крокус" показало, что международный терроризм остается основным вызовом для общества и внутренней безопасности, это транснациональное явление и не может быть проблемой только одной страны.Глава Росфинмониторинга подчеркнул "огромную роль", которую сыграли финансовые организации в расследовании теракта, и поблагодарил их.Заседание Международного совета комплаенс проходит в рамках форума по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в Нижнем Новгороде.Нападение на "Крокус"Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. По последним данным, погибли 145 человек.В ночь на 23 марта нападавших задержали в Брянской области, ими оказались четыре гражданина Таджикистана. Владимир Путин сообщил, что они двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы.Как заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, следствие подтвердило связь непосредственных исполнителей теракта с украинскими националистами. В Следственном комитете РИА Новости рассказали, что получили значимые данные о подготовке боевиков, устроивших теракт в "Крокусе", которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины.

https://ria.ru/20240424/krokus-1942003820.html

https://ria.ru/20240409/terroristy-1938858489.html

нижний новгород

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нижний новгород, красногорск, юрий чиханчин, крокус сити холл, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия