Хуситы заявили о нападении на американский эсминец
Хуситы заявили об операции против американского эсминца в Аденском заливе
© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
ДОХА, 25 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило о новых военных операциях против судов США и Израиля, а также американского эсминца в Аденском заливе и Индийском океане после недельного перерыва.
"В ответ на притеснение палестинского народа и на американо-британскую агрессию против нашей страны военно-морские силы Йемена провели военную операцию против американского судна (MAERSK YORKTOWN) в Аденском заливе с использованием ряда подходящих корабельных ракет, попадание которых оказалось точным", - сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".
"В то же время военно-воздушные силы Йемена провели две военные операции, одна из которых была нацелена на американский эсминец в Аденском заливе с использованием ряда дронов, а другая операция была нацелена на израильское судно (MSC VERACRUZ) в Индийском океане с использованием большого количества дронов. Обе операции успешно достигли своих целей", - добавил он.
Представитель хуситов не уточнил, в течение какого времени были атакованы суда, но британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила об инциденте у берегов йеменского порта Аден.
Военный представитель хуситов указал, что "вооруженные силы Йемена будут продолжать препятствовать судоходству связанных с Израилем судов или судоходству в порты оккупированной Палестины в Красном и Аравийском морях, а также в Индийском океане до тех пор, пока агрессия не будет прекращена и блокада палестинского народа в секторе Газа не будет прекращена".