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Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед - РИА Новости, 25.04.2024
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18:08 25.04.2024 (обновлено: 18:17 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/obed-1942332715.html
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед - РИА Новости, 25.04.2024
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед
Президент России Владимир Путин во время Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) принял приглашение женщин-предпринимательниц на... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T18:08
2024-04-25T18:17
санкт-петербург
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед в Санкт-Петербурге. "Все с уважением относятся к женщинам, которые добиваются успеха. Мы должны делать все для того, чтобы эту тенденцию поддержать. Поэтому с удовольствием принимаю ваше приглашение на обед", - сказал Путин в ответ на приглашение от женщин-предпринимательниц на деловой обед в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20240425/priglashenie-1942286554.html
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санкт-петербург, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, общество
Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Общество
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед

Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед в Петербурге

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед в Санкт-Петербурге.
"Все с уважением относятся к женщинам, которые добиваются успеха. Мы должны делать все для того, чтобы эту тенденцию поддержать. Поэтому с удовольствием принимаю ваше приглашение на обед", - сказал Путин в ответ на приглашение от женщин-предпринимательниц на деловой обед в Санкт-Петербурге.
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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Санкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателейОбщество
 
 
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