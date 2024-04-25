В Дагестане нашли обломки самолета времен ВОВ
В песчаном бархане в Дагестане нашли останки разбившегося самолета времен ВОВ
© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/TelegramКриминалисты СУ СКР по Республике Дагестан приняли участие в поисках останков истребителей времен Великой Отечественной войны
Криминалисты СУ СКР по Республике Дагестан приняли участие в поисках останков истребителей времен Великой Отечественной войны
МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Обломки самолета времен Великой Отечественной войны, разбившегося более 80 лет назад, обнаружили на территории песчаного бархана Сарыкум в Дагестане, сообщается в Telegram-канале правительства республики.
«
"В Дагестане обнаружены останки советского самолета, разбившегося более 80 лет назад на территории бархана Сарыкум. Об этом на церемонии открытия акции "Вахта памяти" рассказал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов", – говорится в публикации.
В Петербурге нашли снаряд времен ВОВ при строительстве метро
9 февраля, 09:44
Премьер региона отметил, что молодежь Дагестана, представители телевизионного отряда краеведов-следопытов (ТОКС) ежегодно принимают участие в поисковых работах. Поисковики республики выезжают в Севастополь, Крым, Волгоградскую, Нижегородской и Ленинградскую области и другие регионы, на территории которых шли ожесточенные бои.
Ранее в следственном управлении СК РФ по республике рассказали об участим криминалистов ведомства в поисках останков двух истребителей времен Великой Отечественной войны, потерпевших крушение в 1942 году при освобождении Кавказа от немецко-фашистских захватчиков: Во время войны в окрестностях Махачкалы базировались два аэродрома. Летчики совершали боевые вылеты и отражали налеты немецкой авиации.