РЭЦ проведет выездные проверки Центров поддержки экспорта в 13 регионах
© Фото : Пресс-служба РЭЦРЭЦ проведет выездные проверки работы Центров поддержки экспорта в 13 регионах
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) определил регионы, в которых в 2024 году пройдет мониторинг соответствия услуг Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) требованиям Минэкономразвития РФ, рассказали представители РЭЦ в ходе Всероссийской конференции поддержки экспорта, которая проходит в Ленинградской области.
"В соответствии с 209-ФЗ РЭЦ наделен функцией мониторинга соблюдения требований к ЦПЭ. В 2024 году выездная проверка РЭЦ пройдет в Вологодской области, городе Санкт-Петербург, городе Севастополь, Кабардино-Балкарской Республике, Ненецком автономном округе, Нижегородской области, Пензенской области, Республике Дагестан, Республике Тыва, Республике Северная Осетия - Алания, Калужской, Кировской и Курганской областях", - говорится в сообщении РЭЦ.
"РЭЦ ежегодно проверяет то, каким образом ЦПЭ предоставляет услуги бизнесу. Проверка осуществляется выборочно по 15% регионов. Мы ставим перед собой задачу выявить ошибки в работе, понять их причину и исправить: в случае, если это ошибка конкретного региона - провести работу с органами власти и инфраструктурой поддержки по дальнейшему недопущению подобного. Если же выявлена системная ошибка - внести необходимые изменения в нормативно-правовую базу", - рассказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
"Таким образом, мы ведем постоянную работу по улучшению мер поддержки экспортеров, их адаптации к меняющимся условиям рынка, формированию единых для всех регионов подходов к предоставлению услуг бизнесу", - резюмировала она.