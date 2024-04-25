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Путин сообщил, что в мае планирует визит в Китай - РИА Новости, 25.04.2024
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17:52 25.04.2024 (обновлено: 19:06 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/putin-1942327404.html
Путин сообщил, что в мае планирует визит в Китай
Путин сообщил, что в мае планирует визит в Китай - РИА Новости, 25.04.2024
Путин сообщил, что в мае планирует визит в Китай
Президент Владимир Путин сообщил, что в мае планирует совершить визит в Китай. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:52
2024-04-25T19:06
китай
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
си цзиньпин
павел зарубин
мгимо
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что в мае планирует совершить визит в Китай."Планируется визит в мае", — заявил он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).На пленарном заседании главе государства рассказали, что председатель КНР Си Цзиньпин во время лекции в МГИМО назвал своей любимой книгой "Что делать?" Николая Чернышевского, среди главных героев которой китайский лидер выделил для себя пример.Один из участников мероприятия отметил, что нашел экземпляр с печатью поступления в библиотеку 15 июня 1953 года — в день рождения Си Цзиньпина. Он попросил президента передать ее китайскому лидеру."Я ее обязательно возьму с собой и передам нашему другу, он крепкий руководитель и мужчина настоящий. Шутки шутками, но действительно если это так, с удовольствием отдам ему", — сказал Путин.Позднее журналист Павел Зарубин опубликовал кадры, на которых служба протокола президента забрала у участника съезда РСПП книгу Чернышевского "Что делать?".Как уточнил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль своевременно объявит о визите Владимира Путина в Китай.В предыдущий раз российский лидер посетил КНР по приглашению Си Цзиньпина в прошлом октябре и выступил на форуме "Один пояс, один путь", который проходил в Пекине в год десятилетия одноименной инициативы.
https://ria.ru/20240408/lavrov-1938637542.html
https://ria.ru/20240318/putin-1934068221.html
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китай, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, си цзиньпин, павел зарубин, мгимо, пекин
Китай, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Си Цзиньпин, Павел Зарубин, МГИМО, Пекин
Путин сообщил, что в мае планирует визит в Китай

Путин сообщил, что в мае планируется его визит в Китай

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что в мае планирует совершить визит в Китай.
"Планируется визит в мае", — заявил он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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На пленарном заседании главе государства рассказали, что председатель КНР Си Цзиньпин во время лекции в МГИМО назвал своей любимой книгой "Что делать?" Николая Чернышевского, среди главных героев которой китайский лидер выделил для себя пример.
Один из участников мероприятия отметил, что нашел экземпляр с печатью поступления в библиотеку 15 июня 1953 года — в день рождения Си Цзиньпина. Он попросил президента передать ее китайскому лидеру.
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"Я ее обязательно возьму с собой и передам нашему другу, он крепкий руководитель и мужчина настоящий. Шутки шутками, но действительно если это так, с удовольствием отдам ему", — сказал Путин.
Позднее журналист Павел Зарубин опубликовал кадры, на которых служба протокола президента забрала у участника съезда РСПП книгу Чернышевского "Что делать?".
Как уточнил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль своевременно объявит о визите Владимира Путина в Китай.
В предыдущий раз российский лидер посетил КНР по приглашению Си Цзиньпина в прошлом октябре и выступил на форуме "Один пояс, один путь", который проходил в Пекине в год десятилетия одноименной инициативы.
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КитайРоссияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателейСи ЦзиньпинПавел ЗарубинМГИМОПекин
 
 
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