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Командиры в ужасе. СМИ сообщили о шоке ВСУ из-за маневра ВС России - РИА Новости, 25.04.2024
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10:08 25.04.2024 (обновлено: 15:53 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/forbes-1942205805.html
Командиры в ужасе. СМИ сообщили о шоке ВСУ из-за маневра ВС России
Командиры в ужасе. СМИ сообщили о шоке ВСУ из-за маневра ВС России - РИА Новости, 25.04.2024
Командиры в ужасе. СМИ сообщили о шоке ВСУ из-за маневра ВС России
Командиры Вооруженных сил Украины отправили в Очеретино неподготовленную бригаду из-за быстрого продвижения российских военных, пишет военный обозреватель Дэвид РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:08
2024-04-25T15:53
в мире
донецкая народная республика
россия
авдеевка
владимир рогов
вооруженные силы украины
forbes
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Командиры Вооруженных сил Украины отправили в Очеретино неподготовленную бригаду из-за быстрого продвижения российских военных, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.&quot;Чтобы понять, насколько напуганы сейчас украинские командиры, обратите внимание на бригаду, которую они бросили в прорыв к северу и западу от Очеретина: 100-ю механизированную бригаду. Это подразделение — одно из самых новых и слабо оснащенных в украинской армии, и, похоже, оно не приспособлено к тому, чтобы оказывать по приказам командования помощь на передовой&quot;, — говорится в материале.Эксперт также отметил быстроту захода российских военных в Очеретино, предупредив, что потеря этих позиций может привести к коллапсу обороны ВСУ в районе Авдеевки.Ранее в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в поселок и подняли в центре населенного пункта флаги России.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.
https://ria.ru/20240425/territorii-1942196553.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, авдеевка, владимир рогов, вооруженные силы украины, forbes
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Авдеевка, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Forbes
Командиры в ужасе. СМИ сообщили о шоке ВСУ из-за маневра ВС России

Forbes: ВСУ отправили в Очеретино неподготовленную часть из-за прорыва ВС России

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Командиры Вооруженных сил Украины отправили в Очеретино неподготовленную бригаду из-за быстрого продвижения российских военных, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
«

"Чтобы понять, насколько напуганы сейчас украинские командиры, обратите внимание на бригаду, которую они бросили в прорыв к северу и западу от Очеретина: 100-ю механизированную бригаду. Это подразделение — одно из самых новых и слабо оснащенных в украинской армии, и, похоже, оно не приспособлено к тому, чтобы оказывать по приказам командования помощь на передовой", — говорится в материале.

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Эксперт также отметил быстроту захода российских военных в Очеретино, предупредив, что потеря этих позиций может привести к коллапсу обороны ВСУ в районе Авдеевки.
Ранее в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в поселок и подняли в центре населенного пункта флаги России.
На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияАвдеевкаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныForbes
 
 
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