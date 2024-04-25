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Песчаная буря из Китая подойдет к границе Приморья в ближайшие часы - РИА Новости, 25.04.2024
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06:39 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/burya-1942181071.html
Песчаная буря из Китая подойдет к границе Приморья в ближайшие часы
Песчаная буря из Китая подойдет к границе Приморья в ближайшие часы - РИА Новости, 25.04.2024
Песчаная буря из Китая подойдет к границе Приморья в ближайшие часы
К западным и юго-западным границам Приморья в ближайшие несколько часов подойдет песчаная буря из приграничных районов Китая и КНДР, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T06:39
2024-04-25T06:39
китай
примгидромет
приморский край
кндр (северная корея)
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. К западным и юго-западным границам Приморья в ближайшие несколько часов подойдет песчаная буря из приграничных районов Китая и КНДР, сообщает Примгидромет. "По спутниковым данным, в ближайшие несколько часов к западным и юго-западным границам Приморья с приграничных районов Китая и КНДР подойдет песчаная буря - воздушная масса, насыщенная пылью, частицами песка, принесенных с пустынь", - говорится в сообщении. Жителей края предупреждают, что в случае прибытия воздушной массы с пылью и песком необходимо меньше находиться на улице. В марте отголоски песчаных бурь в Монголии и Китае отмечались в Амурской области, небо в Благовещенске и других населенных пунктах наполнилось частицами пыли и песка, окрасившись в желто-оранжевый цвет.
https://ria.ru/20240402/burya-1937421870.html
китай
приморский край
кндр (северная корея)
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китай, примгидромет, приморский край, кндр (северная корея)
Китай, Примгидромет, Приморский край, КНДР (Северная Корея)
Песчаная буря из Китая подойдет к границе Приморья в ближайшие часы

Примгидромет предупредил о приближении песчаной бури из Китая и КНДР

© Sputnik / Жанна Манукян | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из улиц Пекина после песчаной бури
Автомобильное движение на одной из улиц Пекина после песчаной бури - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Sputnik / Жанна Манукян
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Автомобильное движение на одной из улиц Пекина после песчаной бури. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. К западным и юго-западным границам Приморья в ближайшие несколько часов подойдет песчаная буря из приграничных районов Китая и КНДР, сообщает Примгидромет.
"По спутниковым данным, в ближайшие несколько часов к западным и юго-западным границам Приморья с приграничных районов Китая и КНДР подойдет песчаная буря - воздушная масса, насыщенная пылью, частицами песка, принесенных с пустынь", - говорится в сообщении.
Жителей края предупреждают, что в случае прибытия воздушной массы с пылью и песком необходимо меньше находиться на улице.
В марте отголоски песчаных бурь в Монголии и Китае отмечались в Амурской области, небо в Благовещенске и других населенных пунктах наполнилось частицами пыли и песка, окрасившись в желто-оранжевый цвет.
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КитайПримгидрометПриморский крайКНДР (Северная Корея)
 
 
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