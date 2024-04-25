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В Волгограде ограбили участника СВО на три миллиона рублей
В Волгограде ограбили участника СВО на три миллиона рублей - РИА Новости, 25.04.2024
В Волгограде ограбили участника СВО на три миллиона рублей
На участника СВО напали в Волгограде, отобрали банковскую карту и сняли с нее более 3 миллионов рублей, задержан 17-летний подозреваемый, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:25
2024-04-25T13:25
2024-04-25T13:25
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ВОЛГОГРАД, 25 апр – РИА Новости. На участника СВО напали в Волгограде, отобрали банковскую карту и сняли с нее более 3 миллионов рублей, задержан 17-летний подозреваемый, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. По информации ведомства, в ночь на 1 апреля группа неизвестных в Волгограде напала на 43-летнего участника спецоперации, у него похитили мобильный телефон, а с банковской карты сняли более трех миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "грабеж" "В настоящее время установлен один из нападавших, им оказался 17-летний житель Волгограда. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, россия, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Специальная военная операция на Украине
В Волгограде ограбили участника СВО на три миллиона рублей
В Волгограде ограбили участника СВО на три миллиона рублей, задержан подросток