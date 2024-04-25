https://ria.ru/20240425/bolnitsa-1942202140.html

В Свердловской области расследуют инцидент с пьяными врачами в больнице

В Свердловской области расследуют инцидент с пьяными врачами в больнице - РИА Новости, 25.04.2024

В Свердловской области расследуют инцидент с пьяными врачами в больнице

Служебное расследование проведено после инцидента с сотрудниками горбольницы Каменска-Уральского Свердловской области, рассматривается вопрос об их увольнении,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T09:55

2024-04-25T09:55

2024-04-25T09:55

происшествия

здоровье - общество

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Служебное расследование проведено после инцидента с сотрудниками горбольницы Каменска-Уральского Свердловской области, рассматривается вопрос об их увольнении, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения. Ранее в местных СМИ распространилось видео, как пьяный медбрат-рентгенолог прилег на полу в процедурной, в это время зашли родители с 10-летним пациентом, которому ночью нужно было сделать МРТ. Утверждалось, что посетители больницы пытались найти главврача, однако в тот момент его не было на месте, а на подмогу лаборанту пришел другой медик, по словам автора видео, который тоже был пьян. "Руководством лечебного учреждения проведено служебное расследование. По итогам предварительной проверки, рентгенлаборанту и его непосредственному руководителю вынесено строгое дисциплинарное взыскание. Рассматривается вопрос об увольнении обоих сотрудников", – сказала собеседница агентства. В пресс-службе уточнили, что медпомощь пациенту была оказана другим специалистом, а претензий к лечебному учреждению у авторов видео нет. По словам источника в медицинских кругах, медбрат уже написал заявление на увольнение. "Его руководитель наказан за допущение такой ситуации. Сам он (медбрат) утверждает, что был трезв, просто спросонья. Иных доказательств нет", – отметил источник РИА Новости. Также, по словам источника, лаборант "был неплохим сотрудником", а мать ребенка, что снимала видео, приходила к руководству и написала письменный отказ от претензий, когда начался ажиотаж вокруг этой истории.

https://ria.ru/20240306/video-1931576807.html

https://ria.ru/20240110/patsient-1920629387.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, здоровье - общество, свердловская область