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В Волгограде ограбили участника СВО на три миллиона рублей - РИА Новости, 25.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/ograblenie-1942255815.html
В Волгограде ограбили участника СВО на три миллиона рублей
В Волгограде ограбили участника СВО на три миллиона рублей - РИА Новости, 25.04.2024
В Волгограде ограбили участника СВО на три миллиона рублей
На участника СВО напали в Волгограде, отобрали банковскую карту и сняли с нее более 3 миллионов рублей, задержан 17-летний подозреваемый, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:25
2024-04-25T13:25
происшествия
волгоград
россия
волгоградская область
специальная военная операция на украине
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ВОЛГОГРАД, 25 апр – РИА Новости. На участника СВО напали в Волгограде, отобрали банковскую карту и сняли с нее более 3 миллионов рублей, задержан 17-летний подозреваемый, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. По информации ведомства, в ночь на 1 апреля группа неизвестных в Волгограде напала на 43-летнего участника спецоперации, у него похитили мобильный телефон, а с банковской карты сняли более трех миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "грабеж" "В настоящее время установлен один из нападавших, им оказался 17-летний житель Волгограда. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Специальная военная операция на Украине
В Волгограде ограбили участника СВО на три миллиона рублей

В Волгограде ограбили участника СВО на три миллиона рублей, задержан подросток

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета на дороге. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 25 апр – РИА Новости. На участника СВО напали в Волгограде, отобрали банковскую карту и сняли с нее более 3 миллионов рублей, задержан 17-летний подозреваемый, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
По информации ведомства, в ночь на 1 апреля группа неизвестных в Волгограде напала на 43-летнего участника спецоперации, у него похитили мобильный телефон, а с банковской карты сняли более трех миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "грабеж"
"В настоящее время установлен один из нападавших, им оказался 17-летний житель Волгограда. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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