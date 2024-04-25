https://ria.ru/20240425/obed-1942332715.html

Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед

Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед - РИА Новости, 25.04.2024

Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед

Президент России Владимир Путин во время Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) принял приглашение женщин-предпринимательниц на... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T18:08

2024-04-25T18:08

2024-04-25T18:17

санкт-петербург

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед в Санкт-Петербурге. "Все с уважением относятся к женщинам, которые добиваются успеха. Мы должны делать все для того, чтобы эту тенденцию поддержать. Поэтому с удовольствием принимаю ваше приглашение на обед", - сказал Путин в ответ на приглашение от женщин-предпринимательниц на деловой обед в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20240425/priglashenie-1942286554.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, общество