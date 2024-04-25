https://ria.ru/20240425/krokus-1942230529.html

Люди продолжают нести цветы к мемориалу у "Крокус Сити Холла"

Люди продолжают нести цветы к мемориалу у "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 25.04.2024

Люди продолжают нести цветы к мемориалу у "Крокус Сити Холла"

Граждане продолжат нести цветы и детские игрушки к мемориалу у "Крокуса" в Подмосковье спустя месяц после теракта, унесшего жизни 145 человек, передает... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:49

2024-04-25T11:49

2024-04-25T11:52

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

красногорск

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Граждане продолжат нести цветы и детские игрушки к мемориалу у "Крокуса" в Подмосковье спустя месяц после теракта, унесшего жизни 145 человек, передает корреспондент РИА Новости. Стихийный мемориал, который появился после теракта в "Крокусе", перенесли ближе к "Крокус ЭКСПО". Туда люди продолжают приносить цветы, детские игрушки, зажигать свечи. Помимо этого, среди цветов и игрушек лежат фотографии погибших. Территорию же возле концертного зала оградили, но и туда люди несут цветы, оставляя их на ограждениях. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, в результате трагедии погибли 145 человек.

красногорск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

крокус сити холл, красногорск, происшествия, московская область (подмосковье)