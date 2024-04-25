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Спикер нижегородского парламента подписал соглашение с Народным советом ДНР - РИА Новости, 25.04.2024
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Нижегородская область
 
16:55 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/soglashenie-1942307850.html
Спикер нижегородского парламента подписал соглашение с Народным советом ДНР
Спикер нижегородского парламента подписал соглашение с Народным советом ДНР - РИА Новости, 25.04.2024
Спикер нижегородского парламента подписал соглашение с Народным советом ДНР
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и председатель Народного совета Донецкой народной Республики Артем Жога подписали... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:55
2024-04-25T16:55
нижегородская область
нижегородская область
донецкая народная республика
россия
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
артем жога
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и председатель Народного совета Донецкой народной Республики Артем Жога подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба нижегородского парламента. Церемония подписания состоялась в четверг в Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей РФ. "Нижегородский парламент и Народный Совет ДНР будут сотрудничать в самых разных направлениях – в сфере социально-экономического и инновационного развития территорий, соцзащиты населения, развития культуры, туризма, спорта, молодежной политики, поддержки отечественных товаропроизводителей. Будут совершенствовать законодательство, обмениваться опытом, проводить мониторинг законов, развивать молодежный парламентаризм, а также организовывать конференции, семинары, обмениваться делегациями и укреплять деловые контакты", - говорится в сообщении. Как отметил Люлин, Нижегородскую область многое связывает с Донецкой народной республикой – так, регион оказывает помощь и поддержку в восстановлении Харцызска, а законодательное собрание на протяжении многих лет постоянно отправляет гуманитарные грузы на Донбасс. По его слова, важно, что к этой работе подключились молодые парламентарии, которые отвозят гуманитарный груз в районные учреждения, не избалованные вниманием и нуждающиеся в помощи. "Активную работу с молодежью ДНР ведет наша Ассоциация молодежных парламентов регионов Приволжского федерального округа. Молодые парламентарии ПФО приезжали в Донецк, делились опытом в сфере молодежной политики. Передали ребятам наш модельный закон о патриотическом воспитании. Обсуждали развитие волонтёрства и добровольчества. Рассказывали об опыте регионов ПФО в сфере инициативного бюджетирования. Уверен, наши наработки им точно пригодятся", - цитирует пресс-служба слова спикера законодательного собрания Нижегородской области. В свою очередь, председатель Народного совета ДНР отметил, что развитие межпарламентского сотрудничества будем содействовать деловым контактам между депутатами, а также между постоянными и временными органами парламентов. Кроме того, на заседании Совета законодателей РФ были подписаны соглашения о сотрудничестве между законодательным собранием Нижегородской области и Народным советом Луганской народной Республики, а также с законодательным собранием города Севастополя.
https://ria.ru/20240412/drevesina-1939703175.html
https://ria.ru/20240412/drevesina-1939703175.html
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нижегородская область, донецкая народная республика, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , артем жога
Нижегородская область, Нижегородская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Артем Жога

Спикер нижегородского парламента подписал соглашение с Народным советом ДНР

© Фото : Законодательное собрание Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и председатель Народного совета Донецкой народной Республики Артем Жога во время подписания соглашения о сотрудничестве
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и председатель Народного совета Донецкой народной Республики Артем Жога во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Законодательное собрание Нижегородской области
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и председатель Народного совета Донецкой народной Республики Артем Жога во время подписания соглашения о сотрудничестве
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и председатель Народного совета Донецкой народной Республики Артем Жога подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба нижегородского парламента.
Церемония подписания состоялась в четверг в Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей РФ.
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"Нижегородский парламент и Народный Совет ДНР будут сотрудничать в самых разных направлениях – в сфере социально-экономического и инновационного развития территорий, соцзащиты населения, развития культуры, туризма, спорта, молодежной политики, поддержки отечественных товаропроизводителей. Будут совершенствовать законодательство, обмениваться опытом, проводить мониторинг законов, развивать молодежный парламентаризм, а также организовывать конференции, семинары, обмениваться делегациями и укреплять деловые контакты", - говорится в сообщении.
Как отметил Люлин, Нижегородскую область многое связывает с Донецкой народной республикой – так, регион оказывает помощь и поддержку в восстановлении Харцызска, а законодательное собрание на протяжении многих лет постоянно отправляет гуманитарные грузы на Донбасс. По его слова, важно, что к этой работе подключились молодые парламентарии, которые отвозят гуманитарный груз в районные учреждения, не избалованные вниманием и нуждающиеся в помощи.
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"Активную работу с молодежью ДНР ведет наша Ассоциация молодежных парламентов регионов Приволжского федерального округа. Молодые парламентарии ПФО приезжали в Донецк, делились опытом в сфере молодежной политики. Передали ребятам наш модельный закон о патриотическом воспитании. Обсуждали развитие волонтёрства и добровольчества. Рассказывали об опыте регионов ПФО в сфере инициативного бюджетирования. Уверен, наши наработки им точно пригодятся", - цитирует пресс-служба слова спикера законодательного собрания Нижегородской области.
В свою очередь, председатель Народного совета ДНР отметил, что развитие межпарламентского сотрудничества будем содействовать деловым контактам между депутатами, а также между постоянными и временными органами парламентов.
Кроме того, на заседании Совета законодателей РФ были подписаны соглашения о сотрудничестве между законодательным собранием Нижегородской области и Народным советом Луганской народной Республики, а также с законодательным собранием города Севастополя.
 
Нижегородская областьНижегородская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Артем Жога
 
 
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