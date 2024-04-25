https://ria.ru/20240425/matvienko-1942193472.html
Матвиенко назвала ключевую тему для России
Матвиенко назвала ключевую тему для России - РИА Новости, 25.04.2024
Матвиенко назвала ключевую тему для России
Тема демографии для России ключевая, это вопрос обеспечения безопасности и сохранения страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:11
2024-04-25T09:11
2024-04-25T09:19
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общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Тема демографии для России ключевая, это вопрос обеспечения безопасности и сохранения страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Для России вопросы демографии – ключевые. Это вопросы сохранения нашей страны, такой огромной по своей территории. Это вопросы обеспечения нашей безопасности", - сказала она в интервью РИА Новости.При этом спикер верхней палаты парламента отметила, что снижение рождаемости и демографические проблемы характерны не только для России, "а для многих других развивающихся и развитых государств, в том числе, и для Китая, как это ни покажется странным", и выразила уверенность, что Россия с этой проблемой справится."Я уверена, что мы с этим, безусловно, справимся. Это нелегкая задача, не сиюминутная, но мы с этим справимся. У нас просто нет другого пути", - заявила она.Матвиенко отметила, что тема демографии очень многослойная, многогранная, и напомнила, что власти РФ начали целенаправленно заниматься этой проблемой с 2007 года. Принятые меры, среди которых, в частности, были маткапитал, семейная ипотека, единое пособие для детей, поддержка семей с детьми, указ президента о статусе многодетных семей, дали свои результаты, отметила спикер верней палаты парламента.Сейчас, по ее словам, власти понимают, что "продолжая уже оправдавшиеся практики, нужно искать новые дополнительные".
https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942039899.html
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россия, китай, валентина матвиенко, общество
Россия, Китай, Валентина Матвиенко, Общество
Матвиенко назвала ключевую тему для России
Матвиенко: тема демографии для России ключевая
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Тема демографии для России ключевая, это вопрос обеспечения безопасности и сохранения страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Для России вопросы демографии – ключевые. Это вопросы сохранения нашей страны, такой огромной по своей территории. Это вопросы обеспечения нашей безопасности", - сказала она в интервью РИА Новости.
При этом спикер верхней палаты парламента отметила, что снижение рождаемости и демографические проблемы характерны не только для России, "а для многих других развивающихся и развитых государств, в том числе, и для Китая, как это ни покажется странным", и выразила уверенность, что Россия с этой проблемой справится.
"Я уверена, что мы с этим, безусловно, справимся. Это нелегкая задача, не сиюминутная, но мы с этим справимся. У нас просто нет другого пути", - заявила она.
Матвиенко отметила, что тема демографии очень многослойная, многогранная, и напомнила, что власти РФ начали целенаправленно заниматься этой проблемой с 2007 года. Принятые меры, среди которых, в частности, были маткапитал, семейная ипотека, единое пособие для детей, поддержка семей с детьми, указ президента о статусе многодетных семей, дали свои результаты, отметила спикер верней палаты парламента.
Сейчас, по ее словам, власти понимают, что "продолжая уже оправдавшиеся практики, нужно искать новые дополнительные".