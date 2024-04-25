https://ria.ru/20240425/gensek-1942278468.html

Столтенберг верит, что его преемнику удастся сохранить единство НАТО

Столтенберг верит, что его преемнику удастся сохранить единство НАТО - РИА Новости, 25.04.2024

Столтенберг верит, что его преемнику удастся сохранить единство НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что его преемнику удастся сохранить единство альянса. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:07

2024-04-25T15:07

2024-04-25T15:49

в мире

нато

германия

йенс столтенберг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_67:395:3005:2048_1920x0_80_0_0_139ef705cd583dd5cd249524dfdf0afa.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что его преемнику удастся сохранить единство альянса."Я уверен, что союзники найдут прекрасного преемника. Не мне комментировать, кто именно им станет. Самое главное для генерального секретаря НАТО - сделать все, чтобы альянс сохранял единство. Я уверен, что так оно и будет", - сказал генсек во время визита на авиабазу в Германии. Пресс-конференцию транслировали на сайте альянса.Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год.

https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, германия, йенс столтенберг