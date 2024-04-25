https://ria.ru/20240425/migratsiya-1942333772.html

Патрушев назвал нелегальную миграцию крупным источником гуманитарных рисков

Патрушев назвал нелегальную миграцию крупным источником гуманитарных рисков - РИА Новости, 25.04.2024

Патрушев назвал нелегальную миграцию крупным источником гуманитарных рисков

Участники XII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, отметили, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T18:14

2024-04-25T18:14

2024-04-25T18:21

безопасность

совет безопасности рф

россия

николай патрушев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Участники XII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, отметили, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов формируют предпосылки для распада стран, нелегальная миграция является крупным источником гуманитарных рисков и тесно связана с террористическими угрозами, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам форума. Встреча прошла в Санкт-Петербурге под эгидой Совбеза РФ. "Выражено мнение, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещенных лиц разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран. Более того, нелегальная миграция является крупным источником гуманитарных рисков. Она тесно связана с террористическими угрозами, организованной преступностью, торговлей оружием, наркотиками, людьми и человеческими органами", - сказал Патрушев. По его словам, участники форума обратили внимание на важность создания эффективной системы контроля за миграционными потоками, оптимизации механизмов депортаций и унификации миграционного законодательства.

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

россия

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Кирилл Волков

безопасность, совет безопасности рф, россия, николай патрушев