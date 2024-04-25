https://ria.ru/20240425/korabli-1942171820.html

США заявили об отражении атаки хуситов в Аденском заливе

США заявили об отражении атаки хуситов в Аденском заливе - РИА Новости, 25.04.2024

США заявили об отражении атаки хуситов в Аденском заливе

Корабли и торговые суда США и стран международной коалиции не пострадали при атаке правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" в Аденском заливе, а... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T01:33

2024-04-25T01:33

2024-04-25T02:21

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сша

аденский залив

йемен

ансар алла

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ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Корабли и торговые суда США и стран международной коалиции не пострадали при атаке правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" в Аденском заливе, а запущенная хуситами одиночная противокорабельная ракета была успешно сбита, заявило в среду Центральное командование американских Вооруженных сил (CENTCOM).Военный представитель хуситов Яхья Сариа ранее заявил, что движение после недельного перерыва атаковало два коммерческих судна и американский эсминец в Аденском заливе. Представитель движения подчеркнул, что выпущенные хуситами ракеты и беспилотники успешно достигли своих целей."Двадцать четвертого апреля в 11.51 по времени Саны (совпадает с мск — Прим. ред.) корабль коалиции успешно поразил одну противокорабельную баллистическую ракету, запущенную из подконтрольных хуситам районов Йемена в Аденский залив… Ни США, ни страны коалиции, ни коммерческие суда не сообщали о каких-либо повреждениях", — следует из заявления американских военных.Как уточнили в CENTCOM, военнослужащие США позднее отразили еще две атаки хуситов, которые были совершены при помощи четырех беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20240417/khusity-1940526333.html

сша

аденский залив

йемен

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в мире, сша, аденский залив, йемен, ансар алла