https://ria.ru/20240425/reka-1942372577.html

В реке у Ишима ожидают вторичный подъем воды

В реке у Ишима ожидают вторичный подъем воды - РИА Новости, 25.04.2024

В реке у Ишима ожидают вторичный подъем воды

Ожидается вторичный подъем воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области, он может продолжиться до 3 мая, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T21:52

2024-04-25T21:52

2024-04-25T22:44

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

тюменская область

происшествия

тобол (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 25 апр – РИА Новости. Ожидается вторичный подъем воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области, он может продолжиться до 3 мая, сообщает информационный центр правительства региона."Ожидается, что рост уровня воды в реке Ишим у города Ишим и его притоке Карасуль в черте города продолжится по 3 мая. В связи с информацией, полученной утром 25 апреля из Казгидромета по состоянию на 8.00 (6.00 мск – ред.) 25 апреля на реке Ишим территории Республики Казахстан у Петропавловска, интенсивность роста уровня воды за последние сутки увеличилась", - указано в сообщении со ссылкой на данные Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Отмечается, что рост уровня воды у города Ишима может продолжиться до отметок 1035-1055 сантиметров. Спад уровня воды начнётся с 4 мая. Ниже отметки "опасное явление" уровень воды снизится предположительно с 12 по 16 мая.Максимальный подъем воды на участке реки в городе Ишиме был зафиксирован 22 апреля на отметке в 1064 сантиметра, что выше отметки "опасное явление" на 214 сантиметров. После этого уровень воды стал постепенно снижаться и, по данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 20.00 (18.00 мск) четверга составил 1026 сантиметров, убыв за день на 2 сантиметра.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 692 человека, из них 248 детей. Подтопленными в 27 населенных пунктах остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2834 приусадебных участка, 13 низководных мостов и 17 участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ишим (река), наводнения в россии — 2024, тюменская область, происшествия, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)