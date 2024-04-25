https://ria.ru/20240425/su-34-1942178362.html
Экипажи истребителей Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ
Экипажи истребителей Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 25.04.2024
Экипажи истребителей Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", видео... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T05:13
2024-04-25T05:13
2024-04-25T05:15
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", видео предоставили в Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
https://ria.ru/20240425/ukraina-1942170498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Безопасность
Экипажи истребителей Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ
Экипажи истребителей Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