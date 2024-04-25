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В Казахстане примут дополнительные меры против затоплений - РИА Новости, 25.04.2024
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09:58 25.04.2024 (обновлено: 10:09 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/kazakhstan-1942203486.html
В Казахстане примут дополнительные меры против затоплений
В Казахстане примут дополнительные меры против затоплений - РИА Новости, 25.04.2024
В Казахстане примут дополнительные меры против затоплений
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 11 регионах страны построят 20 новых и реконструируют 15 действующих водохранилищ, это снизит риски... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:58
2024-04-25T10:09
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 25 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 11 регионах страны построят 20 новых и реконструируют 15 действующих водохранилищ, это снизит риски затопления.В Казахстане с марта отмечаются масштабные паводки, которых не было последние 80 с лишним лет. В ряде регионов объявлен режим ЧС."Предстоит решить сложную задачу создания достаточно эффективной системы борьбы со стихиями. Нужно фактически заново выстроить взаимодействие государства и науки, чтобы принимать превентивные меры для борьбы с природными катаклизмами", - сказал Токаев в четверг в ходе заседания 33-й сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс".Президент сообщил, что по его поручению восстанавливается Казахский гидромелиоративно-строительный институт в Таразе и будет усилен Институт сейсмологии в Алма-Ате. Особое внимание будет уделено изучению и сдерживанию климатических изменений. Предстоит реорганизовать всю систему управления водным хозяйством, включая такие компании, как "Казводхоз" и "Нуринский групповой водопровод", отметил президент Казахстана."Практически все дамбы и водохранилища нашей страны были построены еще в 50-70-х годах прошлого века. Из-за нехватки современных регулирующих водохозяйственных сооружений текущие паводки оказались гораздо более масштабными по своим последствиям, чем они могли бы быть. Поэтому в 11 регионах Казахстана будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ, что позволит значительно снизить риски затопления 134 населенных пунктов", - сказал он.Токаев сообщил, что в концепцию развития управления водными ресурсами будут добавлены меры по предотвращению и снижению последствий паводков, учитывающие передовой международный опыт.
https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html
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казахстан, в мире
Казахстан, В мире
В Казахстане примут дополнительные меры против затоплений

В Казахстане построят 20 новых водохранилищ, чтобы снизить риски затоплений

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛодка в акватории водохранилища
Лодка в акватории водохранилища - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Лодка в акватории водохранилища. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 25 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 11 регионах страны построят 20 новых и реконструируют 15 действующих водохранилищ, это снизит риски затопления.
В Казахстане с марта отмечаются масштабные паводки, которых не было последние 80 с лишним лет. В ряде регионов объявлен режим ЧС.
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Спасатели уберегли от наводнения село Казанское в Тюменской области
20 апреля, 17:22
"Предстоит решить сложную задачу создания достаточно эффективной системы борьбы со стихиями. Нужно фактически заново выстроить взаимодействие государства и науки, чтобы принимать превентивные меры для борьбы с природными катаклизмами", - сказал Токаев в четверг в ходе заседания 33-й сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс".
Президент сообщил, что по его поручению восстанавливается Казахский гидромелиоративно-строительный институт в Таразе и будет усилен Институт сейсмологии в Алма-Ате. Особое внимание будет уделено изучению и сдерживанию климатических изменений. Предстоит реорганизовать всю систему управления водным хозяйством, включая такие компании, как "Казводхоз" и "Нуринский групповой водопровод", отметил президент Казахстана.
Сирена в городе и массовая эвакуация: паводок в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей.

Мужчина передвигается на своей лодке по затопленному участку в Оренбурге

В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В регионе остаются подтопленными 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.

Женщина из затопленного района получает гуманитарную помощь, собранную для людей, пострадавших в результате прорыва дамбы, на улице Степана Разина в Оренбурге

В регионе остаются подтопленными 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество.

Затопленный дом в Оренбурге

Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, через два дня уровень воды будет уменьшаться, сообщили власти.

Сотрудники полиции на месте подтопления в районе ЖК Дубки в Оренбурге

Пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, через два дня уровень воды будет уменьшаться, сообщили власти.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Появилась угроза прорыва насыпной дамбы в поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе.

Паводок в Оренбурге

Появилась угроза прорыва насыпной дамбы в поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь.

Пункт временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Оренбурге

Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

Затопленный частный дом в Оренбурге

Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Подключение к резервным источникам электроснабжения жилых домов будет производиться только в тех районах, где не подтоплены придомовые территории, подвальные помещения и электроподстанции.

Камаз, утонувший в паводковых водах, на улице Донгузской в Оренбурге

Подключение к резервным источникам электроснабжения жилых домов будет производиться только в тех районах, где не подтоплены придомовые территории, подвальные помещения и электроподстанции.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Энергетики призывают граждан при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилое помещение, а также напоминают, что нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

Местные жители в лодке на затопленной улице в Оренбурге

Энергетики призывают граждан при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилое помещение, а также напоминают, что нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено десять миллиардов рублей.

Паводок в Оренбурге

Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено десять миллиардов рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 10

В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

В регионе остаются подтопленными 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 10

Пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, через два дня уровень воды будет уменьшаться, сообщили власти.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 10

Появилась угроза прорыва насыпной дамбы в поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 10

Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 10

Подключение к резервным источникам электроснабжения жилых домов будет производиться только в тех районах, где не подтоплены придомовые территории, подвальные помещения и электроподстанции.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 10

Энергетики призывают граждан при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилое помещение, а также напоминают, что нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено десять миллиардов рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Практически все дамбы и водохранилища нашей страны были построены еще в 50-70-х годах прошлого века. Из-за нехватки современных регулирующих водохозяйственных сооружений текущие паводки оказались гораздо более масштабными по своим последствиям, чем они могли бы быть. Поэтому в 11 регионах Казахстана будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ, что позволит значительно снизить риски затопления 134 населенных пунктов", - сказал он.
Токаев сообщил, что в концепцию развития управления водными ресурсами будут добавлены меры по предотвращению и снижению последствий паводков, учитывающие передовой международный опыт.
Последствия паводка в одном из сел Казахстана - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
В Казахстане 102 тысячи человек эвакуировали из-за паводка с начала марта
13 апреля, 13:05
 
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