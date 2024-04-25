https://ria.ru/20240425/korabli-1942171820.html
США заявили об отражении атаки хуситов в Аденском заливе
США заявили об отражении атаки хуситов в Аденском заливе - РИА Новости, 25.04.2024
США заявили об отражении атаки хуситов в Аденском заливе
Корабли и торговые суда США и стран международной коалиции не пострадали при атаке правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" в Аденском заливе, а... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T01:33
2024-04-25T01:33
2024-04-25T02:21
в мире
сша
аденский залив
йемен
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754804674_0:220:2603:1684_1920x0_80_0_0_9c8e27356ec82110a7d82a7ee2de1012.jpg
ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Корабли и торговые суда США и стран международной коалиции не пострадали при атаке правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" в Аденском заливе, а запущенная хуситами одиночная противокорабельная ракета была успешно сбита, заявило в среду Центральное командование американских Вооруженных сил (CENTCOM).Военный представитель хуситов Яхья Сариа ранее заявил, что движение после недельного перерыва атаковало два коммерческих судна и американский эсминец в Аденском заливе. Представитель движения подчеркнул, что выпущенные хуситами ракеты и беспилотники успешно достигли своих целей."Двадцать четвертого апреля в 11.51 по времени Саны (совпадает с мск — Прим. ред.) корабль коалиции успешно поразил одну противокорабельную баллистическую ракету, запущенную из подконтрольных хуситам районов Йемена в Аденский залив… Ни США, ни страны коалиции, ни коммерческие суда не сообщали о каких-либо повреждениях", — следует из заявления американских военных.Как уточнили в CENTCOM, военнослужащие США позднее отразили еще две атаки хуситов, которые были совершены при помощи четырех беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20240417/khusity-1940526333.html
сша
аденский залив
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754804674_41:0:2354:1735_1920x0_80_0_0_a72d30c29abe711eac9d33ddbd87a04e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аденский залив, йемен, ансар алла
В мире, США, Аденский залив, Йемен, Ансар Алла
США заявили об отражении атаки хуситов в Аденском заливе
CENTCOM: военные корабли и торговые суда США не пострадали при атаке хуситов
ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Корабли и торговые суда США и стран международной коалиции не пострадали при атаке правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" в Аденском заливе, а запущенная хуситами одиночная противокорабельная ракета была успешно сбита, заявило в среду Центральное командование американских Вооруженных сил (CENTCOM).
Военный представитель хуситов Яхья Сариа ранее заявил, что движение после недельного перерыва атаковало два коммерческих судна и американский эсминец в Аденском заливе. Представитель движения подчеркнул, что выпущенные хуситами ракеты и беспилотники успешно достигли своих целей.
"Двадцать четвертого апреля в 11.51 по времени Саны
(совпадает с мск — Прим. ред.) корабль коалиции успешно поразил одну противокорабельную баллистическую ракету, запущенную из подконтрольных хуситам районов Йемена в Аденский залив… Ни США, ни страны коалиции, ни коммерческие суда не сообщали о каких-либо повреждениях", — следует из заявления американских военных.
Как уточнили в CENTCOM, военнослужащие США позднее отразили еще две атаки хуситов, которые были совершены при помощи четырех беспилотных летательных аппаратов.