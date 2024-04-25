https://ria.ru/20240425/ograblenie-1942255815.html

В Волгограде ограбили участника СВО на три миллиона рублей

В Волгограде ограбили участника СВО на три миллиона рублей - РИА Новости, 25.04.2024

В Волгограде ограбили участника СВО на три миллиона рублей

На участника СВО напали в Волгограде, отобрали банковскую карту и сняли с нее более 3 миллионов рублей, задержан 17-летний подозреваемый, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:25

2024-04-25T13:25

2024-04-25T13:25

происшествия

волгоград

россия

волгоградская область

специальная военная операция на украине

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ВОЛГОГРАД, 25 апр – РИА Новости. На участника СВО напали в Волгограде, отобрали банковскую карту и сняли с нее более 3 миллионов рублей, задержан 17-летний подозреваемый, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. По информации ведомства, в ночь на 1 апреля группа неизвестных в Волгограде напала на 43-летнего участника спецоперации, у него похитили мобильный телефон, а с банковской карты сняли более трех миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "грабеж" "В настоящее время установлен один из нападавших, им оказался 17-летний житель Волгограда. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240213/shkolniki-1926978629.html

волгоград

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волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоград, россия, волгоградская область