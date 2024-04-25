https://ria.ru/20240425/proverki-1942241210.html

РЭЦ проведет выездные проверки Центров поддержки экспорта в 13 регионах

РЭЦ проведет выездные проверки Центров поддержки экспорта в 13 регионах - РИА Новости, 25.04.2024

РЭЦ проведет выездные проверки Центров поддержки экспорта в 13 регионах

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) определил регионы, в которых в 2024 году пройдет мониторинг соответствия услуг Центров поддержки экспорта (ЦПЭ)... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:33

2024-04-25T12:33

2024-04-25T12:33

российский экспортный центр (рэц)

ленинградская область

вологодская область

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) определил регионы, в которых в 2024 году пройдет мониторинг соответствия услуг Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) требованиям Минэкономразвития РФ, рассказали представители РЭЦ в ходе Всероссийской конференции поддержки экспорта, которая проходит в Ленинградской области."В соответствии с 209-ФЗ РЭЦ наделен функцией мониторинга соблюдения требований к ЦПЭ. В 2024 году выездная проверка РЭЦ пройдет в Вологодской области, городе Санкт-Петербург, городе Севастополь, Кабардино-Балкарской Республике, Ненецком автономном округе, Нижегородской области, Пензенской области, Республике Дагестан, Республике Тыва, Республике Северная Осетия - Алания, Калужской, Кировской и Курганской областях", - говорится в сообщении РЭЦ."РЭЦ ежегодно проверяет то, каким образом ЦПЭ предоставляет услуги бизнесу. Проверка осуществляется выборочно по 15% регионов. Мы ставим перед собой задачу выявить ошибки в работе, понять их причину и исправить: в случае, если это ошибка конкретного региона - провести работу с органами власти и инфраструктурой поддержки по дальнейшему недопущению подобного. Если же выявлена системная ошибка - внести необходимые изменения в нормативно-правовую базу", - рассказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева."Таким образом, мы ведем постоянную работу по улучшению мер поддержки экспортеров, их адаптации к меняющимся условиям рынка, формированию единых для всех регионов подходов к предоставлению услуг бизнесу", - резюмировала она.

https://ria.ru/20240419/rets-1940981019.html

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вологодская область

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Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), ленинградская область, вологодская область, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, вэб.рф (вэб)