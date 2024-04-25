Рейтинг@Mail.ru
Запад давил на участников встречи по безопасности, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 25.04.2024 (обновлено: 19:23 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/bezopasnost-1942327127.html
Запад давил на участников встречи по безопасности, заявил Патрушев
Запад давил на участников встречи по безопасности, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.04.2024
Запад давил на участников встречи по безопасности, заявил Патрушев
Запад давил на участников Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, отговария их ехать в Россию, некоторые поддались этому... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:51
2024-04-25T19:23
россия
санкт-петербург
николай патрушев
безопасность
совет безопасности рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796151088_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_04f1f18e2a0698244d9798953b587c00.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Запад давил на участников Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, отговария их ехать в Россию, некоторые поддались этому давлению, сообщил в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Встреча прошла в Санкт-Петербурге под эгидой Совбеза РФ. "Попытки давления были, давили. Мы имели ряд подтверждений от государств, что они примут участие, но потом они сказали, что они поддались давлению и отказались от участия", - сказал он журналистам по итогам встречи. "Но это не повлияло на общее количество стран, которые приняли участие, вы слышали. Другие же сказали, наоборот, "да, давление было, но мы считаем, что нам участвовать гораздо полезнее, чем отказаться от участия", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20240423/epokha-1941669973.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796151088_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_4114257c85af33568fcd8ff12cb48c37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Санкт-Петербург, Николай Патрушев, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Запад давил на участников встречи по безопасности, заявил Патрушев

Патрушев: Запад отговаривал участников встречи по безопасности ехать в Россию

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Запад давил на участников Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, отговария их ехать в Россию, некоторые поддались этому давлению, сообщил в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге под эгидой Совбеза РФ.
"Попытки давления были, давили. Мы имели ряд подтверждений от государств, что они примут участие, но потом они сказали, что они поддались давлению и отказались от участия", - сказал он журналистам по итогам встречи.
"Но это не повлияло на общее количество стран, которые приняли участие, вы слышали. Другие же сказали, наоборот, "да, давление было, но мы считаем, что нам участвовать гораздо полезнее, чем отказаться от участия", - добавил Патрушев.
Изображение сгенерировано ИИ
В отношениях России и США настала новая эпоха
23 апреля, 08:00
 
РоссияСанкт-ПетербургНиколай ПатрушевБезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала