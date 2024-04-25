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В Казани задержали мужчину, ударившего ножом полицейского - РИА Новости, 25.04.2024
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11:42 25.04.2024 (обновлено: 15:51 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/kazan-1942228683.html
В Казани задержали мужчину, ударившего ножом полицейского
В Казани задержали мужчину, ударившего ножом полицейского - РИА Новости, 25.04.2024
В Казани задержали мужчину, ударившего ножом полицейского
Мужчина, ударивший несколько раз ножом сотрудника полиции, задержан в Казани, полицейский в больнице, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:42
2024-04-25T15:51
происшествия
казань
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Мужчина, ударивший несколько раз ножом сотрудника полиции, задержан в Казани, полицейский в больнице, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции во время дежурства ночью в четверг заметили возле одного из питейных заведений нескольких молодых людей, между которыми возник конфликт, переросший в потасовку. На неоднократные требования полицейских прекратить драку они не реагировали, и правоохранители решили задержать драчунов для дальнейшего разбирательства. "Один из участников драки оказал полицейскому активное сопротивление и нанес ему несколько ударов ножом в область живота, после чего попытался скрыться. В ходе преследования сотрудниками полиции на улице Профсоюзная нападавший был задержан. Им оказался 20-летний уроженец республики Марий Эл", - говорится в сообщении. Все пятеро участников происшествия доставлены в отдел полиции. Полицейский направлен в медицинское учреждение, в настоящее время его жизни ничто не угрожает. "Собранные материалы по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы. Действиям остальных участников конфликта будет дана соответствующая правовая оценка", - отметили в пресс-службе.
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происшествия, казань
Происшествия, Казань
В Казани задержали мужчину, ударившего ножом полицейского

В Казани задержали мужчину, ударившего несколько раз ножом сотрудника полиции

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Мужчина, ударивший несколько раз ножом сотрудника полиции, задержан в Казани, полицейский в больнице, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции во время дежурства ночью в четверг заметили возле одного из питейных заведений нескольких молодых людей, между которыми возник конфликт, переросший в потасовку. На неоднократные требования полицейских прекратить драку они не реагировали, и правоохранители решили задержать драчунов для дальнейшего разбирательства.
«
"Один из участников драки оказал полицейскому активное сопротивление и нанес ему несколько ударов ножом в область живота, после чего попытался скрыться. В ходе преследования сотрудниками полиции на улице Профсоюзная нападавший был задержан. Им оказался 20-летний уроженец республики Марий Эл", - говорится в сообщении.
Все пятеро участников происшествия доставлены в отдел полиции. Полицейский направлен в медицинское учреждение, в настоящее время его жизни ничто не угрожает.
"Собранные материалы по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы. Действиям остальных участников конфликта будет дана соответствующая правовая оценка", - отметили в пресс-службе.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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