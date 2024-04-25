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Павильон Приамурья на ВЭФ-2024 будет выполнен из красных панелей - РИА Новости, 25.04.2024
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05:23 25.04.2024 (обновлено: 06:50 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/pavilon-1942178827.html
Павильон Приамурья на ВЭФ-2024 будет выполнен из красных панелей
Павильон Приамурья на ВЭФ-2024 будет выполнен из красных панелей - РИА Новости, 25.04.2024
Павильон Приамурья на ВЭФ-2024 будет выполнен из красных панелей
Павильон Приамурья на Восточном экономическом форуме-2024 (ВЭФ) будет выполнен из красных панелей, призванных символизировать сотрудничество России и Китая,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T05:23
2024-04-25T06:50
экономика
амурская область
россия
китай
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр - РИА Новости. Павильон Приамурья на Восточном экономическом форуме-2024 (ВЭФ) будет выполнен из красных панелей, призванных символизировать сотрудничество России и Китая, также на здании напишут слова, отражающие достижения региона, а на входе гостей встретит динозавр, сообщило Агентство Амурской области по привлечению инвестиций в своем Telegram-канале. "В прошлом году фасад выставочного павильона был темно-синим с серыми штрихами, что символизировало индустриализацию и транспортные возможности. В этом году он выполнен из красных панелей. Такой цвет символизирует взаимовыгодные отношения России и Китая. На панелях расположены слова и фразы, отражающие в том числе различные достижения региона", - рассказала директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольга Темченко. В число 70 ассоциаций с Амурской областью вошли газопереработка, соя, Албазинский острог, канатная дорога, транспортный коридор, космос, Амурэкспофорум и Триумфальная арка. "После наступления темноты павильон будет подсвечиваться таким образом, что игра света и тени создадут определенный визуальный эффект, позволяя словам на панелях казаться осязаемыми и динамичными даже издалека. Такой дизайн призван привлечь внимание посетителей и подчеркнуть значимость достижений региона", - отметила Темченко. Также полностью поменялась концепция торговой зоны "Сделано в Амурской области". Вместо открытого помещения с навесом она станет небольшим павильоном, где будут презентовать и продавать продукцию амурских производителей. Здесь же представят сувениры от амурских мастеров. Павильон "Туризм в Амурской области" в этом году выполнят в форме купола. Внутри покажут видеоматериалы, снятые специально для Восточного экономического форума. "Заходя в купол, гости смогут погрузиться в атмосферу нашего региона и познакомиться с его историей. Гостей павильона будет встречать амурозавр. Когда-то этот древний ящер обитал на территории Амурской области. По мнению ученых, это был растительноядный динозавр. В Приамурье много его фигур и скульптур. Одна из них поедет на ВЭФ", - отмечает в сообщении Агентства. Восточный экономический форум в 2024 году пройдет 3-6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.
https://ria.ru/20240423/china-1941770788.html
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экономика, амурская область, россия, китай, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Амурская область, Россия, Китай, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ)
Павильон Приамурья на ВЭФ-2024 будет выполнен из красных панелей

Павильон Приамурья на ВЭФ-2024 будет символизировать дружбу России и Китая

© Агентство Амурской области по привлечению инвестицийМакет павильона Приамурья на ВЭФ-2024
Макет павильона Приамурья на ВЭФ-2024
© Агентство Амурской области по привлечению инвестиций
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр - РИА Новости. Павильон Приамурья на Восточном экономическом форуме-2024 (ВЭФ) будет выполнен из красных панелей, призванных символизировать сотрудничество России и Китая, также на здании напишут слова, отражающие достижения региона, а на входе гостей встретит динозавр, сообщило Агентство Амурской области по привлечению инвестиций в своем Telegram-канале.
"В прошлом году фасад выставочного павильона был темно-синим с серыми штрихами, что символизировало индустриализацию и транспортные возможности. В этом году он выполнен из красных панелей. Такой цвет символизирует взаимовыгодные отношения России и Китая. На панелях расположены слова и фразы, отражающие в том числе различные достижения региона", - рассказала директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольга Темченко.
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В число 70 ассоциаций с Амурской областью вошли газопереработка, соя, Албазинский острог, канатная дорога, транспортный коридор, космос, Амурэкспофорум и Триумфальная арка.
"После наступления темноты павильон будет подсвечиваться таким образом, что игра света и тени создадут определенный визуальный эффект, позволяя словам на панелях казаться осязаемыми и динамичными даже издалека. Такой дизайн призван привлечь внимание посетителей и подчеркнуть значимость достижений региона", - отметила Темченко.
Также полностью поменялась концепция торговой зоны "Сделано в Амурской области". Вместо открытого помещения с навесом она станет небольшим павильоном, где будут презентовать и продавать продукцию амурских производителей. Здесь же представят сувениры от амурских мастеров.
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Павильон "Туризм в Амурской области" в этом году выполнят в форме купола. Внутри покажут видеоматериалы, снятые специально для Восточного экономического форума.
"Заходя в купол, гости смогут погрузиться в атмосферу нашего региона и познакомиться с его историей. Гостей павильона будет встречать амурозавр. Когда-то этот древний ящер обитал на территории Амурской области. По мнению ученых, это был растительноядный динозавр. В Приамурье много его фигур и скульптур. Одна из них поедет на ВЭФ", - отмечает в сообщении Агентства.
Восточный экономический форум в 2024 году пройдет 3-6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.
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ЭкономикаАмурская областьРоссияКитайДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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