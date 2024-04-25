https://ria.ru/20240425/shoygu-1942359637.html

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Астану

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Астану - РИА Новости, 25.04.2024

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Астану

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл с рабочим визитом в Астану, где 26 апреля состоится совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T20:27

2024-04-25T20:27

2024-04-25T20:29

россия

белоруссия

сергей шойгу

шос

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АСТАНА, 25 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл с рабочим визитом в Астану, где 26 апреля состоится совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает российское военное ведомство. "В ходе совещания планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также дальнейшего сотрудничества оборонных ведомств в формате ШОС", - говорится в сообщении. "Кроме того, на полях совещания министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств государств-членов ШОС" , - сообщает Минобороны. По его данным, в совещании предусматривается участие министров обороны стран-участниц ШОС, генерального секретаря ШОС, директора исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС, а также главы военного ведомства Белоруссии в качестве государства-наблюдателя.

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Наталья Макарова

россия, белоруссия, сергей шойгу, шос