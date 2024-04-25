Чиханчин: теракт в "Крокусе" финансировали в том числе через криптовалюту
Росфинмониторинг: финансирование теракта в "Крокусе" шло через криптовалюту
Обстановка у "Крокус Сити Холла". Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. В финансировании теракта в "Крокус Сити Холле" участвовали граждане нескольких стран, использовалась в том числе криптовалюта, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Международном совете комплаенс.
"Финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты", — сказал глава ведомства.
Как отметил Чиханчин, нападение на "Крокус" показало, что международный терроризм остается основным вызовом для общества и внутренней безопасности, это транснациональное явление и не может быть проблемой только одной страны.
Глава Росфинмониторинга подчеркнул "огромную роль", которую сыграли финансовые организации в расследовании теракта, и поблагодарил их.
Заседание Международного совета комплаенс проходит в рамках форума по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в Нижнем Новгороде.
Нападение на "Крокус"
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. По последним данным, погибли 145 человек.
В ночь на 23 марта нападавших задержали в Брянской области, ими оказались четыре гражданина Таджикистана. Владимир Путин сообщил, что они двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы.
Как заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, следствие подтвердило связь непосредственных исполнителей теракта с украинскими националистами. В Следственном комитете РИА Новости рассказали, что получили значимые данные о подготовке боевиков, устроивших теракт в "Крокусе", которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины.