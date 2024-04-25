https://ria.ru/20240425/soglashenie-1942307850.html

Спикер нижегородского парламента подписал соглашение с Народным советом ДНР

Спикер нижегородского парламента подписал соглашение с Народным советом ДНР - РИА Новости, 25.04.2024

Спикер нижегородского парламента подписал соглашение с Народным советом ДНР

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и председатель Народного совета Донецкой народной Республики Артем Жога подписали... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:55

2024-04-25T16:55

2024-04-25T16:55

нижегородская область

нижегородская область

донецкая народная республика

россия

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

артем жога

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и председатель Народного совета Донецкой народной Республики Артем Жога подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба нижегородского парламента. Церемония подписания состоялась в четверг в Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей РФ. "Нижегородский парламент и Народный Совет ДНР будут сотрудничать в самых разных направлениях – в сфере социально-экономического и инновационного развития территорий, соцзащиты населения, развития культуры, туризма, спорта, молодежной политики, поддержки отечественных товаропроизводителей. Будут совершенствовать законодательство, обмениваться опытом, проводить мониторинг законов, развивать молодежный парламентаризм, а также организовывать конференции, семинары, обмениваться делегациями и укреплять деловые контакты", - говорится в сообщении. Как отметил Люлин, Нижегородскую область многое связывает с Донецкой народной республикой – так, регион оказывает помощь и поддержку в восстановлении Харцызска, а законодательное собрание на протяжении многих лет постоянно отправляет гуманитарные грузы на Донбасс. По его слова, важно, что к этой работе подключились молодые парламентарии, которые отвозят гуманитарный груз в районные учреждения, не избалованные вниманием и нуждающиеся в помощи. "Активную работу с молодежью ДНР ведет наша Ассоциация молодежных парламентов регионов Приволжского федерального округа. Молодые парламентарии ПФО приезжали в Донецк, делились опытом в сфере молодежной политики. Передали ребятам наш модельный закон о патриотическом воспитании. Обсуждали развитие волонтёрства и добровольчества. Рассказывали об опыте регионов ПФО в сфере инициативного бюджетирования. Уверен, наши наработки им точно пригодятся", - цитирует пресс-служба слова спикера законодательного собрания Нижегородской области. В свою очередь, председатель Народного совета ДНР отметил, что развитие межпарламентского сотрудничества будем содействовать деловым контактам между депутатами, а также между постоянными и временными органами парламентов. Кроме того, на заседании Совета законодателей РФ были подписаны соглашения о сотрудничестве между законодательным собранием Нижегородской области и Народным советом Луганской народной Республики, а также с законодательным собранием города Севастополя.

https://ria.ru/20240412/drevesina-1939703175.html

https://ria.ru/20240412/drevesina-1939703175.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижегородская область, донецкая народная республика, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , артем жога