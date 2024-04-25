"Продолжают врать": в США разоблачили коварный план Байдена на Украине
Экс-аналитик Пентагона: Белый дом скрывает правду об Украине перед выборами
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Белом доме замалчивают реальное положение вещей на Украине, чтобы обеспечить победу действующего президента Джо Байдена, заявила бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Мне кажется, они надеются, что могут просто держать все это в тайне и не признавать до выборов. Каким-то образом отправлять деньги, а потом говорить: "Все идет хорошо!", и продолжать врать о том, что там происходит на самом деле, что мы и видим в западных СМИ", — сказала она.
По ее словам, команда Байдена в период предвыборной агитации постарается выставить происходящее успехом перед избирателями, чтобы обеспечить ему переизбрание на новый срок.
При этом, по ее мнению, в странах-союзниках США по НАТО уже строят планы с учетом сложившейся реальности, однако не говорят об этом публично, поскольку это означало бы признание поражения.
"Они все видят и осознают, что им придется жить с тем, что они натворили, не поговорив с Россией раньше, не договорившись об урегулировании. Теперь они проиграли", — подытожила Квятковски.
В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.