https://ria.ru/20240425/matvienko-1942190262.html

Путин следит за выполнением социальных обязательств, заявила Матвиенко

Путин следит за выполнением социальных обязательств, заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.04.2024

Путин следит за выполнением социальных обязательств, заявила Матвиенко

Президент России Владимир Путин следит за выполнением социальных обязательств перед гражданами РФ и за тем, как оказывается поддержка семьям с детьми, эта тема... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T08:49

2024-04-25T08:49

2024-04-25T08:49

общество

владимир путин

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин следит за выполнением социальных обязательств перед гражданами РФ и за тем, как оказывается поддержка семьям с детьми, эта тема его личная, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. Она подчеркнула, что решение социальных задач является государственным приоритетом. "Это вопрос благосостояния наших граждан. И особый акцент сделан на поддержке семей с детьми, на улучшении демографической ситуации. И знаете, президент занимается всеми вопросами, но вот эта тема, она его личная. И он следит за тем, как выполняются социальные обязательства перед нашим населением, несмотря ни на что, и как поддерживаются семьи с детьми, лично сам отслеживает, участвует в разработке различных мер поддержки", - сказала спикер Совфеда.

https://ria.ru/20240313/deti-1932647306.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф