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Путин следит за выполнением социальных обязательств, заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.04.2024
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08:49 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/matvienko-1942190262.html
Путин следит за выполнением социальных обязательств, заявила Матвиенко
Путин следит за выполнением социальных обязательств, заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.04.2024
Путин следит за выполнением социальных обязательств, заявила Матвиенко
Президент России Владимир Путин следит за выполнением социальных обязательств перед гражданами РФ и за тем, как оказывается поддержка семьям с детьми, эта тема... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:49
2024-04-25T08:49
общество
владимир путин
валентина матвиенко
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин следит за выполнением социальных обязательств перед гражданами РФ и за тем, как оказывается поддержка семьям с детьми, эта тема его личная, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. Она подчеркнула, что решение социальных задач является государственным приоритетом. "Это вопрос благосостояния наших граждан. И особый акцент сделан на поддержке семей с детьми, на улучшении демографической ситуации. И знаете, президент занимается всеми вопросами, но вот эта тема, она его личная. И он следит за тем, как выполняются социальные обязательства перед нашим населением, несмотря ни на что, и как поддерживаются семьи с детьми, лично сам отслеживает, участвует в разработке различных мер поддержки", - сказала спикер Совфеда.
https://ria.ru/20240313/deti-1932647306.html
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общество, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Путин следит за выполнением социальных обязательств, заявила Матвиенко

Матвиенко: Путин следит за оказанием поддержки семьям с детьми

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин следит за выполнением социальных обязательств перед гражданами РФ и за тем, как оказывается поддержка семьям с детьми, эта тема его личная, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.
Она подчеркнула, что решение социальных задач является государственным приоритетом.
"Это вопрос благосостояния наших граждан. И особый акцент сделан на поддержке семей с детьми, на улучшении демографической ситуации. И знаете, президент занимается всеми вопросами, но вот эта тема, она его личная. И он следит за тем, как выполняются социальные обязательства перед нашим населением, несмотря ни на что, и как поддерживаются семьи с детьми, лично сам отслеживает, участвует в разработке различных мер поддержки", - сказала спикер Совфеда.
Зима в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Путин рассказал о россиянах, которые хотят иметь двух и более детей
13 марта, 08:50
 
ОбществоВладимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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