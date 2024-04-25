https://ria.ru/20240425/kazan-1942228683.html

В Казани задержали мужчину, ударившего ножом полицейского

В Казани задержали мужчину, ударившего ножом полицейского - РИА Новости, 25.04.2024

В Казани задержали мужчину, ударившего ножом полицейского

Мужчина, ударивший несколько раз ножом сотрудника полиции, задержан в Казани, полицейский в больнице, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:42

2024-04-25T11:42

2024-04-25T15:51

происшествия

казань

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Мужчина, ударивший несколько раз ножом сотрудника полиции, задержан в Казани, полицейский в больнице, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции во время дежурства ночью в четверг заметили возле одного из питейных заведений нескольких молодых людей, между которыми возник конфликт, переросший в потасовку. На неоднократные требования полицейских прекратить драку они не реагировали, и правоохранители решили задержать драчунов для дальнейшего разбирательства. "Один из участников драки оказал полицейскому активное сопротивление и нанес ему несколько ударов ножом в область живота, после чего попытался скрыться. В ходе преследования сотрудниками полиции на улице Профсоюзная нападавший был задержан. Им оказался 20-летний уроженец республики Марий Эл", - говорится в сообщении. Все пятеро участников происшествия доставлены в отдел полиции. Полицейский направлен в медицинское учреждение, в настоящее время его жизни ничто не угрожает. "Собранные материалы по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы. Действиям остальных участников конфликта будет дана соответствующая правовая оценка", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240312/napadenie-1932525614.html

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происшествия, казань