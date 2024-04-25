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Комитет "Победа" заявил об истерии вокруг георгиевской ленточки в Молдавии - РИА Новости, 25.04.2024
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16:55 25.04.2024 (обновлено: 17:03 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/lentochka-1942311891.html
Комитет "Победа" заявил об истерии вокруг георгиевской ленточки в Молдавии
Комитет "Победа" заявил об истерии вокруг георгиевской ленточки в Молдавии - РИА Новости, 25.04.2024
Комитет "Победа" заявил об истерии вокруг георгиевской ленточки в Молдавии
Молдавская полиция раздувает истерию вокруг запрета георгиевской ленты, угрожая даже запретом проведения Бессмертного полка в отдельных населенных пунктах,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:55
2024-04-25T17:03
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КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Молдавская полиция раздувает истерию вокруг запрета георгиевской ленты, угрожая даже запретом проведения Бессмертного полка в отдельных населенных пунктах, сообщил в четверг глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "В связи с началом очередной волны раздувания истерии относительно Георгиевской/гвардейской ленты и угрозами Генерального инспектора полиции в преддверии Дня Победы, на будущей неделе в очередной раз выйду с разъяснениями относительно законодательства и права граждан на свободу самовыражения… Сотрудники полиции получают заработную плату из средств налогоплательщиков. Детей, внуков и правнуков солдат и офицеров Красной армии - освободительницы", - написал Петрович на своей странице в соцсети Facebook*.По его словам, в Единецком районе от мэра одного из населенных пунктов полиция потребовала закрасить оранжево-черную ленту на памятнике советским воинам. В Вулканештском районе полиция постановила отрезать рамку в виде георгиевской ленты с портретов ветеранов Великой Отечественной войны, пригрозив запретить шествие Бессмертного полка. В Хынчештском районе представителей власти закрасить ленточку на поздравительном плакате, вывешенном в парке, где расположен памятник в честь павших односельчан. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В мире, Россия, Молдавия, Украина, Facebook, Великая Отечественная война (1941-1945)
Комитет "Победа" заявил об истерии вокруг георгиевской ленточки в Молдавии

"Победа": молдавская полиция раздувает истерию вокруг запрета георгиевской ленты

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАктивист движения "Волонтеры Победы" раздает георгиевские ленточки прохожим
Активист движения Волонтеры Победы раздает георгиевские ленточки прохожим - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Активист движения "Волонтеры Победы" раздает георгиевские ленточки прохожим. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Молдавская полиция раздувает истерию вокруг запрета георгиевской ленты, угрожая даже запретом проведения Бессмертного полка в отдельных населенных пунктах, сообщил в четверг глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"В связи с началом очередной волны раздувания истерии относительно Георгиевской/гвардейской ленты и угрозами Генерального инспектора полиции в преддверии Дня Победы, на будущей неделе в очередной раз выйду с разъяснениями относительно законодательства и права граждан на свободу самовыражения… Сотрудники полиции получают заработную плату из средств налогоплательщиков. Детей, внуков и правнуков солдат и офицеров Красной армии - освободительницы", - написал Петрович на своей странице в соцсети Facebook*.
Символ победы над фашизмом: акция "Георгиевская ленточка"
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Участники всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" раздают георгиевские ленточки прохожим на Зубовском бульваре в Москве.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки прохожим на Зубовском бульваре в Москве

Участники всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" раздают георгиевские ленточки прохожим на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Сегодня акция стартовала не только в России, но также в 35 зарубежных странах, в том числе на Кипре, в Турции, Конго, Марокко, Узбекистане, Перу, Киргизии, Азербайджане.

Активист Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы раздает георгиевские ленточки прохожим в одном из торговых центров Владивостока

Сегодня акция стартовала не только в России, но также в 35 зарубежных странах, в том числе на Кипре, в Турции, Конго, Марокко, Узбекистане, Перу, Киргизии, Азербайджане.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

По мнению главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, сегодня это символ стремления к нашей грядущей победе.

