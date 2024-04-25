https://ria.ru/20240425/burya-1942181071.html

Песчаная буря из Китая подойдет к границе Приморья в ближайшие часы

Песчаная буря из Китая подойдет к границе Приморья в ближайшие часы - РИА Новости, 25.04.2024

Песчаная буря из Китая подойдет к границе Приморья в ближайшие часы

К западным и юго-западным границам Приморья в ближайшие несколько часов подойдет песчаная буря из приграничных районов Китая и КНДР, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T06:39

2024-04-25T06:39

2024-04-25T06:39

китай

примгидромет

приморский край

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1c/1603181821_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_885751deae99e1460d2d0a79df40c1ff.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. К западным и юго-западным границам Приморья в ближайшие несколько часов подойдет песчаная буря из приграничных районов Китая и КНДР, сообщает Примгидромет. "По спутниковым данным, в ближайшие несколько часов к западным и юго-западным границам Приморья с приграничных районов Китая и КНДР подойдет песчаная буря - воздушная масса, насыщенная пылью, частицами песка, принесенных с пустынь", - говорится в сообщении. Жителей края предупреждают, что в случае прибытия воздушной массы с пылью и песком необходимо меньше находиться на улице. В марте отголоски песчаных бурь в Монголии и Китае отмечались в Амурской области, небо в Благовещенске и других населенных пунктах наполнилось частицами пыли и песка, окрасившись в желто-оранжевый цвет.

https://ria.ru/20240402/burya-1937421870.html

китай

приморский край

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, примгидромет, приморский край, кндр (северная корея)