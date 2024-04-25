https://ria.ru/20240425/shadaev-1942226900.html

Минцифры готовит законопроект, запрещающий спам-обзвоны

Минцифры готовит законопроект, запрещающий спам-обзвоны - РИА Новости, 25.04.2024

Минцифры готовит законопроект, запрещающий спам-обзвоны

В России могут законодательно запретить массовые рекламные обзвоны, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках форума "Телеком Будущее 2024". РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:36

2024-04-25T11:36

2024-04-25T12:33

россия

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939280610_0:152:3220:1963_1920x0_80_0_0_495714c893e85693a169fe5e6e820a1d.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В России могут законодательно запретить массовые рекламные обзвоны, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках форума "Телеком Будущее 2024"."Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны. Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, и Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, поскольку они инициируются роботами", — сказал министр.Сейчас в России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля.За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч, юрлица — от 300 тысяч до миллиона рублей.Как заявил в интервью агентству Прайм заслуженный юрист России Иван Соловьев, штрафы за спам-звонки временно снизят их количество, но абонентам необходимо самим следить, не дают ли они согласия на получение рекламных материалов, подписывая различные договоры, а также жаловаться в ФАС на непрошеную рекламу.

https://ria.ru/20231105/moshennik-1907530353.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)