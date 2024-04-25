https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html

Все пропало: новый пакет помощи США Украине обречен

Все пропало: новый пакет помощи США Украине обречен - РИА Новости, 25.04.2024

Все пропало: новый пакет помощи США Украине обречен

В альтернативном российском инфополе воцарился выездной семинар юных психиатров: либералы до крови хлопают в ладоши, а турбопатриоты закупают тушенку. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T08:00

2024-04-25T08:00

2024-04-25T08:07

специальная военная операция на украине

аналитика

украина

сша

россия

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

politico

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В альтернативном российском инфополе воцарился выездной семинар юных психиатров: либералы до крови хлопают в ладоши, а турбопатриоты закупают тушенку.Повод для подвижных игр — вчерашнее голосование в сенате США, где под вынос жовто-блакитных флагов было наконец утверждено одновременное выделение помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе (читай: Тайваню). Утвержденный обеими палатами конгресса США законопроект пошел на стол президенту Байдену, который немедленно его подписал.Из папиного кошелька Украине достался 61 миллиард долларов, по поводу чего в Незалежной сейчас звучат благодарственные оды, ритм которым задают русские ФАБы.Выделение Украине хоть одного дополнительного доллара, который идет против нас и нашей армии, — это, конечно, плохо. Но для тех, кто еженощно сверяет свой жизненный путь с новостями из интернета и в связи с новостями потерял аппетит и сон в смертельной тоске, мы рекомендуем сейчас открыть форточку, чтобы выветрился запах валерьянки, и взять в руки калькулятор со стола сына-школьника.Действия простые: отнимаем от 61 миллиарда 23, которые пойдут на "пополнение арсеналов США", и еще 11,3 миллиарда, которые выделены для проведения "текущих военных операций США в регионе". С учетом прямых поставок оружия, также вошедших в смету со сладкой для американского ВПК заоблачной маржой, на кармане у Зеленского от всей зеленой благодати останется максимум 20 миллиардов долларов — и эта сумма будет размазана тонким слоем до конца сентября 2025 года. Таким образом, в течение этого времени США будут вкладывать в депопуляцию Украины чуть больше одного миллиарда долларов в месяц.И этого, по идее, должно быть достаточно для: а) волшебной остановки нарастающего наступления российской армии по всему фронту и б) превращения неизбежной зрады в тотальную перемогу с Гаагой, массовым покаянием россиян и торжественным возвращением в лоно копателей Черного моря новых регионов и Крыма.Звучит отлично.Однако вспомним, что в рамках прошлогоднего пакета Украине на год на прямую военную помощь было отправлено порядка 30 миллиардов долларов, то есть весь 2023-й киевский режим получал по 2,5 миллиарда в месяц — почти в два раза больше, чем ему будут отправлять сейчас.Мощный результат этой помощи виден невооруженным глазом на меняющихся каждый день оперативных картах российского командования.Кроме того, за это время вышли покурить в райский сад несколько сотен тысяч укросолдат, которых уже, похоже, некем восполнить, неисчислимое количество военной техники, Змиевская и Трипольская ТЭС, важные подстанции на 330 и 750 кВ, энное количество заводов, вокзалов и мостов и серьезная часть портовой инфраструктуры в Одессе и Николаеве.С января 2022 года Запад вкачал в Украину более 380 миллиардов долларов, по сравнению с которыми нынешние 20, передаваемые по факту, сейчас являются чисто гомеопатическим иглоукалыванием украинского полутрупа: чтобы получить хоть какой-то значимый результат, Запад должен был вложить в украинскую авантюру не 61 миллиард (по факту — 20), а в десятки, если не сотни раз больше.Американская допомога в теории могла бы нам в какой-то степени осложнить жизнь, случись она, к примеру, в прошлом октябре. Но сейчас стрелки ходиков с чипами из стиральных машин в Министерстве обороны России подкручивают вперед чуть ли не каждый час, что означает, что для Незалежной и ее спонсоров время безвозвратно ушло, а армия России набирает темп, который не смогут сбить никакие новые ракеты ATACMS.Секрет прост: большинство интернет-экспертов уверены, что российское руководство в ожидании результатов голосования по американскому пакету с ручками лениво играло на кремлевских лужайках в крокет, прерываясь на перерезание ленточек на новых социально-культурно-промышленных объектах, чтобы потом уже сесть и разом решить, а что же теперь будем делать.На самом же деле — и наши главные спикеры этого никогда не скрывали — все решения в последний период принимались на основании сценария, что эти деньги в руки укрорежима рано или поздно попадут. Вот, к примеру, характерная цитата заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева: "В том, что американские законодатели одобрят "помощь" банде неонацистов, никто не сомневался". О том же самом говорил и президент России.Все, что нужно было сделать по этому поводу, уже сделано и делается прямо сейчас. Именно поэтому официальные российские лица, устав от однотипных вопросов, дежурно отвечают: новый пакет помощи США Украине не изменит ничего, лишь продлит агонию бандеровского режима и могилизирует еще десятки или сотни тысяч украинцев, которые не сумели выиграть кросс у представителей ТЦК.Впрочем, кто-то традиционно не верит кремлевской пропаганде и получает живительную правду из западных источников. Откинемся в шезлонге и специально для них включим последние новости из западных СМИ:Мы, конечно, не будем массово закупать розовые очки и шапки для закидательства. Враг хочет сделать нам больно, и надо просто идти вперед.Все эти пакеты и мешки — неприятно, конечно. Но что же делать: заряжай!

https://ria.ru/20240424/ssha-1942123268.html

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https://ria.ru/20240424/antonov-1942126000.html

https://ria.ru/20240424/spetsoperatsiya-1942136883.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, украина, сша, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, politico, forbes, европа