https://ria.ru/20240425/migratsiya-1942333772.html
Патрушев назвал нелегальную миграцию крупным источником гуманитарных рисков
Патрушев назвал нелегальную миграцию крупным источником гуманитарных рисков - РИА Новости, 25.04.2024
Патрушев назвал нелегальную миграцию крупным источником гуманитарных рисков
Участники XII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, отметили, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T18:14
2024-04-25T18:14
2024-04-25T18:21
безопасность
совет безопасности рф
россия
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:0:3317:1867_1920x0_80_0_0_728ae8a6b0d92e07f8c647b30d28646d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Участники XII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, отметили, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов формируют предпосылки для распада стран, нелегальная миграция является крупным источником гуманитарных рисков и тесно связана с террористическими угрозами, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам форума. Встреча прошла в Санкт-Петербурге под эгидой Совбеза РФ. "Выражено мнение, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещенных лиц разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран. Более того, нелегальная миграция является крупным источником гуманитарных рисков. Она тесно связана с террористическими угрозами, организованной преступностью, торговлей оружием, наркотиками, людьми и человеческими органами", - сказал Патрушев. По его словам, участники форума обратили внимание на важность создания эффективной системы контроля за миграционными потоками, оптимизации механизмов депортаций и унификации миграционного законодательства.
https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, совет безопасности рф, россия, николай патрушев
Безопасность, Совет Безопасности РФ, Россия, Николай Патрушев
Патрушев назвал нелегальную миграцию крупным источником гуманитарных рисков
Патрушев: нелегальная миграция тесно связана с террористическими угрозами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Участники XII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, отметили, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов формируют предпосылки для распада стран, нелегальная миграция является крупным источником гуманитарных рисков и тесно связана с террористическими угрозами, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам форума.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге
под эгидой Совбеза РФ.
"Выражено мнение, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещенных лиц разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран. Более того, нелегальная миграция является крупным источником гуманитарных рисков. Она тесно связана с террористическими угрозами, организованной преступностью, торговлей оружием, наркотиками, людьми и человеческими органами", - сказал Патрушев.
По его словам, участники форума обратили внимание на важность создания эффективной системы контроля за миграционными потоками, оптимизации механизмов депортаций и унификации миграционного законодательства.