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В Дагестане арестовали еще пятерых энергетиков по делу о хищении - РИА Новости, 26.04.2024
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23:54 25.04.2024 (обновлено: 00:01 26.04.2024)
https://ria.ru/20240425/arest-1942384934.html
В Дагестане арестовали еще пятерых энергетиков по делу о хищении
В Дагестане арестовали еще пятерых энергетиков по делу о хищении - РИА Новости, 26.04.2024
В Дагестане арестовали еще пятерых энергетиков по делу о хищении
Суд в Махачкале арестовал еще пять энергетиков, задержанных в Дагестане по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-25T23:54
2024-04-26T00:01
происшествия
республика дагестан
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал еще пять энергетиков, задержанных в Дагестане по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева."По делу энергетиков Советским районным судом города Махачкалы избраны меры пресечения в виде заключения под стражу еще пятерым фигурантам. Всем сроком на два месяца", – сказала Мамаева.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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происшествия, республика дагестан, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала
В Дагестане арестовали еще пятерых энергетиков по делу о хищении

По делу о хищении в Дагестане 2,8 млрд рублей арестовали еще пятерых энергетиков

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал еще пять энергетиков, задержанных в Дагестане по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.
"По делу энергетиков Советским районным судом города Махачкалы избраны меры пресечения в виде заключения под стражу еще пятерым фигурантам. Всем сроком на два месяца", – сказала Мамаева.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанМахачкала
 
 
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