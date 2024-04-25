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Шойгу прибыл с рабочим визитом в Астану
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Астану - РИА Новости, 25.04.2024
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Астану
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл с рабочим визитом в Астану, где 26 апреля состоится совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T20:27
2024-04-25T20:27
2024-04-25T20:29
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сергей шойгу
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АСТАНА, 25 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл с рабочим визитом в Астану, где 26 апреля состоится совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает российское военное ведомство. "В ходе совещания планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также дальнейшего сотрудничества оборонных ведомств в формате ШОС", - говорится в сообщении. "Кроме того, на полях совещания министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств государств-членов ШОС" , - сообщает Минобороны. По его данным, в совещании предусматривается участие министров обороны стран-участниц ШОС, генерального секретаря ШОС, директора исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС, а также главы военного ведомства Белоруссии в качестве государства-наблюдателя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, сергей шойгу, шос
Россия, Белоруссия, Сергей Шойгу, ШОС
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Астану
Шойгу прибыл в Астану, где завтра пройдет совещание министров обороны стран ШОС