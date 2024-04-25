https://ria.ru/20240425/bezopasnost-1942327127.html
Запад давил на участников встречи по безопасности, заявил Патрушев
Запад давил на участников встречи по безопасности, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.04.2024
Запад давил на участников встречи по безопасности, заявил Патрушев
Запад давил на участников Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, отговария их ехать в Россию, некоторые поддались этому... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:51
2024-04-25T17:51
2024-04-25T19:23
россия
санкт-петербург
николай патрушев
безопасность
совет безопасности рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Запад давил на участников Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, отговария их ехать в Россию, некоторые поддались этому давлению, сообщил в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Встреча прошла в Санкт-Петербурге под эгидой Совбеза РФ. "Попытки давления были, давили. Мы имели ряд подтверждений от государств, что они примут участие, но потом они сказали, что они поддались давлению и отказались от участия", - сказал он журналистам по итогам встречи. "Но это не повлияло на общее количество стран, которые приняли участие, вы слышали. Другие же сказали, наоборот, "да, давление было, но мы считаем, что нам участвовать гораздо полезнее, чем отказаться от участия", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20240423/epokha-1941669973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Санкт-Петербург, Николай Патрушев, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Запад давил на участников встречи по безопасности, заявил Патрушев
Патрушев: Запад отговаривал участников встречи по безопасности ехать в Россию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Запад давил на участников Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, отговария их ехать в Россию, некоторые поддались этому давлению, сообщил в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге
под эгидой Совбеза РФ.
"Попытки давления были, давили. Мы имели ряд подтверждений от государств, что они примут участие, но потом они сказали, что они поддались давлению и отказались от участия", - сказал он журналистам по итогам встречи.
"Но это не повлияло на общее количество стран, которые приняли участие, вы слышали. Другие же сказали, наоборот, "да, давление было, но мы считаем, что нам участвовать гораздо полезнее, чем отказаться от участия", - добавил Патрушев.