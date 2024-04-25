Рейтинг@Mail.ru
"Прямо сейчас". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:00 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/rossiya-1942173595.html
"Прямо сейчас". В США сделали неожиданное заявление о России
"Прямо сейчас". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 25.04.2024
"Прямо сейчас". В США сделали неожиданное заявление о России
Россия находится в центре мировых изменений, где прямо сейчас происходит переход к многополярному миру, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T03:00
2024-04-25T03:00
в мире
сша
россия
казань
дональд трамп
джо байден
брикс
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489403_0:50:3550:2046_1920x0_80_0_0_cb82e3a3a9e0883d02b358fa8ab3c5e8.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия находится в центре мировых изменений, где прямо сейчас происходит переход к многополярному миру, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong."Если вы в данный момент не задумываетесь о России, то вы о чем-то не том думаете. Россия сейчас на переднем плане противостояния с Западом, и когда закончится вооруженный конфликт, нам придется с ней считаться", — сказал он.Риттер также рассказал, что в этом году собирается посетить Петербургский международный экономический форум и саммит БРИКС в Казани."Это место, где происходят перемены. Многостороннее сотрудничество. Мы все время говорим о многополярном мире теоретически, но это происходит прямо сейчас", — добавил он.По мнению американца, информационная повестка в США и на Западе сосредоточена на событиях, не имеющих влияния на глобальные международные процессы."Большинство американцев пропустят это, потому что беспокоятся о какой-то дурацкой предвыборной гонке между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Мы настолько сосредоточены на окружающей это драме, что полностью упускаем один факт: миру уже все равно. Потому что мы стремительно теряем актуальность, а мир движется дальше", — признал Риттер.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Главной темой форума в этом году станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста".Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить напряженность в мире и обеспечить устойчивое развитие всех стран можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира.
https://ria.ru/20240404/zayavlenie-1937771675.html
https://ria.ru/20240417/rossiya-1940675630.html
https://ria.ru/20240416/porazhenie-1940288760.html
сша
россия
казань
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489403_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b13a688d4f6c10f35af639fe2cfc1e4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, казань, дональд трамп, джо байден, брикс, пмэф, санкт-петербург
В мире, США, Россия, Казань, Дональд Трамп, Джо Байден, БРИКС, ПМЭФ, Санкт-Петербург
"Прямо сейчас". В США сделали неожиданное заявление о России

Риттер: Россия движется вперед, пока США заняты дискуссиями о Трампе и Байдене

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия находится в центре мировых изменений, где прямо сейчас происходит переход к многополярному миру, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong.
"Если вы в данный момент не задумываетесь о России, то вы о чем-то не том думаете. Россия сейчас на переднем плане противостояния с Западом, и когда закончится вооруженный конфликт, нам придется с ней считаться", — сказал он.
Московский Кремль. В центре Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
"Однажды это случится": в США сделали неожиданное заявление о России
4 апреля, 11:15
Риттер также рассказал, что в этом году собирается посетить Петербургский международный экономический форум и саммит БРИКС в Казани.
"Это место, где происходят перемены. Многостороннее сотрудничество. Мы все время говорим о многополярном мире теоретически, но это происходит прямо сейчас", — добавил он.
По мнению американца, информационная повестка в США и на Западе сосредоточена на событиях, не имеющих влияния на глобальные международные процессы.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России
17 апреля, 22:11
"Большинство американцев пропустят это, потому что беспокоятся о какой-то дурацкой предвыборной гонке между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Мы настолько сосредоточены на окружающей это драме, что полностью упускаем один факт: миру уже все равно. Потому что мы стремительно теряем актуальность, а мир движется дальше", — признал Риттер.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Главной темой форума в этом году станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста".
Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить напряженность в мире и обеспечить устойчивое развитие всех стран можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира.
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
"Уже летом": в Штатах испугались, но не за Украину
16 апреля, 02:20
 
В миреСШАРоссияКазаньДональд ТрампДжо БайденБРИКСПМЭФСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала