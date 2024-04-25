https://ria.ru/20240425/bolnitsa-1942202140.html
В Свердловской области расследуют инцидент с пьяными врачами в больнице
В Свердловской области расследуют инцидент с пьяными врачами в больнице - РИА Новости, 25.04.2024
В Свердловской области расследуют инцидент с пьяными врачами в больнице
Служебное расследование проведено после инцидента с сотрудниками горбольницы Каменска-Уральского Свердловской области, рассматривается вопрос об их увольнении,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:55
2024-04-25T09:55
2024-04-25T09:55
происшествия
здоровье - общество
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Служебное расследование проведено после инцидента с сотрудниками горбольницы Каменска-Уральского Свердловской области, рассматривается вопрос об их увольнении, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения. Ранее в местных СМИ распространилось видео, как пьяный медбрат-рентгенолог прилег на полу в процедурной, в это время зашли родители с 10-летним пациентом, которому ночью нужно было сделать МРТ. Утверждалось, что посетители больницы пытались найти главврача, однако в тот момент его не было на месте, а на подмогу лаборанту пришел другой медик, по словам автора видео, который тоже был пьян. "Руководством лечебного учреждения проведено служебное расследование. По итогам предварительной проверки, рентгенлаборанту и его непосредственному руководителю вынесено строгое дисциплинарное взыскание. Рассматривается вопрос об увольнении обоих сотрудников", – сказала собеседница агентства. В пресс-службе уточнили, что медпомощь пациенту была оказана другим специалистом, а претензий к лечебному учреждению у авторов видео нет. По словам источника в медицинских кругах, медбрат уже написал заявление на увольнение. "Его руководитель наказан за допущение такой ситуации. Сам он (медбрат) утверждает, что был трезв, просто спросонья. Иных доказательств нет", – отметил источник РИА Новости. Также, по словам источника, лаборант "был неплохим сотрудником", а мать ребенка, что снимала видео, приходила к руководству и написала письменный отказ от претензий, когда начался ажиотаж вокруг этой истории.
https://ria.ru/20240306/video-1931576807.html
https://ria.ru/20240110/patsient-1920629387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, свердловская область
Происшествия, Здоровье - Общество, Свердловская область
В Свердловской области расследуют инцидент с пьяными врачами в больнице
Пьяных врачей в Каменске-Уральском, пытавшихся помочь ребенку, могут уволить
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Служебное расследование проведено после инцидента с сотрудниками горбольницы Каменска-Уральского Свердловской области, рассматривается вопрос об их увольнении, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.
Ранее в местных СМИ распространилось видео, как пьяный медбрат-рентгенолог прилег на полу в процедурной, в это время зашли родители с 10-летним пациентом, которому ночью нужно было сделать МРТ. Утверждалось, что посетители больницы пытались найти главврача, однако в тот момент его не было на месте, а на подмогу лаборанту пришел другой медик, по словам автора видео, который тоже был пьян.
"Руководством лечебного учреждения проведено служебное расследование. По итогам предварительной проверки, рентгенлаборанту и его непосредственному руководителю вынесено строгое дисциплинарное взыскание. Рассматривается вопрос об увольнении обоих сотрудников", – сказала собеседница агентства.
В пресс-службе уточнили, что медпомощь пациенту была оказана другим специалистом, а претензий к лечебному учреждению у авторов видео нет.
По словам источника в медицинских кругах, медбрат уже написал заявление на увольнение. "Его руководитель наказан за допущение такой ситуации. Сам он (медбрат) утверждает, что был трезв, просто спросонья. Иных доказательств нет", – отметил источник РИА Новости.
Также, по словам источника, лаборант "был неплохим сотрудником", а мать ребенка, что снимала видео, приходила к руководству и написала письменный отказ от претензий, когда начался ажиотаж вокруг этой истории.