https://ria.ru/20240425/matvienko-1942193472.html

Матвиенко назвала ключевую тему для России

Матвиенко назвала ключевую тему для России - РИА Новости, 25.04.2024

Матвиенко назвала ключевую тему для России

Тема демографии для России ключевая, это вопрос обеспечения безопасности и сохранения страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T09:11

2024-04-25T09:11

2024-04-25T09:19

россия

китай

валентина матвиенко

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_0:54:2737:1594_1920x0_80_0_0_8a9502c59c55925dd524d32b48eb95f7.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Тема демографии для России ключевая, это вопрос обеспечения безопасности и сохранения страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Для России вопросы демографии – ключевые. Это вопросы сохранения нашей страны, такой огромной по своей территории. Это вопросы обеспечения нашей безопасности", - сказала она в интервью РИА Новости.При этом спикер верхней палаты парламента отметила, что снижение рождаемости и демографические проблемы характерны не только для России, "а для многих других развивающихся и развитых государств, в том числе, и для Китая, как это ни покажется странным", и выразила уверенность, что Россия с этой проблемой справится."Я уверена, что мы с этим, безусловно, справимся. Это нелегкая задача, не сиюминутная, но мы с этим справимся. У нас просто нет другого пути", - заявила она.Матвиенко отметила, что тема демографии очень многослойная, многогранная, и напомнила, что власти РФ начали целенаправленно заниматься этой проблемой с 2007 года. Принятые меры, среди которых, в частности, были маткапитал, семейная ипотека, единое пособие для детей, поддержка семей с детьми, указ президента о статусе многодетных семей, дали свои результаты, отметила спикер верней палаты парламента.Сейчас, по ее словам, власти понимают, что "продолжая уже оправдавшиеся практики, нужно искать новые дополнительные".

https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942039899.html

https://ria.ru/20240220/putin-1928592309.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, валентина матвиенко, общество