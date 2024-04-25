https://ria.ru/20240425/kazakhstan-1942203486.html

В Казахстане примут дополнительные меры против затоплений

В Казахстане примут дополнительные меры против затоплений - РИА Новости, 25.04.2024

В Казахстане примут дополнительные меры против затоплений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 11 регионах страны построят 20 новых и реконструируют 15 действующих водохранилищ, это снизит риски... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T09:58

2024-04-25T09:58

2024-04-25T10:09

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АЛМА-АТА, 25 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 11 регионах страны построят 20 новых и реконструируют 15 действующих водохранилищ, это снизит риски затопления.В Казахстане с марта отмечаются масштабные паводки, которых не было последние 80 с лишним лет. В ряде регионов объявлен режим ЧС."Предстоит решить сложную задачу создания достаточно эффективной системы борьбы со стихиями. Нужно фактически заново выстроить взаимодействие государства и науки, чтобы принимать превентивные меры для борьбы с природными катаклизмами", - сказал Токаев в четверг в ходе заседания 33-й сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс".Президент сообщил, что по его поручению восстанавливается Казахский гидромелиоративно-строительный институт в Таразе и будет усилен Институт сейсмологии в Алма-Ате. Особое внимание будет уделено изучению и сдерживанию климатических изменений. Предстоит реорганизовать всю систему управления водным хозяйством, включая такие компании, как "Казводхоз" и "Нуринский групповой водопровод", отметил президент Казахстана."Практически все дамбы и водохранилища нашей страны были построены еще в 50-70-х годах прошлого века. Из-за нехватки современных регулирующих водохозяйственных сооружений текущие паводки оказались гораздо более масштабными по своим последствиям, чем они могли бы быть. Поэтому в 11 регионах Казахстана будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ, что позволит значительно снизить риски затопления 134 населенных пунктов", - сказал он.Токаев сообщил, что в концепцию развития управления водными ресурсами будут добавлены меры по предотвращению и снижению последствий паводков, учитывающие передовой международный опыт.

https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, в мире