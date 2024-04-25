https://ria.ru/20240425/ryabkov-1942311489.html
Рябков рассказал об уязвимости экономического сотрудничества в БРИКС
Рябков рассказал об уязвимости экономического сотрудничества в БРИКС - РИА Новости, 25.04.2024
Рябков рассказал об уязвимости экономического сотрудничества в БРИКС
Экономическое сотрудничество стран БРИКС без ухода в "цифру" будет уязвимым к враждебным посягательствам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:54
2024-04-25T16:54
2024-04-25T17:24
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экономическое сотрудничество стран БРИКС без ухода в "цифру" будет уязвимым к враждебным посягательствам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Понятно уже на нынешней стадии, что без ухода в "цифру" в этой сфере мы сохраним уязвимость от враждебных посягательств на нашу торговлю, наше экономическое воздействие извне", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Да, мы резко повысили и продолжаем наращивать долю национальных валют во взаимных расчетах, но этого мало. Нам необходима независимая "кровеносная система" в сфере экономки и финансов для того, чтобы наш "иммунитет" повысился. Этим мы занимаемся, МИДы в это вовлечены. Я рассчитываю, к Казани (саммиту БРИКС в Казани - ред.) мы подойдем с неплохими результатами", - добавил дипломат. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до десяти стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового населения. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
https://ria.ru/20240424/briks-1942050605.html
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РИА Новости
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россия, казань, бразилия, сергей рябков, брикс, экономика
Россия, Казань, Бразилия, Сергей Рябков, БРИКС, Экономика
Рябков рассказал об уязвимости экономического сотрудничества в БРИКС
Рябков: экономическое сотрудничество в БРИКС без ухода в "цифру" будет уязвимым