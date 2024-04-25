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Патрушев назвал нелегальную миграцию крупным источником гуманитарных рисков - РИА Новости, 25.04.2024
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18:14 25.04.2024 (обновлено: 18:21 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/migratsiya-1942333772.html
Патрушев назвал нелегальную миграцию крупным источником гуманитарных рисков
Патрушев назвал нелегальную миграцию крупным источником гуманитарных рисков - РИА Новости, 25.04.2024
Патрушев назвал нелегальную миграцию крупным источником гуманитарных рисков
Участники XII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, отметили, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T18:14
2024-04-25T18:21
безопасность
совет безопасности рф
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Участники XII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, отметили, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов формируют предпосылки для распада стран, нелегальная миграция является крупным источником гуманитарных рисков и тесно связана с террористическими угрозами, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам форума. Встреча прошла в Санкт-Петербурге под эгидой Совбеза РФ. "Выражено мнение, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещенных лиц разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран. Более того, нелегальная миграция является крупным источником гуманитарных рисков. Она тесно связана с террористическими угрозами, организованной преступностью, торговлей оружием, наркотиками, людьми и человеческими органами", - сказал Патрушев. По его словам, участники форума обратили внимание на важность создания эффективной системы контроля за миграционными потоками, оптимизации механизмов депортаций и унификации миграционного законодательства.
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безопасность, совет безопасности рф, россия, николай патрушев
Безопасность, Совет Безопасности РФ, Россия, Николай Патрушев
Патрушев назвал нелегальную миграцию крупным источником гуманитарных рисков

Патрушев: нелегальная миграция тесно связана с террористическими угрозами

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Участники XII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, отметили, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов формируют предпосылки для распада стран, нелегальная миграция является крупным источником гуманитарных рисков и тесно связана с террористическими угрозами, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам форума.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге под эгидой Совбеза РФ.
"Выражено мнение, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещенных лиц разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран. Более того, нелегальная миграция является крупным источником гуманитарных рисков. Она тесно связана с террористическими угрозами, организованной преступностью, торговлей оружием, наркотиками, людьми и человеческими органами", - сказал Патрушев.
По его словам, участники форума обратили внимание на важность создания эффективной системы контроля за миграционными потоками, оптимизации механизмов депортаций и унификации миграционного законодательства.
Изображение сгенерировано ИИ
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