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США заявили об отражении атаки хуситов в Аденском заливе - РИА Новости, 25.04.2024
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01:33 25.04.2024 (обновлено: 02:21 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/korabli-1942171820.html
США заявили об отражении атаки хуситов в Аденском заливе
США заявили об отражении атаки хуситов в Аденском заливе - РИА Новости, 25.04.2024
США заявили об отражении атаки хуситов в Аденском заливе
Корабли и торговые суда США и стран международной коалиции не пострадали при атаке правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" в Аденском заливе, а... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T01:33
2024-04-25T02:21
в мире
сша
аденский залив
йемен
ансар алла
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ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Корабли и торговые суда США и стран международной коалиции не пострадали при атаке правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" в Аденском заливе, а запущенная хуситами одиночная противокорабельная ракета была успешно сбита, заявило в среду Центральное командование американских Вооруженных сил (CENTCOM).Военный представитель хуситов Яхья Сариа ранее заявил, что движение после недельного перерыва атаковало два коммерческих судна и американский эсминец в Аденском заливе. Представитель движения подчеркнул, что выпущенные хуситами ракеты и беспилотники успешно достигли своих целей."Двадцать четвертого апреля в 11.51 по времени Саны (совпадает с мск — Прим. ред.) корабль коалиции успешно поразил одну противокорабельную баллистическую ракету, запущенную из подконтрольных хуситам районов Йемена в Аденский залив… Ни США, ни страны коалиции, ни коммерческие суда не сообщали о каких-либо повреждениях", — следует из заявления американских военных.Как уточнили в CENTCOM, военнослужащие США позднее отразили еще две атаки хуситов, которые были совершены при помощи четырех беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20240417/khusity-1940526333.html
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аденский залив
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в мире, сша, аденский залив, йемен, ансар алла
В мире, США, Аденский залив, Йемен, Ансар Алла
США заявили об отражении атаки хуситов в Аденском заливе

CENTCOM: военные корабли и торговые суда США не пострадали при атаке хуситов

© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Clemente A. LynchАмериканский эсминец
Американский эсминец - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Clemente A. Lynch
Американский эсминец. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Корабли и торговые суда США и стран международной коалиции не пострадали при атаке правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" в Аденском заливе, а запущенная хуситами одиночная противокорабельная ракета была успешно сбита, заявило в среду Центральное командование американских Вооруженных сил (CENTCOM).
Военный представитель хуситов Яхья Сариа ранее заявил, что движение после недельного перерыва атаковало два коммерческих судна и американский эсминец в Аденском заливе. Представитель движения подчеркнул, что выпущенные хуситами ракеты и беспилотники успешно достигли своих целей.
"Двадцать четвертого апреля в 11.51 по времени Саны (совпадает с мск — Прим. ред.) корабль коалиции успешно поразил одну противокорабельную баллистическую ракету, запущенную из подконтрольных хуситам районов Йемена в Аденский залив… Ни США, ни страны коалиции, ни коммерческие суда не сообщали о каких-либо повреждениях", — следует из заявления американских военных.
Как уточнили в CENTCOM, военнослужащие США позднее отразили еще две атаки хуситов, которые были совершены при помощи четырех беспилотных летательных аппаратов.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Хуситы продолжат атаковать связанные с Израилем суда
17 апреля, 10:51
 
В миреСШААденский заливЙеменАнсар Алла
 
 
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