https://ria.ru/20240425/burya-1942181071.html
Песчаная буря из Китая подойдет к границе Приморья в ближайшие часы
Песчаная буря из Китая подойдет к границе Приморья в ближайшие часы - РИА Новости, 25.04.2024
Песчаная буря из Китая подойдет к границе Приморья в ближайшие часы
К западным и юго-западным границам Приморья в ближайшие несколько часов подойдет песчаная буря из приграничных районов Китая и КНДР, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T06:39
2024-04-25T06:39
2024-04-25T06:39
китай
примгидромет
приморский край
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1c/1603181821_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_885751deae99e1460d2d0a79df40c1ff.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. К западным и юго-западным границам Приморья в ближайшие несколько часов подойдет песчаная буря из приграничных районов Китая и КНДР, сообщает Примгидромет. "По спутниковым данным, в ближайшие несколько часов к западным и юго-западным границам Приморья с приграничных районов Китая и КНДР подойдет песчаная буря - воздушная масса, насыщенная пылью, частицами песка, принесенных с пустынь", - говорится в сообщении. Жителей края предупреждают, что в случае прибытия воздушной массы с пылью и песком необходимо меньше находиться на улице. В марте отголоски песчаных бурь в Монголии и Китае отмечались в Амурской области, небо в Благовещенске и других населенных пунктах наполнилось частицами пыли и песка, окрасившись в желто-оранжевый цвет.
https://ria.ru/20240402/burya-1937421870.html
китай
приморский край
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1c/1603181821_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d764a197cfa223c7615b1d4af709e2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, примгидромет, приморский край, кндр (северная корея)
Китай, Примгидромет, Приморский край, КНДР (Северная Корея)
Песчаная буря из Китая подойдет к границе Приморья в ближайшие часы
Примгидромет предупредил о приближении песчаной бури из Китая и КНДР
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. К западным и юго-западным границам Приморья в ближайшие несколько часов подойдет песчаная буря из приграничных районов Китая и КНДР, сообщает Примгидромет.
"По спутниковым данным, в ближайшие несколько часов к западным и юго-западным границам Приморья с приграничных районов Китая и КНДР подойдет песчаная буря - воздушная масса, насыщенная пылью, частицами песка, принесенных с пустынь", - говорится в сообщении.
Жителей края предупреждают, что в случае прибытия воздушной массы с пылью и песком необходимо меньше находиться на улице.
В марте отголоски песчаных бурь в Монголии
и Китае отмечались в Амурской области
, небо в Благовещенске
и других населенных пунктах наполнилось частицами пыли и песка, окрасившись в желто-оранжевый цвет.