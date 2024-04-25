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В Мурманске обезвредили фугасную авиабомбу с 620 кг взрывчатки - РИА Новости, 25.04.2024
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23:24 25.04.2024 (обновлено: 23:50 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/aviabomba-1942382112.html
В Мурманске обезвредили фугасную авиабомбу с 620 кг взрывчатки
В Мурманске обезвредили фугасную авиабомбу с 620 кг взрывчатки - РИА Новости, 25.04.2024
В Мурманске обезвредили фугасную авиабомбу с 620 кг взрывчатки
Многочасовая операция по обезвреживанию фугасной авиабомбы времен Великой Отечественной войны, в которой содержалось 620 килограммов взрывчатки, завершилась в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T23:24
2024-04-25T23:50
происшествия
мурманская область
россия
мурманск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
угибдд
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МУРМАНСК, 25 апр – РИА Новости. Многочасовая операция по обезвреживанию фугасной авиабомбы времен Великой Отечественной войны, в которой содержалось 620 килограммов взрывчатки, завершилась в мурманском торговом порту, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области. "Специалисты Невского спасательного центра МЧС России определили предмет как немецкую авиационную бомбу SC-1000 времен Великой Отечественной войны. Данная бомба содержала в себе 620 кг взрывчатого вещества", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Александра Шильникова. Работы по извлечению авиационной бомбы были начаты в четверг в 6.30. Спасателям потребовалось несколько часов для того, чтобы аккуратно подобраться к снаряду, обвязать его специальными тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль. После чего пролежавшая в земле более 70 лет опасная находка отправилась в свой "последний путь" на место уничтожения. "В рамках подготовки, из зоны опасности были выведены все сотрудники близлежащих зданий, было организовано оцепление сотрудниками УМВД по Мурманской области и спецсопровождение УГИБДД УМВД России по Мурманской области. Тем самым, были проведены превентивные мероприятия на случай наихудшего сценария развития событий, а в зоне площади поражения действовали только шесть специалистов, имеющих допуск к подобным работам", - добавил Шильников. Авиабомба была обнаружена в порту при проведении земляных работ. Специалисты идентифицировали ее как фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом в 500 килограммов. Деятельность порта остановили, персонал эвакуировали. Для разминирования в Мурманск приехала группа МЧС из Санкт-Петербурга.
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происшествия, мурманская область, россия, мурманск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), угибдд
Происшествия, Мурманская область, Россия, Мурманск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), УГИБДД
В Мурманске обезвредили фугасную авиабомбу с 620 кг взрывчатки

В Мурманске обезвредили фугасную бомбу времен ВОВ с 620 кг взрывчатки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МУРМАНСК, 25 апр – РИА Новости. Многочасовая операция по обезвреживанию фугасной авиабомбы времен Великой Отечественной войны, в которой содержалось 620 килограммов взрывчатки, завершилась в мурманском торговом порту, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.
«
"Специалисты Невского спасательного центра МЧС России определили предмет как немецкую авиационную бомбу SC-1000 времен Великой Отечественной войны. Данная бомба содержала в себе 620 кг взрывчатого вещества", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Александра Шильникова.
Работы по извлечению авиационной бомбы были начаты в четверг в 6.30. Спасателям потребовалось несколько часов для того, чтобы аккуратно подобраться к снаряду, обвязать его специальными тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль. После чего пролежавшая в земле более 70 лет опасная находка отправилась в свой "последний путь" на место уничтожения.
"В рамках подготовки, из зоны опасности были выведены все сотрудники близлежащих зданий, было организовано оцепление сотрудниками УМВД по Мурманской области и спецсопровождение УГИБДД УМВД России по Мурманской области. Тем самым, были проведены превентивные мероприятия на случай наихудшего сценария развития событий, а в зоне площади поражения действовали только шесть специалистов, имеющих допуск к подобным работам", - добавил Шильников.
Авиабомба была обнаружена в порту при проведении земляных работ. Специалисты идентифицировали ее как фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом в 500 килограммов. Деятельность порта остановили, персонал эвакуировали. Для разминирования в Мурманск приехала группа МЧС из Санкт-Петербурга.
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