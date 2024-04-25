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Премьер Белоруссии предложил ШОС и БРИКС перспективные проекты - РИА Новости, 25.04.2024
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17:59 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/shos-1942330019.html
Премьер Белоруссии предложил ШОС и БРИКС перспективные проекты
Премьер Белоруссии предложил ШОС и БРИКС перспективные проекты - РИА Новости, 25.04.2024
Премьер Белоруссии предложил ШОС и БРИКС перспективные проекты
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск заинтересован развивать сотрудничество с ШОС и БРИКС, республика в состоянии предложить этим объединениям... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:59
2024-04-25T17:59
в мире
белоруссия
роман головченко
брикс
шос
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МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск заинтересован развивать сотрудничество с ШОС и БРИКС, республика в состоянии предложить этим объединениям перспективные проекты. "Идут динамичные процессы формирования институтов (этих объединений – ред.) – экономических структур, банков. Конечно, Беларусь найдет там свое место. Мы не претендуем на какие-то глобальные роли в этих объединениях, но станем ценными и полноправными участниками этих процессов, сможем предложить этим объединениям наши инициативы и проекты", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он подчеркнул, что подобные организации появились, потому что существовавшие до этого международные организации не могли удовлетворить запросы стран, которых раньше относили к развивающимся, а сегодня они стали локомотивами мировой экономики и политики. "Страны, которые стали ощущать свою силу, экономическое влияние, огромный человеческий потенциал, начали задумываться, что надо искать другой инструмент для … противостояния в том числе гегемонии отдельных государств и неоколониализму. Поэтому появились объединения, которые пока находятся в стадии формирования своей идентичности, но делают это очень динамично. ШОС, БРИКС, Движение неприсоединения … у них разные задачи, но их объединяет одно - стремление найти гармоничное сосуществование в многополярном мире и не зависеть от давления и гегемонии каких-то центров силы. Беларусь, естественно, хочет встроиться в эти процессы и успешно это делает", - сказал Головченко. "То, что мы достаточно оперативно завершаем процедуры (оформления – ред.) членства в ШОС, говорит о том, что нам там рады и страны-лидеры этих блоков разделяют наше видение международных процессов", - сказал премьер. Он выразил уверенность, в ближайшие годы станет видна отдача отдачу от членства Белоруссии в ШОС, которое, как ожидается, будет оформлено летом. "В рамках БРИКС мы взаимодействуем в работе тех институтов, которые уже созданы. Процесс создания БРИКС еще не завершен. Все новые страны говорят о своем участии в нем. Мы наблюдаем за этим. Мы разделяем ценности БРИКС и, возможно, в какой-то момент станем участниками и этого объединения. Но пока концентрируемся на нашей работе в рамках Шанхайской организации сотрудничества", - подчеркнул глава белорусского правительства.
https://ria.ru/20240317/shos-1933659178.html
https://ria.ru/20240201/vyzovy-1924842841.html
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в мире, белоруссия, роман головченко, брикс, шос
В мире, Белоруссия, Роман Головченко, БРИКС, ШОС
Премьер Белоруссии предложил ШОС и БРИКС перспективные проекты

Головченко: Белоруссия заинтересована развивать сотрудничество с ШОС и БРИКС

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
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МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск заинтересован развивать сотрудничество с ШОС и БРИКС, республика в состоянии предложить этим объединениям перспективные проекты.
"Идут динамичные процессы формирования институтов (этих объединений – ред.) – экономических структур, банков. Конечно, Беларусь найдет там свое место. Мы не претендуем на какие-то глобальные роли в этих объединениях, но станем ценными и полноправными участниками этих процессов, сможем предложить этим объединениям наши инициативы и проекты", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1".
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Он подчеркнул, что подобные организации появились, потому что существовавшие до этого международные организации не могли удовлетворить запросы стран, которых раньше относили к развивающимся, а сегодня они стали локомотивами мировой экономики и политики. "Страны, которые стали ощущать свою силу, экономическое влияние, огромный человеческий потенциал, начали задумываться, что надо искать другой инструмент для … противостояния в том числе гегемонии отдельных государств и неоколониализму. Поэтому появились объединения, которые пока находятся в стадии формирования своей идентичности, но делают это очень динамично. ШОС, БРИКС, Движение неприсоединения … у них разные задачи, но их объединяет одно - стремление найти гармоничное сосуществование в многополярном мире и не зависеть от давления и гегемонии каких-то центров силы. Беларусь, естественно, хочет встроиться в эти процессы и успешно это делает", - сказал Головченко.
"То, что мы достаточно оперативно завершаем процедуры (оформления – ред.) членства в ШОС, говорит о том, что нам там рады и страны-лидеры этих блоков разделяют наше видение международных процессов", - сказал премьер. Он выразил уверенность, в ближайшие годы станет видна отдача отдачу от членства Белоруссии в ШОС, которое, как ожидается, будет оформлено летом.
"В рамках БРИКС мы взаимодействуем в работе тех институтов, которые уже созданы. Процесс создания БРИКС еще не завершен. Все новые страны говорят о своем участии в нем. Мы наблюдаем за этим. Мы разделяем ценности БРИКС и, возможно, в какой-то момент станем участниками и этого объединения. Но пока концентрируемся на нашей работе в рамках Шанхайской организации сотрудничества", - подчеркнул глава белорусского правительства.
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