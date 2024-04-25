https://ria.ru/20240425/matvienko-1942190262.html
Путин следит за выполнением социальных обязательств, заявила Матвиенко
Путин следит за выполнением социальных обязательств, заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.04.2024
Путин следит за выполнением социальных обязательств, заявила Матвиенко
Президент России Владимир Путин следит за выполнением социальных обязательств перед гражданами РФ и за тем, как оказывается поддержка семьям с детьми, эта тема... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:49
2024-04-25T08:49
2024-04-25T08:49
общество
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин следит за выполнением социальных обязательств перед гражданами РФ и за тем, как оказывается поддержка семьям с детьми, эта тема его личная, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. Она подчеркнула, что решение социальных задач является государственным приоритетом. "Это вопрос благосостояния наших граждан. И особый акцент сделан на поддержке семей с детьми, на улучшении демографической ситуации. И знаете, президент занимается всеми вопросами, но вот эта тема, она его личная. И он следит за тем, как выполняются социальные обязательства перед нашим населением, несмотря ни на что, и как поддерживаются семьи с детьми, лично сам отслеживает, участвует в разработке различных мер поддержки", - сказала спикер Совфеда.
https://ria.ru/20240313/deti-1932647306.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Путин следит за выполнением социальных обязательств, заявила Матвиенко
Матвиенко: Путин следит за оказанием поддержки семьям с детьми