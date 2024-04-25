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Чиханчин: теракт в "Крокусе" финансировали в том числе через криптовалюту - РИА Новости, 25.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:19 25.04.2024 (обновлено: 14:40 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/terakt-1942221520.html
Чиханчин: теракт в "Крокусе" финансировали в том числе через криптовалюту
Чиханчин: теракт в "Крокусе" финансировали в том числе через криптовалюту - РИА Новости, 25.04.2024
Чиханчин: теракт в "Крокусе" финансировали в том числе через криптовалюту
В финансировании теракта в "Крокус Сити Холле" участвовали граждане нескольких стран, использовалась в том числе криптовалюта, сообщил глава Росфинмониторинга... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:19
2024-04-25T14:40
нижний новгород
красногорск
юрий чиханчин
крокус сити холл
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. В финансировании теракта в "Крокус Сити Холле" участвовали граждане нескольких стран, использовалась в том числе криптовалюта, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Международном совете комплаенс."Финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты", — сказал глава ведомства.Как отметил Чиханчин, нападение на "Крокус" показало, что международный терроризм остается основным вызовом для общества и внутренней безопасности, это транснациональное явление и не может быть проблемой только одной страны.Глава Росфинмониторинга подчеркнул "огромную роль", которую сыграли финансовые организации в расследовании теракта, и поблагодарил их.Заседание Международного совета комплаенс проходит в рамках форума по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в Нижнем Новгороде.Нападение на "Крокус"Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. По последним данным, погибли 145 человек.В ночь на 23 марта нападавших задержали в Брянской области, ими оказались четыре гражданина Таджикистана. Владимир Путин сообщил, что они двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы.Как заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, следствие подтвердило связь непосредственных исполнителей теракта с украинскими националистами. В Следственном комитете РИА Новости рассказали, что получили значимые данные о подготовке боевиков, устроивших теракт в "Крокусе", которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины.
https://ria.ru/20240424/krokus-1942003820.html
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нижний новгород, красногорск, юрий чиханчин, крокус сити холл, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Нижний Новгород, Красногорск, Юрий Чиханчин, Крокус Сити Холл, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия
Чиханчин: теракт в "Крокусе" финансировали в том числе через криптовалюту

Росфинмониторинг: финансирование теракта в "Крокусе" шло через криптовалюту

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холла"
Обстановка у Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Обстановка у "Крокус Сити Холла". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. В финансировании теракта в "Крокус Сити Холле" участвовали граждане нескольких стран, использовалась в том числе криптовалюта, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Международном совете комплаенс.
"Финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты", — сказал глава ведомства.
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Как отметил Чиханчин, нападение на "Крокус" показало, что международный терроризм остается основным вызовом для общества и внутренней безопасности, это транснациональное явление и не может быть проблемой только одной страны.
Глава Росфинмониторинга подчеркнул "огромную роль", которую сыграли финансовые организации в расследовании теракта, и поблагодарил их.
Заседание Международного совета комплаенс проходит в рамках форума по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в Нижнем Новгороде.

Нападение на "Крокус"

Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. По последним данным, погибли 145 человек.
В ночь на 23 марта нападавших задержали в Брянской области, ими оказались четыре гражданина Таджикистана. Владимир Путин сообщил, что они двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы.
Как заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, следствие подтвердило связь непосредственных исполнителей теракта с украинскими националистами. В Следственном комитете РИА Новости рассказали, что получили значимые данные о подготовке боевиков, устроивших теракт в "Крокусе", которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Нижний НовгородКрасногорскЮрий ЧиханчинКрокус Сити ХоллФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
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