"Прямо сейчас". В США сделали неожиданное заявление о России
Риттер: Россия движется вперед, пока США заняты дискуссиями о Трампе и Байдене
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия находится в центре мировых изменений, где прямо сейчас происходит переход к многополярному миру, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong.
"Если вы в данный момент не задумываетесь о России, то вы о чем-то не том думаете. Россия сейчас на переднем плане противостояния с Западом, и когда закончится вооруженный конфликт, нам придется с ней считаться", — сказал он.
"Это место, где происходят перемены. Многостороннее сотрудничество. Мы все время говорим о многополярном мире теоретически, но это происходит прямо сейчас", — добавил он.
По мнению американца, информационная повестка в США и на Западе сосредоточена на событиях, не имеющих влияния на глобальные международные процессы.
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"Большинство американцев пропустят это, потому что беспокоятся о какой-то дурацкой предвыборной гонке между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Мы настолько сосредоточены на окружающей это драме, что полностью упускаем один факт: миру уже все равно. Потому что мы стремительно теряем актуальность, а мир движется дальше", — признал Риттер.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Главной темой форума в этом году станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста".
Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить напряженность в мире и обеспечить устойчивое развитие всех стран можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира.
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