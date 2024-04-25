https://ria.ru/20240425/bayden-1942177032.html

"Продолжают врать": в США разоблачили коварный план Байдена на Украине

"Продолжают врать": в США разоблачили коварный план Байдена на Украине - РИА Новости, 25.04.2024

"Продолжают врать": в США разоблачили коварный план Байдена на Украине

В Белом доме замалчивают реальное положение вещей на Украине, чтобы обеспечить победу действующего президента Джо Байдена, заявила бывший аналитик Пентагона и... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T04:55

2024-04-25T04:55

2024-04-25T05:05

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Белом доме замалчивают реальное положение вещей на Украине, чтобы обеспечить победу действующего президента Джо Байдена, заявила бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Мне кажется, они надеются, что могут просто держать все это в тайне и не признавать до выборов. Каким-то образом отправлять деньги, а потом говорить: "Все идет хорошо!", и продолжать врать о том, что там происходит на самом деле, что мы и видим в западных СМИ", — сказала она.По ее словам, команда Байдена в период предвыборной агитации постарается выставить происходящее успехом перед избирателями, чтобы обеспечить ему переизбрание на новый срок.При этом, по ее мнению, в странах-союзниках США по НАТО уже строят планы с учетом сложившейся реальности, однако не говорят об этом публично, поскольку это означало бы признание поражения."Они все видят и осознают, что им придется жить с тем, что они натворили, не поговорив с Россией раньше, не договорившись об урегулировании. Теперь они проиграли", — подытожила Квятковски.В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240425/ukraina-1942170498.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942124516.html

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в мире, сша, джо байден, нато, украина, россия