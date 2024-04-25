В Мурманске обезвредили фугасную авиабомбу с 620 кг взрывчатки
В Мурманске обезвредили фугасную бомбу времен ВОВ с 620 кг взрывчатки
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МУРМАНСК, 25 апр – РИА Новости. Многочасовая операция по обезвреживанию фугасной авиабомбы времен Великой Отечественной войны, в которой содержалось 620 килограммов взрывчатки, завершилась в мурманском торговом порту, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.
«
"Специалисты Невского спасательного центра МЧС России определили предмет как немецкую авиационную бомбу SC-1000 времен Великой Отечественной войны. Данная бомба содержала в себе 620 кг взрывчатого вещества", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Александра Шильникова.
Работы по извлечению авиационной бомбы были начаты в четверг в 6.30. Спасателям потребовалось несколько часов для того, чтобы аккуратно подобраться к снаряду, обвязать его специальными тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль. После чего пролежавшая в земле более 70 лет опасная находка отправилась в свой "последний путь" на место уничтожения.
"В рамках подготовки, из зоны опасности были выведены все сотрудники близлежащих зданий, было организовано оцепление сотрудниками УМВД по Мурманской области и спецсопровождение УГИБДД УМВД России по Мурманской области. Тем самым, были проведены превентивные мероприятия на случай наихудшего сценария развития событий, а в зоне площади поражения действовали только шесть специалистов, имеющих допуск к подобным работам", - добавил Шильников.
Авиабомба была обнаружена в порту при проведении земляных работ. Специалисты идентифицировали ее как фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом в 500 килограммов. Деятельность порта остановили, персонал эвакуировали. Для разминирования в Мурманск приехала группа МЧС из Санкт-Петербурга.
В промзоне в Петербурге нашли взрывоопасный объект
10 февраля, 17:13