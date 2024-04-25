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Минцифры готовит законопроект, запрещающий спам-обзвоны - РИА Новости, 25.04.2024
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11:36 25.04.2024 (обновлено: 12:33 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/shadaev-1942226900.html
Минцифры готовит законопроект, запрещающий спам-обзвоны
Минцифры готовит законопроект, запрещающий спам-обзвоны - РИА Новости, 25.04.2024
Минцифры готовит законопроект, запрещающий спам-обзвоны
В России могут законодательно запретить массовые рекламные обзвоны, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках форума "Телеком Будущее 2024". РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:36
2024-04-25T12:33
россия
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В России могут законодательно запретить массовые рекламные обзвоны, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках форума "Телеком Будущее 2024"."Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны. Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, и Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, поскольку они инициируются роботами", — сказал министр.Сейчас в России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля.За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч, юрлица — от 300 тысяч до миллиона рублей.Как заявил в интервью агентству Прайм заслуженный юрист России Иван Соловьев, штрафы за спам-звонки временно снизят их количество, но абонентам необходимо самим следить, не дают ли они согласия на получение рекламных материалов, подписывая различные договоры, а также жаловаться в ФАС на непрошеную рекламу.
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россия, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры готовит законопроект, запрещающий спам-обзвоны

Шадаев: Минцифры готовит законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны

© iStock.com / SitthiphongЖенщина сбрасывает нежелательный звонок
Женщина сбрасывает нежелательный звонок - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© iStock.com / Sitthiphong
Женщина сбрасывает нежелательный звонок. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В России могут законодательно запретить массовые рекламные обзвоны, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках форума "Телеком Будущее 2024".
"Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны. Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, и Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, поскольку они инициируются роботами", — сказал министр.
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20 марта, 14:43
Сейчас в России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля.
За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч, юрлица — от 300 тысяч до миллиона рублей.
Как заявил в интервью агентству Прайм заслуженный юрист России Иван Соловьев, штрафы за спам-звонки временно снизят их количество, но абонентам необходимо самим следить, не дают ли они согласия на получение рекламных материалов, подписывая различные договоры, а также жаловаться в ФАС на непрошеную рекламу.
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