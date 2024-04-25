https://ria.ru/20240425/obed-1942332715.html
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед - РИА Новости, 25.04.2024
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед
Президент России Владимир Путин во время Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) принял приглашение женщин-предпринимательниц на... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T18:08
2024-04-25T18:08
2024-04-25T18:17
санкт-петербург
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед в Санкт-Петербурге. "Все с уважением относятся к женщинам, которые добиваются успеха. Мы должны делать все для того, чтобы эту тенденцию поддержать. Поэтому с удовольствием принимаю ваше приглашение на обед", - сказал Путин в ответ на приглашение от женщин-предпринимательниц на деловой обед в Санкт-Петербурге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, общество
Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Общество
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед в Петербурге