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В Дагестане нашли обломки самолета времен ВОВ - РИА Новости, 25.04.2024
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17:42 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/samolet-1942324836.html
В Дагестане нашли обломки самолета времен ВОВ
В Дагестане нашли обломки самолета времен ВОВ - РИА Новости, 25.04.2024
В Дагестане нашли обломки самолета времен ВОВ
Обломки самолета времен Великой Отечественной войны, разбившегося более 80 лет назад, обнаружили на территории песчаного бархана Сарыкум в Дагестане, сообщается РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:42
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МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Обломки самолета времен Великой Отечественной войны, разбившегося более 80 лет назад, обнаружили на территории песчаного бархана Сарыкум в Дагестане, сообщается в Telegram-канале правительства республики. "В Дагестане обнаружены останки советского самолета, разбившегося более 80 лет назад на территории бархана Сарыкум. Об этом на церемонии открытия акции "Вахта памяти" рассказал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов", – говорится в публикации. Премьер региона отметил, что молодежь Дагестана, представители телевизионного отряда краеведов-следопытов (ТОКС) ежегодно принимают участие в поисковых работах. Поисковики республики выезжают в Севастополь, Крым, Волгоградскую, Нижегородской и Ленинградскую области и другие регионы, на территории которых шли ожесточенные бои. Ранее в следственном управлении СК РФ по республике рассказали об участим криминалистов ведомства в поисках останков двух истребителей времен Великой Отечественной войны, потерпевших крушение в 1942 году при освобождении Кавказа от немецко-фашистских захватчиков: Во время войны в окрестностях Махачкалы базировались два аэродрома. Летчики совершали боевые вылеты и отражали налеты немецкой авиации.
https://ria.ru/20240209/vov-1926354315.html
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севастополь, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Севастополь, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане нашли обломки самолета времен ВОВ

В песчаном бархане в Дагестане нашли останки разбившегося самолета времен ВОВ

© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/TelegramКриминалисты СУ СКР по Республике Дагестан приняли участие в поисках останков истребителей времен Великой Отечественной войны
Криминалисты СУ СКР по Республике Дагестан приняли участие в поисках останков истребителей времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/Telegram
Криминалисты СУ СКР по Республике Дагестан приняли участие в поисках останков истребителей времен Великой Отечественной войны
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Обломки самолета времен Великой Отечественной войны, разбившегося более 80 лет назад, обнаружили на территории песчаного бархана Сарыкум в Дагестане, сообщается в Telegram-канале правительства республики.
«
"В Дагестане обнаружены останки советского самолета, разбившегося более 80 лет назад на территории бархана Сарыкум. Об этом на церемонии открытия акции "Вахта памяти" рассказал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов", – говорится в публикации.
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9 февраля, 09:44
Премьер региона отметил, что молодежь Дагестана, представители телевизионного отряда краеведов-следопытов (ТОКС) ежегодно принимают участие в поисковых работах. Поисковики республики выезжают в Севастополь, Крым, Волгоградскую, Нижегородской и Ленинградскую области и другие регионы, на территории которых шли ожесточенные бои.
Ранее в следственном управлении СК РФ по республике рассказали об участим криминалистов ведомства в поисках останков двух истребителей времен Великой Отечественной войны, потерпевших крушение в 1942 году при освобождении Кавказа от немецко-фашистских захватчиков: Во время войны в окрестностях Махачкалы базировались два аэродрома. Летчики совершали боевые вылеты и отражали налеты немецкой авиации.
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