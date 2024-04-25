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Столтенберг верит, что его преемнику удастся сохранить единство НАТО
Столтенберг верит, что его преемнику удастся сохранить единство НАТО - РИА Новости, 25.04.2024
Столтенберг верит, что его преемнику удастся сохранить единство НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что его преемнику удастся сохранить единство альянса. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:07
2024-04-25T15:07
2024-04-25T15:49
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БРЮССЕЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что его преемнику удастся сохранить единство альянса."Я уверен, что союзники найдут прекрасного преемника. Не мне комментировать, кто именно им станет. Самое главное для генерального секретаря НАТО - сделать все, чтобы альянс сохранял единство. Я уверен, что так оно и будет", - сказал генсек во время визита на авиабазу в Германии. Пресс-конференцию транслировали на сайте альянса.Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год.
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в мире, нато, германия, йенс столтенберг
В мире, НАТО, Германия, Йенс Столтенберг
Столтенберг верит, что его преемнику удастся сохранить единство НАТО
Генсек НАТО: преемнику удастся сохранить единство альянса