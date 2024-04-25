https://ria.ru/20240425/lentochka-1942311891.html

Комитет "Победа" заявил об истерии вокруг георгиевской ленточки в Молдавии

Комитет "Победа" заявил об истерии вокруг георгиевской ленточки в Молдавии - РИА Новости, 25.04.2024

Комитет "Победа" заявил об истерии вокруг георгиевской ленточки в Молдавии

Молдавская полиция раздувает истерию вокруг запрета георгиевской ленты, угрожая даже запретом проведения Бессмертного полка в отдельных населенных пунктах,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:55

2024-04-25T16:55

2024-04-25T17:03

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КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Молдавская полиция раздувает истерию вокруг запрета георгиевской ленты, угрожая даже запретом проведения Бессмертного полка в отдельных населенных пунктах, сообщил в четверг глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "В связи с началом очередной волны раздувания истерии относительно Георгиевской/гвардейской ленты и угрозами Генерального инспектора полиции в преддверии Дня Победы, на будущей неделе в очередной раз выйду с разъяснениями относительно законодательства и права граждан на свободу самовыражения… Сотрудники полиции получают заработную плату из средств налогоплательщиков. Детей, внуков и правнуков солдат и офицеров Красной армии - освободительницы", - написал Петрович на своей странице в соцсети Facebook*.По его словам, в Единецком районе от мэра одного из населенных пунктов полиция потребовала закрасить оранжево-черную ленту на памятнике советским воинам. В Вулканештском районе полиция постановила отрезать рамку в виде георгиевской ленты с портретов ветеранов Великой Отечественной войны, пригрозив запретить шествие Бессмертного полка. В Хынчештском районе представителей власти закрасить ленточку на поздравительном плакате, вывешенном в парке, где расположен памятник в честь павших односельчан. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230918/smi-1896953901.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, молдавия, украина, facebook, великая отечественная война (1941-1945)