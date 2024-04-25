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Хуситы заявили о нападении на американский эсминец - РИА Новости, 25.04.2024
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00:07 25.04.2024 (обновлено: 00:09 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/esminets-1942168251.html
Хуситы заявили о нападении на американский эсминец
Хуситы заявили о нападении на американский эсминец - РИА Новости, 25.04.2024
Хуситы заявили о нападении на американский эсминец
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило о новых военных операциях против судов США и Израиля, а также американского эсминца в Аденском... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T00:07
2024-04-25T00:09
в мире
йемен
аденский залив
индийский океан
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ДОХА, 25 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило о новых военных операциях против судов США и Израиля, а также американского эсминца в Аденском заливе и Индийском океане после недельного перерыва. "В ответ на притеснение палестинского народа и на американо-британскую агрессию против нашей страны военно-морские силы Йемена провели военную операцию против американского судна (MAERSK YORKTOWN) в Аденском заливе с использованием ряда подходящих корабельных ракет, попадание которых оказалось точным", - сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира". "В то же время военно-воздушные силы Йемена провели две военные операции, одна из которых была нацелена на американский эсминец в Аденском заливе с использованием ряда дронов, а другая операция была нацелена на израильское судно (MSC VERACRUZ) в Индийском океане с использованием большого количества дронов. Обе операции успешно достигли своих целей", - добавил он. Представитель хуситов не уточнил, в течение какого времени были атакованы суда, но британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила об инциденте у берегов йеменского порта Аден. Военный представитель хуситов указал, что "вооруженные силы Йемена будут продолжать препятствовать судоходству связанных с Израилем судов или судоходству в порты оккупированной Палестины в Красном и Аравийском морях, а также в Индийском океане до тех пор, пока агрессия не будет прекращена и блокада палестинского народа в секторе Газа не будет прекращена".
https://ria.ru/20240414/iran-1939976412.html
https://ria.ru/20240321/dogovorennost-1934717327.html
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в мире, йемен, аденский залив, индийский океан, ансар алла, сша, израиль
В мире, Йемен, Аденский залив, Индийский океан, Ансар Алла, США, Израиль
Хуситы заявили о нападении на американский эсминец

Хуситы заявили об операции против американского эсминца в Аденском заливе

© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 25 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило о новых военных операциях против судов США и Израиля, а также американского эсминца в Аденском заливе и Индийском океане после недельного перерыва.
"В ответ на притеснение палестинского народа и на американо-британскую агрессию против нашей страны военно-морские силы Йемена провели военную операцию против американского судна (MAERSK YORKTOWN) в Аденском заливе с использованием ряда подходящих корабельных ракет, попадание которых оказалось точным", - сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".
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"В то же время военно-воздушные силы Йемена провели две военные операции, одна из которых была нацелена на американский эсминец в Аденском заливе с использованием ряда дронов, а другая операция была нацелена на израильское судно (MSC VERACRUZ) в Индийском океане с использованием большого количества дронов. Обе операции успешно достигли своих целей", - добавил он.
Представитель хуситов не уточнил, в течение какого времени были атакованы суда, но британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила об инциденте у берегов йеменского порта Аден.
Военный представитель хуситов указал, что "вооруженные силы Йемена будут продолжать препятствовать судоходству связанных с Израилем судов или судоходству в порты оккупированной Палестины в Красном и Аравийском морях, а также в Индийском океане до тех пор, пока агрессия не будет прекращена и блокада палестинского народа в секторе Газа не будет прекращена".
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В миреЙеменАденский заливИндийский океанАнсар АллаСШАИзраиль
 
 
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