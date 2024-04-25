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МЧС предотвратило прорыв дамбы в Абатском районе Тюменской области - РИА Новости, 25.04.2024
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04:08 25.04.2024 (обновлено: 04:41 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/damba-1942176441.html
МЧС предотвратило прорыв дамбы в Абатском районе Тюменской области
МЧС предотвратило прорыв дамбы в Абатском районе Тюменской области - РИА Новости, 25.04.2024
МЧС предотвратило прорыв дамбы в Абатском районе Тюменской области
Сотрудники МЧС России предотвратили прорыв дамбы в Абатском районе Тюменской области, в настоящее время течь устранена, вода откачивается, сообщило ведомство в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T04:08
2024-04-25T04:41
происшествия
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
тюмень
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС России предотвратили прорыв дамбы в Абатском районе Тюменской области, в настоящее время течь устранена, вода откачивается, сообщило ведомство в Telegram-канале."В Абатском районе при совместном патрулировании дамбы, по которой проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень - Омск, сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили течь. На место незамедлительно прибыли специалисты чрезвычайного ведомства. За несколько часов спасатели с применением тяжелой техники засыпали и укрепили аварийный участок. В настоящее время течь устранена, вода откачивается", — говорится в сообщении.Уточняется, что федеральная трасса Тюмень — Омск открыта для проезда. Также в районе дамбы организовано реверсивное движение.По данным властей Абатского района, на день среды в районе эвакуированы более 800 человек, в том числе в пункты временного размещения 104 человека. Девять населенных пунктов отрезаны от большой земли водой.Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг 1056 сантиметров.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 40 миллиардов рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Курганской области. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
https://ria.ru/20240424/ishim-1941953082.html
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происшествия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, тюмень, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Тюмень, Наводнения в России — 2024
МЧС предотвратило прорыв дамбы в Абатском районе Тюменской области

Сотрудники МЧС устранили течь дамбы в Абатском районе Тюменской области

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиСтроительство насыпей для защиты населенных пунктов в Тюменской области
Строительство насыпей для защиты населенных пунктов в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Строительство насыпей для защиты населенных пунктов в Тюменской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС России предотвратили прорыв дамбы в Абатском районе Тюменской области, в настоящее время течь устранена, вода откачивается, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"В Абатском районе при совместном патрулировании дамбы, по которой проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень - Омск, сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили течь. На место незамедлительно прибыли специалисты чрезвычайного ведомства. За несколько часов спасатели с применением тяжелой техники засыпали и укрепили аварийный участок. В настоящее время течь устранена, вода откачивается", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что федеральная трасса Тюмень — Омск открыта для проезда. Также в районе дамбы организовано реверсивное движение.
По данным властей Абатского района, на день среды в районе эвакуированы более 800 человек, в том числе в пункты временного размещения 104 человека. Девять населенных пунктов отрезаны от большой земли водой.
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг 1056 сантиметров.

Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 40 миллиардов рублей.
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Режим чрезвычайной ситуации также действует в Курганской области. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
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