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Шойгу прибыл с рабочим визитом в Астану - РИА Новости, 25.04.2024
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20:27 25.04.2024 (обновлено: 20:29 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/shoygu-1942359637.html
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Астану
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Астану - РИА Новости, 25.04.2024
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Астану
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл с рабочим визитом в Астану, где 26 апреля состоится совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T20:27
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белоруссия
сергей шойгу
шос
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АСТАНА, 25 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл с рабочим визитом в Астану, где 26 апреля состоится совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает российское военное ведомство. "В ходе совещания планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также дальнейшего сотрудничества оборонных ведомств в формате ШОС", - говорится в сообщении. "Кроме того, на полях совещания министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств государств-членов ШОС" , - сообщает Минобороны. По его данным, в совещании предусматривается участие министров обороны стран-участниц ШОС, генерального секретаря ШОС, директора исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС, а также главы военного ведомства Белоруссии в качестве государства-наблюдателя.
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россия, белоруссия, сергей шойгу, шос
Россия, Белоруссия, Сергей Шойгу, ШОС
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Астану

Шойгу прибыл в Астану, где завтра пройдет совещание министров обороны стран ШОС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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АСТАНА, 25 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл с рабочим визитом в Астану, где 26 апреля состоится совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает российское военное ведомство.
«
"В ходе совещания планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также дальнейшего сотрудничества оборонных ведомств в формате ШОС", - говорится в сообщении.
"Кроме того, на полях совещания министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств государств-членов ШОС" , - сообщает Минобороны.
По его данным, в совещании предусматривается участие министров обороны стран-участниц ШОС, генерального секретаря ШОС, директора исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС, а также главы военного ведомства Белоруссии в качестве государства-наблюдателя.
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