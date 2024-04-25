https://ria.ru/20240425/peregovory-1942250048.html

Глава МИД ЮАР призвала к прямым переговорам Путина и Зеленского

Глава МИД ЮАР призвала к прямым переговорам Путина и Зеленского - РИА Новости, 25.04.2024

Глава МИД ЮАР призвала к прямым переговорам Путина и Зеленского

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила в интервью бразильской газете Folha de Sao Paulo, что прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:59

2024-04-25T12:59

2024-04-25T13:00

специальная военная операция на украине

в мире

юар

украина

россия

владимир путин

владимир зеленский

наледи пандор

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила в интервью бразильской газете Folha de Sao Paulo, что прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским приведут к урегулированию украинского конфликта. "Мы всегда считали, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров. Мы продолжаем выступать за то, чтобы два лидера сели за стол переговоров... Мы говорим, что не можем просто обсуждать мирный план Украины, мы хотим, чтобы Россия и Украина находились в одной комнате. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать это возможным", - заявила глава МИД ЮАР. Пандор отметила, что Бразилия и Индия разделяют точку зрения ЮАР. Она подчеркнула, что из-за нейтральной позиции в украинском конфликте, ЮАР представляет собой одну из немногих стран, которые разговаривают как с Путиным, так и с Зеленским. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240425/patriot-1942020767.html

юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, юар, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, наледи пандор