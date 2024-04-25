https://ria.ru/20240425/arest-1942384934.html

В Дагестане арестовали еще пятерых энергетиков по делу о хищении

В Дагестане арестовали еще пятерых энергетиков по делу о хищении - РИА Новости, 26.04.2024

В Дагестане арестовали еще пятерых энергетиков по делу о хищении

Суд в Махачкале арестовал еще пять энергетиков, задержанных в Дагестане по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-25T23:54

2024-04-25T23:54

2024-04-26T00:01

происшествия

республика дагестан

махачкала

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал еще пять энергетиков, задержанных в Дагестане по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева."По делу энергетиков Советским районным судом города Махачкалы избраны меры пресечения в виде заключения под стражу еще пятерым фигурантам. Всем сроком на два месяца", – сказала Мамаева.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика дагестан, махачкала