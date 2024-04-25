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РЭЦ проведет выездные проверки Центров поддержки экспорта в 13 регионах - РИА Новости, 25.04.2024
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12:33 25.04.2024
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РЭЦ проведет выездные проверки Центров поддержки экспорта в 13 регионах
РЭЦ проведет выездные проверки Центров поддержки экспорта в 13 регионах - РИА Новости, 25.04.2024
РЭЦ проведет выездные проверки Центров поддержки экспорта в 13 регионах
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) определил регионы, в которых в 2024 году пройдет мониторинг соответствия услуг Центров поддержки экспорта (ЦПЭ)... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:33
2024-04-25T12:33
российский экспортный центр (рэц)
ленинградская область
вологодская область
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) определил регионы, в которых в 2024 году пройдет мониторинг соответствия услуг Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) требованиям Минэкономразвития РФ, рассказали представители РЭЦ в ходе Всероссийской конференции поддержки экспорта, которая проходит в Ленинградской области."В соответствии с 209-ФЗ РЭЦ наделен функцией мониторинга соблюдения требований к ЦПЭ. В 2024 году выездная проверка РЭЦ пройдет в Вологодской области, городе Санкт-Петербург, городе Севастополь, Кабардино-Балкарской Республике, Ненецком автономном округе, Нижегородской области, Пензенской области, Республике Дагестан, Республике Тыва, Республике Северная Осетия - Алания, Калужской, Кировской и Курганской областях", - говорится в сообщении РЭЦ."РЭЦ ежегодно проверяет то, каким образом ЦПЭ предоставляет услуги бизнесу. Проверка осуществляется выборочно по 15% регионов. Мы ставим перед собой задачу выявить ошибки в работе, понять их причину и исправить: в случае, если это ошибка конкретного региона - провести работу с органами власти и инфраструктурой поддержки по дальнейшему недопущению подобного. Если же выявлена системная ошибка - внести необходимые изменения в нормативно-правовую базу", - рассказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева."Таким образом, мы ведем постоянную работу по улучшению мер поддержки экспортеров, их адаптации к меняющимся условиям рынка, формированию единых для всех регионов подходов к предоставлению услуг бизнесу", - резюмировала она.
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ленинградская область
вологодская область
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российский экспортный центр (рэц), ленинградская область, вологодская область, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Ленинградская область, Вологодская область, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ проведет выездные проверки Центров поддержки экспорта в 13 регионах

© Фото : Пресс-служба РЭЦРЭЦ проведет выездные проверки работы Центров поддержки экспорта в 13 регионах
РЭЦ проведет выездные проверки работы Центров поддержки экспорта в 13 регионах - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) определил регионы, в которых в 2024 году пройдет мониторинг соответствия услуг Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) требованиям Минэкономразвития РФ, рассказали представители РЭЦ в ходе Всероссийской конференции поддержки экспорта, которая проходит в Ленинградской области.
"В соответствии с 209-ФЗ РЭЦ наделен функцией мониторинга соблюдения требований к ЦПЭ. В 2024 году выездная проверка РЭЦ пройдет в Вологодской области, городе Санкт-Петербург, городе Севастополь, Кабардино-Балкарской Республике, Ненецком автономном округе, Нижегородской области, Пензенской области, Республике Дагестан, Республике Тыва, Республике Северная Осетия - Алания, Калужской, Кировской и Курганской областях", - говорится в сообщении РЭЦ.
"РЭЦ ежегодно проверяет то, каким образом ЦПЭ предоставляет услуги бизнесу. Проверка осуществляется выборочно по 15% регионов. Мы ставим перед собой задачу выявить ошибки в работе, понять их причину и исправить: в случае, если это ошибка конкретного региона - провести работу с органами власти и инфраструктурой поддержки по дальнейшему недопущению подобного. Если же выявлена системная ошибка - внести необходимые изменения в нормативно-правовую базу", - рассказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
"Таким образом, мы ведем постоянную работу по улучшению мер поддержки экспортеров, их адаптации к меняющимся условиям рынка, формированию единых для всех регионов подходов к предоставлению услуг бизнесу", - резюмировала она.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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Российский экспортный центр (РЭЦ)Ленинградская областьВологодская областьРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ЭкономикаВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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