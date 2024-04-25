МЧС предотвратило прорыв дамбы в Абатском районе Тюменской области
Сотрудники МЧС устранили течь дамбы в Абатском районе Тюменской области
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиСтроительство насыпей для защиты населенных пунктов в Тюменской области
Строительство насыпей для защиты населенных пунктов в Тюменской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС России предотвратили прорыв дамбы в Абатском районе Тюменской области, в настоящее время течь устранена, вода откачивается, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"В Абатском районе при совместном патрулировании дамбы, по которой проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень - Омск, сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили течь. На место незамедлительно прибыли специалисты чрезвычайного ведомства. За несколько часов спасатели с применением тяжелой техники засыпали и укрепили аварийный участок. В настоящее время течь устранена, вода откачивается", — говорится в сообщении.
Уточняется, что федеральная трасса Тюмень — Омск открыта для проезда. Также в районе дамбы организовано реверсивное движение.
По данным властей Абатского района, на день среды в районе эвакуированы более 800 человек, в том числе в пункты временного размещения 104 человека. Девять населенных пунктов отрезаны от большой земли водой.
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг 1056 сантиметров.
Небывалый паводок
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 40 миллиардов рублей.
Режим чрезвычайной ситуации также действует в Курганской области. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
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