https://ria.ru/20240425/forbes-1942205805.html

Командиры в ужасе. СМИ сообщили о шоке ВСУ из-за маневра ВС России

Командиры в ужасе. СМИ сообщили о шоке ВСУ из-за маневра ВС России - РИА Новости, 25.04.2024

Командиры в ужасе. СМИ сообщили о шоке ВСУ из-за маневра ВС России

Командиры Вооруженных сил Украины отправили в Очеретино неподготовленную бригаду из-за быстрого продвижения российских военных, пишет военный обозреватель Дэвид РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:08

2024-04-25T10:08

2024-04-25T15:53

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Командиры Вооруженных сил Украины отправили в Очеретино неподготовленную бригаду из-за быстрого продвижения российских военных, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Чтобы понять, насколько напуганы сейчас украинские командиры, обратите внимание на бригаду, которую они бросили в прорыв к северу и западу от Очеретина: 100-ю механизированную бригаду. Это подразделение — одно из самых новых и слабо оснащенных в украинской армии, и, похоже, оно не приспособлено к тому, чтобы оказывать по приказам командования помощь на передовой", — говорится в материале.Эксперт также отметил быстроту захода российских военных в Очеретино, предупредив, что потеря этих позиций может привести к коллапсу обороны ВСУ в районе Авдеевки.Ранее в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в поселок и подняли в центре населенного пункта флаги России.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.

https://ria.ru/20240425/territorii-1942196553.html

https://ria.ru/20240425/mir-1942197901.html

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россия

авдеевка

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в мире, донецкая народная республика, россия, авдеевка, владимир рогов, вооруженные силы украины, forbes