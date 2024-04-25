https://ria.ru/20240425/rossiya-1942173595.html

"Прямо сейчас". В США сделали неожиданное заявление о России

"Прямо сейчас". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 25.04.2024

"Прямо сейчас". В США сделали неожиданное заявление о России

Россия находится в центре мировых изменений, где прямо сейчас происходит переход к многополярному миру, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T03:00

2024-04-25T03:00

2024-04-25T03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия находится в центре мировых изменений, где прямо сейчас происходит переход к многополярному миру, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong."Если вы в данный момент не задумываетесь о России, то вы о чем-то не том думаете. Россия сейчас на переднем плане противостояния с Западом, и когда закончится вооруженный конфликт, нам придется с ней считаться", — сказал он.Риттер также рассказал, что в этом году собирается посетить Петербургский международный экономический форум и саммит БРИКС в Казани."Это место, где происходят перемены. Многостороннее сотрудничество. Мы все время говорим о многополярном мире теоретически, но это происходит прямо сейчас", — добавил он.По мнению американца, информационная повестка в США и на Западе сосредоточена на событиях, не имеющих влияния на глобальные международные процессы."Большинство американцев пропустят это, потому что беспокоятся о какой-то дурацкой предвыборной гонке между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Мы настолько сосредоточены на окружающей это драме, что полностью упускаем один факт: миру уже все равно. Потому что мы стремительно теряем актуальность, а мир движется дальше", — признал Риттер.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Главной темой форума в этом году станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста".Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить напряженность в мире и обеспечить устойчивое развитие всех стран можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира.

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https://ria.ru/20240417/rossiya-1940675630.html

https://ria.ru/20240416/porazhenie-1940288760.html

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в мире, сша, россия, казань, дональд трамп, джо байден, брикс, пмэф, санкт-петербург