В Москве стартовала акция Георгиевская ленточка

По мнению главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, сегодня это символ стремления к нашей грядущей победе.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Георгиевская лента, сочетающая три черных и две оранжевых полосы, символизирует темный дым и яркое пламя. Лента приравнена в 2022 году к символам воинской славы России, публичное осквернение которых уголовно наказуемо.

Активисты Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы помогают прохожему прикрепить георгиевскую ленту в одном из торговых центров Владивостока

Георгиевская лента, сочетающая три черных и две оранжевых полосы, символизирует темный дым и яркое пламя. Лента приравнена в 2022 году к символам воинской славы России, публичное осквернение которых уголовно наказуемо.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Добровольцы из "Волонтеров Победы" рекомендуют носить памятный знак на груди, у самого сердца.

Активист Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы раздает георгиевские ленточки прохожим в одном из торговых центров Владивостока

Добровольцы из "Волонтеров Победы" рекомендуют носить памятный знак на груди, у самого сердца.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Волонтеры будут раздавать георгиевские ленты везде, даже за полярным кругом.

В Москве стартовала акция Георгиевская ленточка

Волонтеры будут раздавать георгиевские ленты везде, даже за полярным кругом.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Во время акции в Волгограде 80 студентов, кадетов, юнармейцев и волонтеров пронесли 80-метровую георгиевскую ленту от подножия Мамаева кургана до Зала Воинской Славы.

Акция Георгиевская лента на Мамаевом кургане в Волгограде

Во время акции в Волгограде 80 студентов, кадетов, юнармейцев и волонтеров пронесли 80-метровую георгиевскую ленту от подножия Мамаева кургана до Зала Воинской Славы.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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7 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Симферополе прохожие также участвуют в акции. Организаторы обещают открыть более 7 тысяч точек раздачи георгиевских лент по всему миру.

В Симферополе стартовала акция Георгиевская ленточка

В Симферополе прохожие также участвуют в акции. Организаторы обещают открыть более 7 тысяч точек раздачи георгиевских лент по всему миру.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В российских школах будет проведен специальный урок, посвященный символу воинской славы России.

В Москве стартовала акция Георгиевская ленточка

В российских школах будет проведен специальный урок, посвященный символу воинской славы России.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 9

Участники всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" раздают георгиевские ленточки прохожим на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сегодня акция стартовала не только в России, но также в 35 зарубежных странах, в том числе на Кипре, в Турции, Конго, Марокко, Узбекистане, Перу, Киргизии, Азербайджане.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 9

По мнению главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, сегодня это символ стремления к нашей грядущей победе.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 9

Георгиевская лента, сочетающая три черных и две оранжевых полосы, символизирует темный дым и яркое пламя. Лента приравнена в 2022 году к символам воинской славы России, публичное осквернение которых уголовно наказуемо.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 9

Добровольцы из "Волонтеров Победы" рекомендуют носить памятный знак на груди, у самого сердца.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 9

Волонтеры будут раздавать георгиевские ленты везде, даже за полярным кругом.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во время акции в Волгограде 80 студентов, кадетов, юнармейцев и волонтеров пронесли 80-метровую георгиевскую ленту от подножия Мамаева кургана до Зала Воинской Славы.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
7 из 9

В Симферополе прохожие также участвуют в акции. Организаторы обещают открыть более 7 тысяч точек раздачи георгиевских лент по всему миру.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 9

В российских школах будет проведен специальный урок, посвященный символу воинской славы России.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 9
По его словам, в Единецком районе от мэра одного из населенных пунктов полиция потребовала закрасить оранжево-черную ленту на памятнике советским воинам. В Вулканештском районе полиция постановила отрезать рамку в виде георгиевской ленты с портретов ветеранов Великой Отечественной войны, пригрозив запретить шествие Бессмертного полка. В Хынчештском районе представителей власти закрасить ленточку на поздравительном плакате, вывешенном в парке, где расположен памятник в честь павших односельчан.
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сотрудники полиции на улице Таллина, Эстония - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
СМИ: в Эстонии оштрафовали гражданина Польши за георгиевскую ленту
18 сентября 2023, 12:39
 
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