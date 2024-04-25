Командиры в ужасе. СМИ сообщили о шоке ВСУ из-за маневра ВС России
Forbes: ВСУ отправили в Очеретино неподготовленную часть из-за прорыва ВС России
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Командиры Вооруженных сил Украины отправили в Очеретино неподготовленную бригаду из-за быстрого продвижения российских военных, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
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"Чтобы понять, насколько напуганы сейчас украинские командиры, обратите внимание на бригаду, которую они бросили в прорыв к северу и западу от Очеретина: 100-ю механизированную бригаду. Это подразделение — одно из самых новых и слабо оснащенных в украинской армии, и, похоже, оно не приспособлено к тому, чтобы оказывать по приказам командования помощь на передовой", — говорится в материале.
Эксперт также отметил быстроту захода российских военных в Очеретино, предупредив, что потеря этих позиций может привести к коллапсу обороны ВСУ в районе Авдеевки.
Ранее в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в поселок и подняли в центре населенного пункта флаги России.
На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.