Минцифры готовит законопроект, запрещающий спам-обзвоны
Шадаев: Минцифры готовит законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны
© iStock.com / SitthiphongЖенщина сбрасывает нежелательный звонок
© iStock.com / Sitthiphong
Женщина сбрасывает нежелательный звонок. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В России могут законодательно запретить массовые рекламные обзвоны, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках форума "Телеком Будущее 2024".
"Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны. Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, и Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, поскольку они инициируются роботами", — сказал министр.
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Сейчас в России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля.
За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч, юрлица — от 300 тысяч до миллиона рублей.
Как заявил в интервью агентству Прайм заслуженный юрист России Иван Соловьев, штрафы за спам-звонки временно снизят их количество, но абонентам необходимо самим следить, не дают ли они согласия на получение рекламных материалов, подписывая различные договоры, а также жаловаться в ФАС на непрошеную рекламу.
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