https://ria.ru/20240425/pavilon-1942178827.html

Павильон Приамурья на ВЭФ-2024 будет выполнен из красных панелей

Павильон Приамурья на ВЭФ-2024 будет выполнен из красных панелей - РИА Новости, 25.04.2024

Павильон Приамурья на ВЭФ-2024 будет выполнен из красных панелей

Павильон Приамурья на Восточном экономическом форуме-2024 (ВЭФ) будет выполнен из красных панелей, призванных символизировать сотрудничество России и Китая,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T05:23

2024-04-25T05:23

2024-04-25T06:50

экономика

амурская область

россия

китай

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942181440_75:0:1250:661_1920x0_80_0_0_f9c890ef7a9515fcd0bc2b9922ad6e83.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр - РИА Новости. Павильон Приамурья на Восточном экономическом форуме-2024 (ВЭФ) будет выполнен из красных панелей, призванных символизировать сотрудничество России и Китая, также на здании напишут слова, отражающие достижения региона, а на входе гостей встретит динозавр, сообщило Агентство Амурской области по привлечению инвестиций в своем Telegram-канале. "В прошлом году фасад выставочного павильона был темно-синим с серыми штрихами, что символизировало индустриализацию и транспортные возможности. В этом году он выполнен из красных панелей. Такой цвет символизирует взаимовыгодные отношения России и Китая. На панелях расположены слова и фразы, отражающие в том числе различные достижения региона", - рассказала директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольга Темченко. В число 70 ассоциаций с Амурской областью вошли газопереработка, соя, Албазинский острог, канатная дорога, транспортный коридор, космос, Амурэкспофорум и Триумфальная арка. "После наступления темноты павильон будет подсвечиваться таким образом, что игра света и тени создадут определенный визуальный эффект, позволяя словам на панелях казаться осязаемыми и динамичными даже издалека. Такой дизайн призван привлечь внимание посетителей и подчеркнуть значимость достижений региона", - отметила Темченко. Также полностью поменялась концепция торговой зоны "Сделано в Амурской области". Вместо открытого помещения с навесом она станет небольшим павильоном, где будут презентовать и продавать продукцию амурских производителей. Здесь же представят сувениры от амурских мастеров. Павильон "Туризм в Амурской области" в этом году выполнят в форме купола. Внутри покажут видеоматериалы, снятые специально для Восточного экономического форума. "Заходя в купол, гости смогут погрузиться в атмосферу нашего региона и познакомиться с его историей. Гостей павильона будет встречать амурозавр. Когда-то этот древний ящер обитал на территории Амурской области. По мнению ученых, это был растительноядный динозавр. В Приамурье много его фигур и скульптур. Одна из них поедет на ВЭФ", - отмечает в сообщении Агентства. Восточный экономический форум в 2024 году пройдет 3-6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.

https://ria.ru/20240423/china-1941770788.html

https://ria.ru/20240423/kitay-1941706413.html

https://ria.ru/20240417/peskov-1940558678.html

амурская область

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, амурская область, россия, китай, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)